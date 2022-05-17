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Рашисти ґвалтували дітей, людей похилого віку, чоловіків та жінок, - Денісова. ВIДЕО

Сексуальне насильство українських жінок та дітей – зброя російської армії.

Про це омбудсмен Людмила Денісова розповіла в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"Це жахливе інтерв'ю. Але його треба показати всім людям планети. Омбудсмен Людмила Денісова докладно розповіла про нелюдські звірства російських фашистів в Україні", - зазначила Бацман.

"Росіяни стільки вбили людей під Києвом і стільки катували, що кров не пройшла в землю – так і стояла холодцем. Вони жили, їли, пили, справляли потребу там, де мучили українців. Я дивилася на рови з тілами людей на Київщині, це жахливо… Ми отримали 33 тисяч дзвінків про допомогу на гарячу лінію, ми шукаємо 16 тисяч людей. Були дзвінки: "Як мені далі жити, якщо я вагітна від орка?". В Україні вже багато дівчат підлітків, які завагітніли після зґвалтування російськими солдатами. Психологам, які приймають дзвінки від постраждалих у Київській області, вже самим потрібні психологи та психіатри", - наголосила Денісова.

Омбудсмен також розповіла про 11-річного хлопчика, якого 10 годин поспіль ґвалтували на очах у прив'язаної до стільця матері.

"Сексуальне насильство українських жінок та дітей – зброя російської армії. Це геноцид, російський солдат не зупиняється - ґвалтує всіх. Це чоловіки, люди похилого віку, молоді дівчатка та хлопчики, це цілі сім'ї. Ґвалтують українців молоді солдати Росії 20-25 років, які народилися за часів Путіна і виховані його пропагандою. І вони скоюють свої злочини публічно. 16-річну вагітну дівчину та її 78-річну бабусю російські фашисти ґвалтували одночасно", - йдеться в повідомленні

Також читайте: На окупованій РФ Херсонщині наростає гуманітарна криза. Ліки закінчуються, гуманітарну допомогу блокує окупант, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) зґвалтування (390)


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Топ коментарі
+30
Якщо жігка чи дівчина стала вагітна від орка, то Денісова повинна була надіслати негайно допомогу у вигляді найкращого гінеколога, щоб той зробив навіть не аборт - бо термін невеликий.
21 вік надворі. Є методи, щоб позбавитися від плода гвалтівника - таблетки, вакуумний аборт.
Але здається пані Денісова не надто поспішала, бо була зайнята провідинами полонений "русскіх иальчікав анікакдєті".
Вже навіть дивно, що Дєнісовіі носяться з тими вагітностями по всіх каналах. Бригада найкращих гінекологів з Києва повинна ВЖЕ впоратися з тою проблемою. А потім повинні з жінками працювати найкращі психіатри. І не десь там по селах, а на курортах на Західній Україні.
Дянісова, крути булками, роби що небуть.
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17.05.2022 00:11 Відповісти
+19
Ти помиляєшся і вводиш інших в оману. Там апріорі не було "чєлавєка". Там були і є орки з генетикою орків.
Тій бидломасі нічого не треба внушати. Бо з черева своїх матєрєй-дуньое вони є андрофагами.
Ту биломасу треба було лише озброїти. Що путін і зробив.
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17.05.2022 00:14 Відповісти
+19
Я хочу одного - щоб всі кацапи здохли. І ці всі злочини треба максимально розповсюдувати по світу. Це теж зброя масового ураження.
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17.05.2022 00:16 Відповісти
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17.05.2022 00:04 Відповісти
На мою думку після капітуляції РФ слід провести повну примусову стерилізацію всіх орків незалежно від віку та статі включаючи і їхніх дітей. Щоб не плодили собі подібних. І через одне покоління вони зникнуть як вид
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17.05.2022 00:50 Відповісти
Зрозумівши ,що вони не будуть мати потомства вони тільки тоді зрозуміють що самі вчинили
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17.05.2022 00:52 Відповісти
В матеріалах Нюрнберзького процесу наведено як під час медичних оглядів у нацистських концтаборах
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17.05.2022 00:55 Відповісти
Заманлива ідея.
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17.05.2022 11:28 Відповісти
Зачем лгать?
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17.05.2022 07:31 Відповісти
SMERT RASHISTAM!
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17.05.2022 09:26 Відповісти
Смерть рашистам, нас не зламати, тримаємось.
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17.05.2022 00:04 Відповісти
Якщо жігка чи дівчина стала вагітна від орка, то Денісова повинна була надіслати негайно допомогу у вигляді найкращого гінеколога, щоб той зробив навіть не аборт - бо термін невеликий.
21 вік надворі. Є методи, щоб позбавитися від плода гвалтівника - таблетки, вакуумний аборт.
Але здається пані Денісова не надто поспішала, бо була зайнята провідинами полонений "русскіх иальчікав анікакдєті".
Вже навіть дивно, що Дєнісовіі носяться з тими вагітностями по всіх каналах. Бригада найкращих гінекологів з Києва повинна ВЖЕ впоратися з тою проблемою. А потім повинні з жінками працювати найкращі психіатри. І не десь там по селах, а на курортах на Західній Україні.
Дянісова, крути булками, роби що небуть.
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17.05.2022 00:11 Відповісти
Так вони як неандертальці хапаються інколи за тезу "якщо аборт в ранньому віці, то може не бути дітей". По-перше, це не аксіома, по-друге, хай пояснять дівчатам як жити з такою дитиною. Дехто з дівчат просто психологічно не переживе цих дітей. А аборти робляться і в звичайних випадках. Суки, наче тему смакують. Психологічну допомогу вони надають.
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17.05.2022 08:55 Відповісти
Вірно підмічено Згоден на 100 відсотків
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17.05.2022 10:30 Відповісти
От на хіба ти зараз паплюжиш людину, яка своєю справою зайнята?.. Вона робить своє, а ти - роби щось корисне для народу, а не базікай тут про аборти та дітей від орків. Багато ти знаєш про такі жіночі психологічні травми, та абортні технології, диванний иксперде?..
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17.05.2022 10:49 Відповісти
Ну, недиванний, відкривай дитбудинок для орченят.
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17.05.2022 11:24 Відповісти
Обыкновенное быдляче зверье. Как легко из человека сделать не людь, сволочь, садиста . вытащить из его нутра всё дрянное, чёрное. дикое , надо лишь внушить быдломассе что она великая быдломасса. Выше всех остальных народов.
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17.05.2022 00:12 Відповісти
Ти помиляєшся і вводиш інших в оману. Там апріорі не було "чєлавєка". Там були і є орки з генетикою орків.
Тій бидломасі нічого не треба внушати. Бо з черева своїх матєрєй-дуньое вони є андрофагами.
Ту биломасу треба було лише озброїти. Що путін і зробив.
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17.05.2022 00:14 Відповісти
Саме так. Генетиці плювати, який там "вєк" надворі. На це можна закривати очі, спробувати "вилюднити", як в 90-і і потім "співпрацювати", домовитись. Тільки от проти законів біології не вдіяти нічого. Проти науки можна лише зламатися і проблема буде проявлятися в ось таких жахливих злочинах. Ці дефективні потвори - проблема виключно наукова, і її давно б вирішили, якби нею зайнялися науковці. А не гуманісти й політики, як нині.
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17.05.2022 00:35 Відповісти
Чому тоді Зе постійно про щось хоче з ними домовитись.
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17.05.2022 11:30 Відповісти
Я хочу одного - щоб всі кацапи здохли. І ці всі злочини треба максимально розповсюдувати по світу. Це теж зброя масового ураження.
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17.05.2022 00:16 Відповісти
До чого твій висер?
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17.05.2022 00:25 Відповісти
гвалтівник, який шукає оправдань?
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17.05.2022 00:46 Відповісти
пидарокацапы
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17.05.2022 00:35 Відповісти
Якщо жінка завагітніла від загарбника-гвалтівника і добровільно відмовляється зробити аборт,
то ця жінка такими своїми діями допомагає загарбникам-гвалтівникам досягти їхніх цілей.
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17.05.2022 01:12 Відповісти
Есть такие идиоты, которые считают аборт грехом убийства. Вместо того, чтобы сделать аборт она стоит целый день на коленях и просит прощения у бога за свой грех. Какой грех???
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17.05.2022 02:37 Відповісти
аборт це й правда гріх, але точно не в такому випадку.
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17.05.2022 03:46 Відповісти
Це називаться "політика подвійних стандартів". Людина має право продати свою нирку іншому? Тож тоді людина має право розпоряжатися і іншими органами свого власного тіла, а не бути сосудом для вирощення послідовника дегенерата усередині себе.
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17.05.2022 04:08 Відповісти
Ти багато своїх нирок вже продав ?
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17.05.2022 11:26 Відповісти
Це не ідіоти, є така Божа заповідь
Дитина не винна що батько в неї недоумок.
Не думаю що жінка яка народить після цього буде любити кацапів як і ії дитина.
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17.05.2022 11:25 Відповісти
ДЕБІЛ ЗОВСІМ ?
Порфєсор ти недавчений, після аборту жінка вже на все життя може ніколи не завагітнити.
Це тобі не зуба видерти.
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17.05.2022 12:04 Відповісти
як казала моя бабця - а шоб ви виздихали всі, кляті москаляки!
які перемовини? який мир? - тільки знищити, а хто виживе - трибунал
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17.05.2022 01:20 Відповісти
злодійством займались от і не доработалі
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17.05.2022 03:22 Відповісти
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17.05.2022 07:07 Відповісти
это стимул для русских идти на войну
не победим, так хоть повеселимся... скрепно так, а там и помирать можно
в школе научили. что Бога нет, и Суда не будет
ну и православных аки "благочестивое воинство" отпоют попы заочно
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17.05.2022 07:32 Відповісти
Якщо почати ґвалтувати кацапів (у відповідь) , то це буде зоофілія!!
Пропоную їх четвертувати або спалювати живцем.
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17.05.2022 09:41 Відповісти
навіщо цивільним зброя?
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17.05.2022 10:21 Відповісти
конченые, смотреть видео не стал, что б не блевануть
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17.05.2022 10:53 Відповісти
Дебільне інтервю - тільки кончені на весь світ можуть хвалитись своїм згвалтованим населенням
КАЦАПІВ ТРЕБА СПОЧАТКУ ВБИВАТИ, А ПОТІМ СУСПІЛЬСТВУ ВЖЕ КАЗАТИ ЗА ЩО, А ДЕБІЛЬНА Зе ВЛАДА ЗНОВУ ПІАРИТЬСЯ, ВЖЕ НА ТАКОМУ, СМЕРДИТЬ
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17.05.2022 11:21 Відповісти
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ АГРЕССОРУ. СМЕРТЬ АГРЕССОРУ. ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 13:49 Відповісти
Щось думаю що Денисова робила гучні заяви щоб ії не зівльнили. Не допомогло, зівльнили.
Не те щоб кацапи таке не могли зробити, але ....
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06.06.2022 14:35 Відповісти
 
 