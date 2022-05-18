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Новости Война
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ВСУ освободили село Дементиевка в Харьковской области, - Генштаб

зсу

Украинские защитники освободили село Дементиевка от российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Также на Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

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Генштаб ВС (6599) увольнение (2691) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+14
Всі кацапські свині повинні бути знищенні в Україні обо викинуті запарєбрік в радной свінарнік...
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18.05.2022 19:03 Ответить
+12
из всех новостей такие очень нравится. так сильно жду такие новости.
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18.05.2022 19:18 Ответить
+9
Назва, швидше, від імені Дементій, а не від того, що ви нафантазували.
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18.05.2022 19:09 Ответить
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Дементіївка, ох і назва ж у нас на Харківщині ну можно перейменувати в Альцгеймерово
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18.05.2022 19:00 Ответить
Дивні асоціації. До слова "звільнили" дурню не зміг вигадати? Не кажучи вже про ЗСУ.
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18.05.2022 19:07 Ответить
пробачте, але ті, хто доглядав дементних почують найперше це.

але це не відміняє ані радості від звільнення населеного пункту ані захвату від дій ЗСУ
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18.05.2022 19:09 Ответить
ДеменЦія до назви села ні до чого.
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18.05.2022 19:11 Ответить
скажіть це ще два раза моїй тупій голові, мо до неї дойде
асоціації від нас не дуже залежать
нажаль

ще раз - я і розумію перший коментар, бо мене так само асоціативно пробило.
і розумію роздратування другого коментаря
і реально- всі ми люди

я реально рада за Дементіївку і її мешканців
і я правда вдячна ЗСУ за кожного звільненого мешканця України
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18.05.2022 19:20 Ответить
Хворі на деменцію- а не "дементні хворі". Не плюндруйте мову "новоязом".
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18.05.2022 19:19 Ответить
Назва, швидше, від імені Дементій, а не від того, що ви нафантазували.
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18.05.2022 19:09 Ответить
так, це чоловіче ім'я.
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18.05.2022 20:20 Ответить
Ім'я Дементій нічого не говорить? Деменція є проблемою Німеччині, а ніяк України, щоб назва села визивала асоціації з хворобою.
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18.05.2022 19:33 Ответить
Всі кацапські свині повинні бути знищенні в Україні обо викинуті запарєбрік в радной свінарнік...
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18.05.2022 19:03 Ответить
Це вже майже на кордоні
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18.05.2022 19:05 Ответить
Спочатку складалося враження що вони вирішили відійти як від Києва. Тепер вони вперлись і не відступають. Х%Й їх зрозумієш...
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18.05.2022 19:08 Ответить
думаю тут вопрос в том, что вокруг Киева группировка не была одной из ног на одним из главных направлений. А возле Харькова... Изюмская "нога" имеет очень большой вес для много чего
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18.05.2022 19:20 Ответить
Основне гніздо сидить на козачій лопані і гоптовці. Наскільки я розумію вони не хочуть втрачати залізничну станцію там.
Але особливо цікаво, що діється біля Вовчанська. Певно тому вони і пробують наступати на Тернову.
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18.05.2022 19:18 Ответить
Через пару недель на высотке возле Огурцово будет стоять наша арта, которая не будет давать "шалить" с трансграничными обстрелами с линии Шебекино - Лозовое, и будет регулярно кошмарить парализованную логистику оккупантов через Волчанск.
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18.05.2022 19:52 Ответить
Дай Бог!
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18.05.2022 20:04 Ответить
а мы "чудом" через неделю будем в Верхней Писаревке )
и может даже в Заречном.
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18.05.2022 20:28 Ответить
Наши уже за речкой...
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18.05.2022 21:33 Ответить
ну, пока официально как бы "нас там нет", типа серая зона....)
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18.05.2022 21:58 Ответить
в районе Казачьей Лопани мы ждем расстрела заградотрядами скопившихся на границе отступающих колаборантов. Это должно придать всей "спецоперации" особый мотивационный колорит.
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18.05.2022 22:16 Ответить
из всех новостей такие очень нравится. так сильно жду такие новости.
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18.05.2022 19:18 Ответить
Не вистачає зброї.Тому тишком -нишком.Але все буде Україна.Орків добре множать на 0.
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18.05.2022 19:20 Ответить
Вооружение идёт, но не так быстро как нам хотелось бы.
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18.05.2022 19:25 Ответить
Вангую - на фасе Избицкое - Верхний Салтов уже маскируется гаубичный дивизион, который нанесет один удар в точку по координатам 50.24838, 36.99213
Желательно, что бы в этот момент там проходил состав с топливом.
Через два дня после этого вся группировка кацапских войск по линии Изюм -Кременная начнёт испытывать резкий голод по б\к и топливу, что может создать предпосылки успешного отсечения кацапов по линии Большая и Малая комышуваха - Букино, и также вытеснения от Воеводовки до Рубежного.
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18.05.2022 19:44 Ответить
Хорошее место...
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18.05.2022 20:21 Ответить
когда уже будут подобные новости по югу!!!
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18.05.2022 22:07 Ответить
 
 