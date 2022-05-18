ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині, - Генштаб

Українські захисники звільнили село Дементіївка від російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Також на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

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