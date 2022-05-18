Российское командование ведет целенаправленный поиск батарей М777, что доказывает высокую эффективность нашей артиллерии, - Бутусов

Войска РФ провели неудачную охоту за американскими гаубицами М777 в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ .

"Россияне показали, как их беспилотник нашел позиции американских гаубиц М777, и пытались их уничтожить. Хотя россияне заявляют, что "накрыли батарею", на видео нет никакого прямого поражения. Сначала беспилотник бросает небольшую бомбу - промах. Затем по лесному массиву, где спряталась батарея М777, бьет залп кассетных боеприпасов реактивной системы залпового огня. Но снова нет прямых попаданий.

По словам Бутусова, для нас видео важно тем, что, очевидно, российское командование ведет целенаправленный поиск батарей М777, наносящих большие потери россиянам. То есть, они признают высокую эффективность нашей артиллерии.

"Очевидно, что для предотвращения смены позиций нашей батареи россияне пытались попасть бомбой, но все это неудачно. Но они хотят ускорить процесс поиска и поражения. Судя по всему, противник проводил аэроразведку на значительную дальность. Потому что пушки стоят на значительном удалении от передовой. Сброс бомбы беспилотник произвел с небольшой высоты. Это значит, что противник воспользовался отсутствием средств ПВО, даже переносных комплексов, и на это нужно обратить внимание", - пишет журналист.

"Стоит обратить внимание на то, что артиллеристы заметили слежку, но удачно замаскировалась в лесном массиве, спрятали батарею среди деревьев, что позволило избежать потерь при ударе", - резюмирует Бутусов.

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