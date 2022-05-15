УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
11 458 9

На Херсонщині росіяни брешуть, що проводять перепис для ООН

херсонщина,область,херсонська

Окупанти збирають персональні дані мешканців Стрілкового на Херсонщині, переконуючи їх, що це нібито потрібно для проведення перепису для ООН.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканцям Стрілкового призначена окупантами влада пояснює, що перепис населення потрібен для ООН. Як частина всеросійського перепису. Ніби це краще вплине на політику в регіоні. ООН для окремо взятого села на Херсонщині?", - написав він.

Хлань зазначив, що колаборанти хочуть вислужитися і вигадують причини для збору персональних даних українців. Він закликав не вірити брехні рашистів та не надавати інформації.

Також читайте: Російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році

Автор: 

окупація (6870) перепис населення (141) Херсонська область (6249)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Евровидения 2022 участник из россии

показати весь коментар
15.05.2022 15:01 Відповісти
занял 200 место
показати весь коментар
15.05.2022 15:12 Відповісти
Обращение бойца ВСУ к президенту Украины.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
показати весь коментар
15.05.2022 15:45 Відповісти
Злые языки кажуть..шо в мавзолэйном концлагере согласно прошлогодней переписи прожива меньше 80 млн. Шариковых... +1 фюрер плэшивий...
показати весь коментар
15.05.2022 15:59 Відповісти
І менше 20млн. ру.лайна під самоідентифікацією "русня"...
Сенатор, як справи?
показати весь коментар
15.05.2022 16:13 Відповісти
И для спортлото
показати весь коментар
15.05.2022 16:42 Відповісти
Треба терміново звільняти південь України бо кацапи вміють закріплюватися.
Треба знайти й повісити всіх хто розміновував Чонгар і надавав цей злочинний наказ бо він вже коштує 50000 смертей Українців.
показати весь коментар
15.05.2022 17:38 Відповісти
Ах, Арабатська стрілка..... ах
показати весь коментар
15.05.2022 23:02 Відповісти
 
 