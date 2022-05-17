Рашисти ґвалтували дітей, людей похилого віку, чоловіків та жінок, - Денісова. ВIДЕО
Сексуальне насильство українських жінок та дітей – зброя російської армії.
Про це омбудсмен Людмила Денісова розповіла в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.
"Це жахливе інтерв'ю. Але його треба показати всім людям планети. Омбудсмен Людмила Денісова докладно розповіла про нелюдські звірства російських фашистів в Україні", - зазначила Бацман.
"Росіяни стільки вбили людей під Києвом і стільки катували, що кров не пройшла в землю – так і стояла холодцем. Вони жили, їли, пили, справляли потребу там, де мучили українців. Я дивилася на рови з тілами людей на Київщині, це жахливо… Ми отримали 33 тисяч дзвінків про допомогу на гарячу лінію, ми шукаємо 16 тисяч людей. Були дзвінки: "Як мені далі жити, якщо я вагітна від орка?". В Україні вже багато дівчат підлітків, які завагітніли після зґвалтування російськими солдатами. Психологам, які приймають дзвінки від постраждалих у Київській області, вже самим потрібні психологи та психіатри", - наголосила Денісова.
Омбудсмен також розповіла про 11-річного хлопчика, якого 10 годин поспіль ґвалтували на очах у прив'язаної до стільця матері.
"Сексуальне насильство українських жінок та дітей – зброя російської армії. Це геноцид, російський солдат не зупиняється - ґвалтує всіх. Це чоловіки, люди похилого віку, молоді дівчатка та хлопчики, це цілі сім'ї. Ґвалтують українців молоді солдати Росії 20-25 років, які народилися за часів Путіна і виховані його пропагандою. І вони скоюють свої злочини публічно. 16-річну вагітну дівчину та її 78-річну бабусю російські фашисти ґвалтували одночасно", - йдеться в повідомленні
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21 вік надворі. Є методи, щоб позбавитися від плода гвалтівника - таблетки, вакуумний аборт.
Але здається пані Денісова не надто поспішала, бо була зайнята провідинами полонений "русскіх иальчікав анікакдєті".
Вже навіть дивно, що Дєнісовіі носяться з тими вагітностями по всіх каналах. Бригада найкращих гінекологів з Києва повинна ВЖЕ впоратися з тою проблемою. А потім повинні з жінками працювати найкращі психіатри. І не десь там по селах, а на курортах на Західній Україні.
Дянісова, крути булками, роби що небуть.
Тій бидломасі нічого не треба внушати. Бо з черева своїх матєрєй-дуньое вони є андрофагами.
Ту биломасу треба було лише озброїти. Що путін і зробив.
то ця жінка такими своїми діями допомагає загарбникам-гвалтівникам досягти їхніх цілей.
Дитина не винна що батько в неї недоумок.
Не думаю що жінка яка народить після цього буде любити кацапів як і ії дитина.
Порфєсор ти недавчений, після аборту жінка вже на все життя може ніколи не завагітнити.
Це тобі не зуба видерти.
які перемовини? який мир? - тільки знищити, а хто виживе - трибунал
не победим, так хоть повеселимся... скрепно так, а там и помирать можно
в школе научили. что Бога нет, и Суда не будет
ну и православных аки "благочестивое воинство" отпоют попы заочно
Пропоную їх четвертувати або спалювати живцем.
КАЦАПІВ ТРЕБА СПОЧАТКУ ВБИВАТИ, А ПОТІМ СУСПІЛЬСТВУ ВЖЕ КАЗАТИ ЗА ЩО, А ДЕБІЛЬНА Зе ВЛАДА ЗНОВУ ПІАРИТЬСЯ, ВЖЕ НА ТАКОМУ, СМЕРДИТЬ
АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
Не те щоб кацапи таке не могли зробити, але ....