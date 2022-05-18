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Новости Война
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Воины 80-й ОДШБр сбили с ЗРК "Стрела-10" российский беспилотник "ZALA 421-08". ФОТО

Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожен российский БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Воины 80-й ОДШБр сбили с ЗРК Стрела-10 российский беспилотник ZALA 421-08 01

Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" был уничтожен расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Следует отметить, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.

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беспилотник (3867) ПВО (2902) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151)


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Топ комментарии
+12
Била zala а стала зола...
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18.05.2022 17:59 Ответить
+10
движок похож на мопедовский
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18.05.2022 18:09 Ответить
+8
Нова ******** якась... невже орлани закінчуються?
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18.05.2022 17:59 Ответить
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Била zala а стала зола...
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18.05.2022 17:59 Ответить
Нова ******** якась... невже орлани закінчуються?
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18.05.2022 17:59 Ответить
Молодці!
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18.05.2022 18:00 Ответить
А це не орлан?
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18.05.2022 18:04 Ответить
******...
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18.05.2022 18:10 Ответить
ого..нанотєхнології..касмічєскіє вайска...
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18.05.2022 18:07 Ответить
движок похож на мопедовский
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18.05.2022 18:09 Ответить
классический д-6, последняя парашная модель. ведутся секретные работы над более мощным д-8 ))
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18.05.2022 18:13 Ответить
*************
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18.05.2022 18:09 Ответить
Зала это типа ******? Может не следовало дорогую Стрелу на такую бздюшную ****** тратить? Хотя и верно, эта бздюха много беды наделать может….
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18.05.2022 18:11 Ответить
эти стрелы старые и нет смысла их экономить.
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18.05.2022 18:42 Ответить
Склепали з мопеда аналоговнет.
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18.05.2022 18:17 Ответить
чем дольше воюют тем невзрачней воздушные змеи... скоро своего москвича запустят..
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18.05.2022 18:29 Ответить
круто, с допотопным моторчиком и баклажкой вместо бензобака
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18.05.2022 18:29 Ответить
Стрілу шкода... Таке лайно можна стрілкотнею дістати.
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18.05.2022 18:40 Ответить
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18.05.2022 19:58 Ответить
Метеликів любиш ловити? Ну добре,що з сачком ,а не з помповиком
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18.05.2022 21:49 Ответить
Tam motor ot motovelosipeda 1970-ih. Imortozameschenije... Nje udivljusj chto fsbesnjiki seicas chmirit garaznjikov i seljan v poiskah starih mopedov.
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18.05.2022 19:06 Ответить
 
 