ВСУ освободили село Дементиевка в Харьковской области, - Генштаб

Украинские защитники освободили село Дементиевка от российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Также на Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

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