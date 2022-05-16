На окупованій РФ Херсонщині наростає гуманітарна криза. Ліки закінчуються, гуманітарну допомогу блокує окупант, - Денісова

В області залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів.

Про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У жителів області немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області. Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі. За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, у Херсоні медикаменти закінчаться за два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків від серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

"У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії. Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді", - підкреслює Людила Денісова.

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Омбудсман звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.