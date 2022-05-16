В оккупированной РФ Херсонщине нарастает гуманитарный кризис. Лекарство заканчивается, гуманитарную помощь блокирует оккупант, - Денисова

В области остается около 500 тысяч человек. К началу войны было около миллиона жителей.

Об этом сообщает Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

У жителей области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и ограничена возможность передвижения по области. Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы. По сообщению мэра города Игоря Колихаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.

"В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию. Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной громаде", – подчеркивает Людина Денисова.

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Омбудсмен обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.