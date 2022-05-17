Рашисти ґвалтували дітей, людей похилого віку, чоловіків та жінок, - Денісова. ВIДЕО

Сексуальне насильство українських жінок та дітей – зброя російської армії.

Про це омбудсмен Людмила Денісова розповіла в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"Це жахливе інтерв'ю. Але його треба показати всім людям планети. Омбудсмен Людмила Денісова докладно розповіла про нелюдські звірства російських фашистів в Україні", - зазначила Бацман.

"Росіяни стільки вбили людей під Києвом і стільки катували, що кров не пройшла в землю – так і стояла холодцем. Вони жили, їли, пили, справляли потребу там, де мучили українців. Я дивилася на рови з тілами людей на Київщині, це жахливо… Ми отримали 33 тисяч дзвінків про допомогу на гарячу лінію, ми шукаємо 16 тисяч людей. Були дзвінки: "Як мені далі жити, якщо я вагітна від орка?". В Україні вже багато дівчат підлітків, які завагітніли після зґвалтування російськими солдатами. Психологам, які приймають дзвінки від постраждалих у Київській області, вже самим потрібні психологи та психіатри", - наголосила Денісова.

Омбудсмен також розповіла про 11-річного хлопчика, якого 10 годин поспіль ґвалтували на очах у прив'язаної до стільця матері.

"Сексуальне насильство українських жінок та дітей – зброя російської армії. Це геноцид, російський солдат не зупиняється - ґвалтує всіх. Це чоловіки, люди похилого віку, молоді дівчатка та хлопчики, це цілі сім'ї. Ґвалтують українців молоді солдати Росії 20-25 років, які народилися за часів Путіна і виховані його пропагандою. І вони скоюють свої злочини публічно. 16-річну вагітну дівчину та її 78-річну бабусю російські фашисти ґвалтували одночасно", - йдеться в повідомленні

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