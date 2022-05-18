ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині, - Генштаб
Українські захисники звільнили село Дементіївка від російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.
Також на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.05.2022 19:03 Відповісти Посилання
+12 ibimatic
показати весь коментар18.05.2022 19:18 Відповісти Посилання
+9 Алла Новосад #194524
показати весь коментар18.05.2022 19:09 Відповісти Посилання
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але це не відміняє ані радості від звільнення населеного пункту ані захвату від дій ЗСУ
асоціації від нас не дуже залежать
нажаль
ще раз - я і розумію перший коментар, бо мене так само асоціативно пробило.
і розумію роздратування другого коментаря
і реально- всі ми люди
я реально рада за Дементіївку і її мешканців
і я правда вдячна ЗСУ за кожного звільненого мешканця України
Але особливо цікаво, що діється біля Вовчанська. Певно тому вони і пробують наступати на Тернову.
и может даже в Заречном.
Желательно, что бы в этот момент там проходил состав с топливом.
Через два дня после этого вся группировка кацапских войск по линии Изюм -Кременная начнёт испытывать резкий голод по б\к и топливу, что может создать предпосылки успешного отсечения кацапов по линии Большая и Малая комышуваха - Букино, и также вытеснения от Воеводовки до Рубежного.