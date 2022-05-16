УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8296 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 423 8

На окупованій РФ Херсонщині наростає гуманітарна криза. Ліки закінчуються, гуманітарну допомогу блокує окупант, - Денісова

херсонщина,херсонська

В області залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів.

Про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У жителів області немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області. Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі. За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, у Херсоні медикаменти закінчаться за два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків від серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

"У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії. Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді", - підкреслює Людила Денісова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині росіяни брешуть, що проводять перепис для ООН

Омбудсман звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

Денісова Людмила (883) окупація (6766) гуманітарна катастрофа (93) Херсонська область (5947)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У жителів області немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області. Джерело:
----
Тому що ви настільки швидко здали південь, що люди навіть не встигли виїхати.
показати весь коментар
16.05.2022 10:27 Відповісти
мовчить бо зараз верещучка погоне туди каравани кормити окупантів....
показати весь коментар
16.05.2022 10:28 Відповісти
зате дороги новi
показати весь коментар
16.05.2022 10:34 Відповісти
І забуде браве відео,як активно Херсон з Кримом торгує. Там Мелітополь про партизанів хотів розказати, жаль,що ми так і не почули.
показати весь коментар
16.05.2022 10:35 Відповісти
Ну так хай вимагають ліків від окупантів, в що ще можна зробити?
показати весь коментар
16.05.2022 10:55 Відповісти
Да хватит мать вашу штаны да юбки просиживать! Нет возможности выехать, а кто-то пробовал организовывать коридоры? Как-то договариваться? Не а? В прерогативе конечно же Мариуполь, а на остальных насрать.
показати весь коментар
16.05.2022 11:53 Відповісти
Відкрили америку.Більше будемо тягнути с визволеням херсонщини більше буде катастрофа.
Практика русні будь де доводити до катастрофи..Вони створюють умови нічого не роблячи і нічого не дозволяючи.А потім коли вже люди при смерті вони кажуть або буде референдум за входження і ви підпишите все що нам треба або помрете .
показати весь коментар
16.05.2022 16:49 Відповісти
Виїхати важко, але люди виходять пішки! Тисячи людей! Але уповноваженій з прав людини з Києва цих самих людей НЕ видно! Балакає якусь загально відому маячню ні про що! А ти Денісова скільки разів приїхала в Зеленодольськ хоча б????? Чи верещучка??? Хоча 2га нехай і не сується!
показати весь коментар
16.05.2022 21:07 Відповісти
 
 