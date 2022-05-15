В Херсонской области россияне врут, что проводят перепись для ООН
Оккупанты собирают персональные данные жителей Стрелкового в Херсонской области, убеждая их, что это якобы нужно для проведения переписи для ООН.
Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Жителям Стрелкового назначенные оккупантами власти объясняют, что перепись населения нужна для ООН. Как часть всероссийской переписи. Вроде бы это лучше повлияет на политику в регионе. ООН для отдельно взятого села на Херсонщине?"- написал он.
Хлань отметил, что коллаборанты хотят выслужиться и придумывают причины сбора персональных данных украинцев. Он призвал не верить лжи рашистов и не предоставлять информацию.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
Сенатор, як справи?
Треба знайти й повісити всіх хто розміновував Чонгар і надавав цей злочинний наказ бо він вже коштує 50000 смертей Українців.