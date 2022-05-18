Воины 80-й ОДШБр сбили с ЗРК "Стрела-10" российский беспилотник "ZALA 421-08". ФОТО
Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожен российский БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" был уничтожен расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
Следует отметить, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.
Топ комментарии
+12 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.05.2022 17:59 Ответить Ссылка
+10 Zemer
показать весь комментарий18.05.2022 18:09 Ответить Ссылка
+8 vadyan
показать весь комментарий18.05.2022 17:59 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.05.2022 17:59 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
vadyan
показать весь комментарий18.05.2022 17:59 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Solsky Wasyl
показать весь комментарий18.05.2022 18:00 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Oleg Demchenko
показать весь комментарий18.05.2022 18:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
віктор федорович #394174
показать весь комментарий18.05.2022 18:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий18.05.2022 18:07 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Zemer
показать весь комментарий18.05.2022 18:09 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий18.05.2022 18:13 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
растуди
показать весь комментарий18.05.2022 18:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sharl
показать весь комментарий18.05.2022 18:11 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Alex M #422654
показать весь комментарий18.05.2022 18:42 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий18.05.2022 18:17 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Yurets Horseman
показать весь комментарий18.05.2022 18:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mikhaylo Ganzha
показать весь комментарий18.05.2022 18:29 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Історик Воєнрук
показать весь комментарий18.05.2022 18:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий18.05.2022 19:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Історик Воєнрук
показать весь комментарий18.05.2022 21:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Krotow
показать весь комментарий18.05.2022 19:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль