ВСУ освободили село Дементиевка в Харьковской области, - Генштаб
Украинские защитники освободили село Дементиевка от российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Также на Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
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+14 Александр Чуднивец #474549
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+12 ibimatic
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+9 Алла Новосад #194524
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але це не відміняє ані радості від звільнення населеного пункту ані захвату від дій ЗСУ
асоціації від нас не дуже залежать
нажаль
ще раз - я і розумію перший коментар, бо мене так само асоціативно пробило.
і розумію роздратування другого коментаря
і реально- всі ми люди
я реально рада за Дементіївку і її мешканців
і я правда вдячна ЗСУ за кожного звільненого мешканця України
Але особливо цікаво, що діється біля Вовчанська. Певно тому вони і пробують наступати на Тернову.
и может даже в Заречном.
Желательно, что бы в этот момент там проходил состав с топливом.
Через два дня после этого вся группировка кацапских войск по линии Изюм -Кременная начнёт испытывать резкий голод по б\к и топливу, что может создать предпосылки успешного отсечения кацапов по линии Большая и Малая комышуваха - Букино, и также вытеснения от Воеводовки до Рубежного.