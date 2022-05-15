РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7236 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
11 458 9

В Херсонской области россияне врут, что проводят перепись для ООН

херсонщина,область,херсонська

Оккупанты собирают персональные данные жителей Стрелкового в Херсонской области, убеждая их, что это якобы нужно для проведения переписи для ООН.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Жителям Стрелкового назначенные оккупантами власти объясняют, что перепись населения нужна для ООН. Как часть всероссийской переписи. Вроде бы это лучше повлияет на политику в регионе. ООН для отдельно взятого села на Херсонщине?"- написал он.

Хлань отметил, что коллаборанты хотят выслужиться и придумывают причины сбора персональных данных украинцев. Он призвал не верить лжи рашистов и не предоставлять информацию.

Также читайте: Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году

Автор: 

оккупация (10311) перепись населения (132) Херсонская область (5252)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Евровидения 2022 участник из россии

показать весь комментарий
15.05.2022 15:01 Ответить
занял 200 место
показать весь комментарий
15.05.2022 15:12 Ответить
Обращение бойца ВСУ к президенту Украины.
https://twitter.com/i/status/1525788368700948480
показать весь комментарий
15.05.2022 15:45 Ответить
Злые языки кажуть..шо в мавзолэйном концлагере согласно прошлогодней переписи прожива меньше 80 млн. Шариковых... +1 фюрер плэшивий...
показать весь комментарий
15.05.2022 15:59 Ответить
І менше 20млн. ру.лайна під самоідентифікацією "русня"...
Сенатор, як справи?
показать весь комментарий
15.05.2022 16:13 Ответить
И для спортлото
показать весь комментарий
15.05.2022 16:42 Ответить
Треба терміново звільняти південь України бо кацапи вміють закріплюватися.
Треба знайти й повісити всіх хто розміновував Чонгар і надавав цей злочинний наказ бо він вже коштує 50000 смертей Українців.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:38 Ответить
Ах, Арабатська стрілка..... ах
показать весь комментарий
15.05.2022 23:02 Ответить
 
 