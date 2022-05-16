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Новости Агрессия России против Украины Война
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В оккупированной РФ Херсонщине нарастает гуманитарный кризис. Лекарство заканчивается, гуманитарную помощь блокирует оккупант, - Денисова

херсонщина,херсонська

В области остается около 500 тысяч человек. К началу войны было около миллиона жителей.

Об этом сообщает Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

У жителей области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и ограничена возможность передвижения по области. Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы. По сообщению мэра города Игоря Колихаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.

"В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию. Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной громаде", – подчеркивает Людина Денисова.

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Омбудсмен обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

Денисова Людмила (996) оккупация (10212) гуманитарная катастрофа (147) Херсонская область (4955)


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У жителів області немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області. Джерело:
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Тому що ви настільки швидко здали південь, що люди навіть не встигли виїхати.
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16.05.2022 10:27 Ответить
мовчить бо зараз верещучка погоне туди каравани кормити окупантів....
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16.05.2022 10:28 Ответить
зате дороги новi
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16.05.2022 10:34 Ответить
І забуде браве відео,як активно Херсон з Кримом торгує. Там Мелітополь про партизанів хотів розказати, жаль,що ми так і не почули.
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16.05.2022 10:35 Ответить
Ну так хай вимагають ліків від окупантів, в що ще можна зробити?
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16.05.2022 10:55 Ответить
Да хватит мать вашу штаны да юбки просиживать! Нет возможности выехать, а кто-то пробовал организовывать коридоры? Как-то договариваться? Не а? В прерогативе конечно же Мариуполь, а на остальных насрать.
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16.05.2022 11:53 Ответить
Відкрили америку.Більше будемо тягнути с визволеням херсонщини більше буде катастрофа.
Практика русні будь де доводити до катастрофи..Вони створюють умови нічого не роблячи і нічого не дозволяючи.А потім коли вже люди при смерті вони кажуть або буде референдум за входження і ви підпишите все що нам треба або помрете .
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16.05.2022 16:49 Ответить
Виїхати важко, але люди виходять пішки! Тисячи людей! Але уповноваженій з прав людини з Києва цих самих людей НЕ видно! Балакає якусь загально відому маячню ні про що! А ти Денісова скільки разів приїхала в Зеленодольськ хоча б????? Чи верещучка??? Хоча 2га нехай і не сується!
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16.05.2022 21:07 Ответить
 
 