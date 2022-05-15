11 458 9
На Херсонщині росіяни брешуть, що проводять перепис для ООН
Окупанти збирають персональні дані мешканців Стрілкового на Херсонщині, переконуючи їх, що це нібито потрібно для проведення перепису для ООН.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканцям Стрілкового призначена окупантами влада пояснює, що перепис населення потрібен для ООН. Як частина всеросійського перепису. Ніби це краще вплине на політику в регіоні. ООН для окремо взятого села на Херсонщині?", - написав він.
Хлань зазначив, що колаборанти хочуть вислужитися і вигадують причини для збору персональних даних українців. Він закликав не вірити брехні рашистів та не надавати інформації.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
