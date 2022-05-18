Воины 80-й ОДШБр сбили с ЗРК "Стрела-10" российский беспилотник "ZALA 421-08". ФОТО

Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожен российский БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" был уничтожен расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Следует отметить, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.

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