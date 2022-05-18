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Новости Война
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Российское командование ведет целенаправленный поиск батарей М777, что доказывает высокую эффективность нашей артиллерии, - Бутусов

Войска РФ провели неудачную охоту за американскими гаубицами М777 в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ .

"Россияне показали, как их беспилотник нашел позиции американских гаубиц М777, и пытались их уничтожить. Хотя россияне заявляют, что "накрыли батарею", на видео нет никакого прямого поражения. Сначала беспилотник бросает небольшую бомбу - промах. Затем по лесному массиву, где спряталась батарея М777, бьет залп кассетных боеприпасов реактивной системы залпового огня. Но снова нет прямых попаданий.

По словам Бутусова, для нас видео важно тем, что, очевидно, российское командование ведет целенаправленный поиск батарей М777, наносящих большие потери россиянам. То есть, они признают высокую эффективность нашей артиллерии.

"Очевидно, что для предотвращения смены позиций нашей батареи россияне пытались попасть бомбой, но все это неудачно. Но они хотят ускорить процесс поиска и поражения. Судя по всему, противник проводил аэроразведку на значительную дальность. Потому что пушки стоят на значительном удалении от передовой. Сброс бомбы беспилотник произвел с небольшой высоты. Это значит, что противник воспользовался отсутствием средств ПВО, даже переносных комплексов, и на это нужно обратить внимание", - пишет журналист.

"Стоит обратить внимание на то, что артиллеристы заметили слежку, но удачно замаскировалась в лесном массиве, спрятали батарею среди деревьев, что позволило избежать потерь при ударе", - резюмирует Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаубицы M777, которые поставляют США, имеют большое влияние на поле боя, - Пентагон

оружие (10290) США (27341) Бутусов Юрий (4393) артиллерия (653)


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Топ комментарии
+52
А чому неможна розрахункам гаубиць для прикриття надавати якесь пво, наприклад шилку?
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18.05.2022 16:13 Ответить
+36
Обычное *************.
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18.05.2022 16:50 Ответить
+32
"противник скористався відсутністю засобів ППО, навіть переносних комплексів, і на це нам треба звернути увагу"
Сруть рашисти, бо аналогів М777 вони не мають.
А БПЛА потрібно збивати,кажуть у них вже почалися великі проблеми з їх наявністю!
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18.05.2022 16:18 Ответить
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А чому неможна розрахункам гаубиць для прикриття надавати якесь пво, наприклад шилку?
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18.05.2022 16:13 Ответить
Обычное *************.
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18.05.2022 16:50 Ответить
Якбижто.Судячи з того як здали південь - звичайна зрада.
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18.05.2022 19:08 Ответить
Екскалібурами на 40 км. Ніхто їх масово не використовуватиме. Звичайні снаряди 20+ км
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18.05.2022 16:24 Ответить
Позиции не выбирают исходя из дальности.
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18.05.2022 16:28 Ответить
Дешёвых романов перечитал?
Ермаку не до гаубиц...
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18.05.2022 16:25 Ответить
Нечистий - твій зрадний коментар, бо навіть начальник артилерії може мати лише відносне уявлення про квадрат, в якому діє батарея ( якщо командир батареї не останній дурень) А те, що в них є і безпілотники, і радари, і розвідка - то фігня. Головне - розігнати зраду!
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18.05.2022 16:25 Ответить
Причім тут начальник батареї?Наша арта повинна мати захист від бпла,особливо це стосується імпортних високоточних гаубиць та САУ.Чи єрмаку це непотрібно?
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18.05.2022 18:56 Ответить
При "чім" тут єрмак? Він у нас командує військами?
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19.05.2022 08:07 Ответить
Рашистські тролі спецом усюди знаходять зраду, щоб дестабілізувати та роз\єднати українців. Коли нічого не виходить на полі бою, то в хід ідуть диванні війська дирляндії
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18.05.2022 16:28 Ответить
А ти чий диванний воїн? ПадалЬяка? Так він теж нічого спільного з Україної не має. Ну окрім зрадницьких перемовин.
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18.05.2022 16:43 Ответить
Абсолютно точно.Класичний представник зечмонь. До війни шифрувався під "об"єднувача нації".
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18.05.2022 17:55 Ответить


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Реєстрація:17.05.2022

Для лайкающих дебилов.
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18.05.2022 16:44 Ответить
a zachem tak blizko ih podvoditj esli s gradov ih mozhna dostati ?
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18.05.2022 16:16 Ответить
Наверно поэтому

M777: Дальнобойность:Максимальная обычными снарядами: 24,7 км
Максимальная специальными снарядами: 30+ км

Град 9М521 достает на 40 км. Другие модификации 20 км.

Т.е. эффективная дальность стрельбы сопоставима. В случае с модификацией града 9М521 практически вдвое меньше.
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18.05.2022 16:30 Ответить
Effective firing range:

https://en.wikipedia.org/wiki/M107_projectile M107 : 21 km (13 mi)

https://en.wikipedia.org/wiki/M795 M795 : 22.5 km (14.0 mi)

M795E1 30 km (19 mi)

https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Excalibur : 40 km (25 mi)

tak vrode dali excalibur(i) ....
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18.05.2022 16:45 Ответить
Vrode... dalji. No malo.
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18.05.2022 16:48 Ответить
Australija dala eskalibur no neznaju skolko.Menia udivila kacapskoje kamikadze kotoryje po ixnim danim analogov netu po tocnosti ,na skolko promazila.Kacapskije kamikadze oni po dvyzucej miseni takze ne mozet streliat
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18.05.2022 17:04 Ответить
Mozete pozalujsta pisat' kirilicej, potomu chto ja uze zajebalsja razsifrovovat vashe posty, i dumaju drugije menja podderzat.
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18.05.2022 17:52 Ответить
Ескалібурів мало, і вони занадто дорогі!

Дешевше прикрити гармати ППО!
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18.05.2022 18:16 Ответить
В них нема вже ********* Граду. Одиниці були, коли вони на Київ йшли.

Зараз майже в 99% випадків використовуєть звичайний.
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18.05.2022 18:06 Ответить
БМ 21(град)б'є на 21 км.Тільки один вид снарядів б'є до 40 км.На складах переважно звичайні снаряди часів срср.
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18.05.2022 19:05 Ответить
Тільки 777 ма з першого пострілу знищить склад, сарай, танк, дзот, казарму, а скільки касет Градів треба щоб попасти у вищезгадані обєкти з першого чи другого разу ?
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18.05.2022 22:11 Ответить
Я думал они до 40 км стреляют.
Може беспилотники так далеко не пускать.
Иначе потом опять наступать нечем,давайте Крым подарим.
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18.05.2022 16:17 Ответить
вони стріляють до 25км. Тільки коли постріл (снаряд - рос.) відповідний - можуть і сорок.
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18.05.2022 16:29 Ответить
Якщо вірити вікі, то навіть спецснарядом меньше 40 - вказано 30+. Тобто трохи більше 30. Але може звісно залежать від модифікації гаубиці та самого снаряду.
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18.05.2022 16:33 Ответить
"противник скористався відсутністю засобів ППО, навіть переносних комплексів, і на це нам треба звернути увагу"
Сруть рашисти, бо аналогів М777 вони не мають.
А БПЛА потрібно збивати,кажуть у них вже почалися великі проблеми з їх наявністю!
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18.05.2022 16:18 Ответить
Ща в комментах появится целое стадо шписиалистов с советами "как надо делать" и "зрада"... Как же нашим офицерам-артиллеристам теперь жить с осознанием отсутствия в их рядах подобных Икспердов
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18.05.2022 16:20 Ответить
Там теж якийсь дуболом посилає коштовне обладнання без розвідки. Як можна наблизитися до Граду?
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18.05.2022 16:29 Ответить
Не слід шукати розбрату, треба брати до уваги можливості покращення веденя бою!
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18.05.2022 16:22 Ответить
саме так, робити висновки і добре,що цього разу нам пощастило уникнути втрат..
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18.05.2022 16:31 Ответить
Зенітні кулемети мінімум потрібні обовʼязково для прикриття. Або ЗУшкі, або КПВ.
Це - невелика проблема. Не можна таким обладнанням ризикувати. А ще так наблизились, що Град накриває.
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18.05.2022 16:28 Ответить
Очень грамотно подмечено про РСЗО. Это единственное что враг может противопоставить по дальности из артиллерии до 40 км. Но грады это это не ВТО, они вообще его не имеют по тактико-техническим причинам, если и есть что то, то это правильнее называть низкоточным оружием, а так они работают по гектарам а не целям. Видимо срочно сформированы батареи в симбиозе с БПЛА со специальной задачей.
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18.05.2022 16:49 Ответить
А хто вам сказав , що наблизилися до дистанції ураження фронтовим озброєнням ?

Та "Град" це зброя яка б"є пальцем в небо -- подивиться ТТХ цього . Град проти такої точної арти -- ніщо . Бо багато чуєшь спогадів , мовляв нас накрила ворожа арта , одного товарища вбило , двох поранило , а йще 7 нічого ... Бо так стріляє Ваш "Грод" , якщо в його площа ураження це 145000 м² тобто одна касете з дрібним ураженням розірвалась десь так 10 метрах , а інші 50 десь так в 200 метрах . Град може стріляти по функционалу тільки фагасом .
Я закінчив службу на старенький 155 мм йще в 2007 році . Так ось тоді вже за невлучання на 20 км в квадрат 5х5 м (25 м²) наш комбат 3 дні "губи" отримав на навчаннях ... Хоча то була звичайна гармата на лафеті

Тобто при точних кординатах така краля накриває усіх одним пострілом . Снаряди там 30 й 40 кг . Тобто й фугас зазвичай попадає прямо в ціль й може знести тільки імпульсом башню танку . Що казати про такий Град від 1962 року народження ?
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18.05.2022 18:16 Ответить
Берегти їх треба, бо вони золоті.
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18.05.2022 16:30 Ответить
Отсутсвие противовоздушной обороны. Этих гаубиц не так уж и много всего 90, это очень мало чтобы нельзя было закрыть зонтиком. Безолаберность недопустима, явная ошибка в планировании.
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18.05.2022 16:36 Ответить
Дійсно мало. Але ми можемо поставити в бій свої САУ "Богдана". Запитайте у Боневтіка, де він їх зарив?
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18.05.2022 16:45 Ответить
А ви знаєте що САУ "Богдана" провалила випробування, і саме тому військові відмовились від планів їх закуповувати?
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18.05.2022 17:16 Ответить
У тієї Богдани ствол нікудишній. В Україні не змогли створити відповідну технологію. Не було часу, або бажання, або потрібної підготовки інженерів.
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18.05.2022 17:17 Ответить
Може вже й менше... Нам же правды не скажуть
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18.05.2022 19:01 Ответить
а от і проблеми із мобільністю почали вилазити... Причіпна арта це минуле.
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18.05.2022 16:37 Ответить
Это как растегнутая ширинка-приманка для вафлиста.
Вот там их кацаподроны и отлавливать,пусть побольше шлют.
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18.05.2022 16:38 Ответить
удивительно что у этих лохов появились беспилотники, которые могут сбрасывать бомбы. Но вообще конечно.... стоит быть аккуратней.
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18.05.2022 16:40 Ответить
с реализацией "бомбометания" с коптеров разными поделками проблем никогда не было
https://twitter.com/i/status/1526441192069677056
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18.05.2022 17:04 Ответить
Chto escho vidnee - poslje razvala Rossii pridjetsja vichistitj ishnije sharashki. I tjem, kto otovarilsja zapadnimi trofejnimi njashkami, sdelatj obrezanije verhnej golovi.
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18.05.2022 16:47 Ответить
Почему бы не вести обстрелы ночью, когда гаубицы дронам на видно ?
А если днём, то хотя бы со Стингерами и снайперскими винтовками,
уничтожающими беспилотники ?
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18.05.2022 16:50 Ответить
то одразу можна було здогадатися що будуть шукати,
який день ракетами стріляють по коліям щоб затримати постачання

в штаті має бути як мінімум 2 стінгера,
або іншим способом прикривати

не можна марно втрачати цінну зброю
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18.05.2022 16:51 Ответить
Десь була передача по г+г , дуже прямо підозріло докладно журнашлюхи ******* про підрозділи 777 і там пролунала відповідь що відстрілялись і залишаєм на позициї їх до завтра ....
Я ще подумав ну так війну не аиграти якщо ************ гармати в саіті залишади добами на одній позиції .
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18.05.2022 16:57 Ответить
Очень опасный проход Так можно все потерять. Без средств ПВО не выпускать. Хватает же Стингеров, тут немецкие ПЗРК с радарами и пушками очень бы пригодились.
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18.05.2022 17:01 Ответить
Стингеры малоэффективны против мелких бпла ввиду практически нулевой тепловой сигнатуры, а по контрастности не всегда срабатывают. Да и стоимость одного выстрела стингера\перуна и даже иглы-1М значительно превышает стоимость одного "орлана" сборки уральского "авиамодельного кружка". Для борьбы с БПЛА больше подходит ПЗРК Martlet LMM с лазерным целеуказанием - это повышает вероятность поражения таких целей, да и стоимость выстрела значительно дешевле выстрела из стингера или перуна из-за высокой стоимости их ГСН.
Теоретически, на один дивизион буксируемых М777 можно "приписать" один расчет из двух терпеливых и усидчивых операторов-пенсионеров с одним Martlet'ом и парой ракет б\к, и даже придать им ЗУшку, установленную на один из гаубичных "буксиров".
Думаю, через некоторое время сами артиллеристы найдут оптимальное решение борьбы с "орланами" и прочим мелким кацапским говном.
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18.05.2022 17:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Su3OhbUgB8Y BREAKING NEWS: Germany to deliver 50 deadly Gepard 35mm anti-aircraft tanks to Ukraine
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18.05.2022 17:54 Ответить
гепарды как бы дают, но к ним как бы нет б/к )))Вроде как у бразильцев 300 тыщ завалялось, но при скорострельности 550 в минуту на один ствол - сами понимаете (((
может еще в катарских иорданиях что-то удастся наскрести, но если нет, то без организации производства к ним б\к - это просто пиисят красивых танчиков для парада.
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18.05.2022 23:33 Ответить
а как можно лазером подсветить летящий беспилотник?
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18.05.2022 19:21 Ответить
А подвижный танк как подсвечивают? Прикрывать нужно арту, но чем обнаруживать бпла, вот в чем соль
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18.05.2022 20:25 Ответить
принцип наведения мартлета - "лазерная тропа", когда оператор должен удерживать цель в прицеле, а ракета летит в структурированном лазерном поле. Интересно решена возможность оператора этого ПЗРК с такой системой наведения осуществлять такую ​​точную наводку "на руках". Но в системе Martlet всё хорошо продумано. В частности, старт ракеты более чем мягкий, маршевый двигатель начинает работу на расстоянии более 10 метров от оператора. Удержание же цели в прицеле осуществляется не всей пусковой, а путем перемещения прицельной марки с помощью джойстика и вполне возможно в этом ПЗРК реализовано и определенное автосопровождение целей. В любом случае, уничтожение цели типа "Орлан-10" традиционными ПЗРК крайне усложнено из-за малой тепловой сигнатуры цели, на которую инфракрасная головка самонаведения может и не сработать. Среди дополнительных "приятностей" Martlet - наличие тепловизора на пусковой, значительно упрощающий поиск воздушных целей, а также достаточная высота полета ракеты, которая позволяет уничтожать десятые орланы.
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18.05.2022 23:45 Ответить
Із співвідношенням вартості БПЛА до Стінгера не згідний. Додайте туди вартість 777, б/к, життя вояків...
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18.05.2022 22:16 Ответить
еще раз - ПЗРК с ГСН стингеров\перунов\игл-1м неэффективны против таких целей. Для этого есть мартлеты.
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18.05.2022 23:41 Ответить
Летает кацапская хрень над головами. И над головами у кого? У батареи м777. Ну "гепарды" от немчуры не дождались..и х@й дождемся чувствую. А для прикрытия от атак с воздуха разве ничего и так нет? Тем более от китайских конструкторов.
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18.05.2022 17:12 Ответить
Зато как смачно Зе плюнул в лицо Штанмайера! Хайпанул просмотры, теперь жалеет, а платить жизнями будет ВСУ. Вот она цена гордыни, мгновенная карма. Ермака ему лапшу вешает умело надо сказать.
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18.05.2022 18:53 Ответить
чого літає над головою безпілотник???..це повна хєрня, в слідуючий раз роздовбе ..потрібно контроль над головою..зсу або ракети..або ще щось..і постійний моніторинг..якщо це орлан - то його прекрасно чути
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18.05.2022 17:28 Ответить
Звідки цифри?
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18.05.2022 17:48 Ответить
С методички .
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18.05.2022 18:04 Ответить
шмара кацапська. брешеш як шалена...
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18.05.2022 20:07 Ответить
Російське командування веде цілеспрямований пошук батарей М777, що доводить високу ефективність нашої артилерії, - Бутусов. ВIДЕО Джерело:

"Росіяни показали, як їхній безпілотник знайшов позиції американських гаубиць М777, та намагались їх знищити. Хоча росіяни заявляють що "накрили батарею", на відео нема жодного прямого ураження. Спочатку безпілотник кидає невелику бомбу - промах. Потім по лісовому масиву, де заховалась батарея М777, б'є залп касетних *********** реактивної системи залпового вогню. Але знову нема прямих влучань. Джерело:

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

Всьо ідьот па плану! Єта всьо планавьіє промахи, и всє цєлі будут дастігнутьі в полнам абьйомє
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18.05.2022 17:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pb5_F4_Eod8 Rheinmetall Air Defence: Skynex truck-mounted engaging drone swarm
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18.05.2022 17:57 Ответить
Здається мені, що РСЗО навряди чи зможе пошкодити цю арту... ну хіба що якщо осколок вцілить в оптику.

Чи я не правий?
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18.05.2022 18:20 Ответить
В Артиллерии есть разные задачи: изнурение, обеспечение, подавление, разрушение и уничтожение.
РСЗО как минимум выполняет при этом первые три задачи, что уже немало.
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18.05.2022 19:11 Ответить
Саму гаубицу и не нужно))) касе а попадет в бк-и гаубица не нужна, бо стрелять нечем, и обычнр НЕКОМУ))))
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18.05.2022 20:28 Ответить
нет, не прав.
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18.05.2022 23:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q98lUoO1yWk Sirius Compact - a passive electronic warfare sensor
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18.05.2022 19:47 Ответить
Щоб кацапи і влучили з першого разу ?
Це не спеціалізації Вані, от побухати, танк у річці чи болоті втопити, спалити БТР
розігріваючи їжу, ото вже його спеціалізація.
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18.05.2022 22:14 Ответить
Щось я не в захваті від таких відео, де допустили щоб в ординьких прицілах, як на долоні, знаходились такі дорогоцінні гаубиці яких і так зараз вкрай мало. Щому наші не конторолюють воздушний простір над батареєй? Евакуацієй гаубиць було час займатись, а займатись знешкодження дрону, значіть не було чим, та як? Як так можно планувати подібні операції, не забеспечівши батарею хоча б елементарним захистом від таких простих цілей, як дрон? Тай відео сильно різане, показали тільки момент, як не ворог не влучів в ціль, а що там могло було ще на вирізаній частині? Я знаю, що нам подають інформацію лише про перемоги, але ми ж не в мордорі, інформація повинна подаватись об'єктивной.
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18.05.2022 22:59 Ответить
найперше і найголовніше питання, а чому пушки там стоять так довго, що їх аж змогли засікти, прилетіти дроном і ще й скинути бомбу?

Артилерія має приїхати, відстрілятись, поїхати? на все про все максимум 30 хв.

ЩО ВОНИ ТАМ СТОЯТЬ???? Це ж не с300 чи якісь іскандери, щоб стояти годинами, добами, тижнями і прикривати якісь важливі точки...
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19.05.2022 03:44 Ответить
Все правильно, основне мобільність...відстрілялись і змотались.
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19.05.2022 05:28 Ответить
 
 