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Новини Війна
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ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині, - Генштаб

зсу

Українські захисники звільнили село Дементіївка від російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Також на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Читайте: Від рашистів звільнено селище Питомник на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6899) звільнення (2700) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+14
Всі кацапські свині повинні бути знищенні в Україні обо викинуті запарєбрік в радной свінарнік...
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18.05.2022 19:03 Відповісти
+12
из всех новостей такие очень нравится. так сильно жду такие новости.
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18.05.2022 19:18 Відповісти
+9
Назва, швидше, від імені Дементій, а не від того, що ви нафантазували.
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18.05.2022 19:09 Відповісти
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Дементіївка, ох і назва ж у нас на Харківщині ну можно перейменувати в Альцгеймерово
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18.05.2022 19:00 Відповісти
Дивні асоціації. До слова "звільнили" дурню не зміг вигадати? Не кажучи вже про ЗСУ.
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18.05.2022 19:07 Відповісти
пробачте, але ті, хто доглядав дементних почують найперше це.

але це не відміняє ані радості від звільнення населеного пункту ані захвату від дій ЗСУ
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18.05.2022 19:09 Відповісти
ДеменЦія до назви села ні до чого.
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18.05.2022 19:11 Відповісти
скажіть це ще два раза моїй тупій голові, мо до неї дойде
асоціації від нас не дуже залежать
нажаль

ще раз - я і розумію перший коментар, бо мене так само асоціативно пробило.
і розумію роздратування другого коментаря
і реально- всі ми люди

я реально рада за Дементіївку і її мешканців
і я правда вдячна ЗСУ за кожного звільненого мешканця України
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18.05.2022 19:20 Відповісти
Хворі на деменцію- а не "дементні хворі". Не плюндруйте мову "новоязом".
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18.05.2022 19:19 Відповісти
Назва, швидше, від імені Дементій, а не від того, що ви нафантазували.
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18.05.2022 19:09 Відповісти
так, це чоловіче ім'я.
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18.05.2022 20:20 Відповісти
Ім'я Дементій нічого не говорить? Деменція є проблемою Німеччині, а ніяк України, щоб назва села визивала асоціації з хворобою.
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18.05.2022 19:33 Відповісти
Всі кацапські свині повинні бути знищенні в Україні обо викинуті запарєбрік в радной свінарнік...
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18.05.2022 19:03 Відповісти
Це вже майже на кордоні
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18.05.2022 19:05 Відповісти
Спочатку складалося враження що вони вирішили відійти як від Києва. Тепер вони вперлись і не відступають. Х%Й їх зрозумієш...
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18.05.2022 19:08 Відповісти
думаю тут вопрос в том, что вокруг Киева группировка не была одной из ног на одним из главных направлений. А возле Харькова... Изюмская "нога" имеет очень большой вес для много чего
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18.05.2022 19:20 Відповісти
Основне гніздо сидить на козачій лопані і гоптовці. Наскільки я розумію вони не хочуть втрачати залізничну станцію там.
Але особливо цікаво, що діється біля Вовчанська. Певно тому вони і пробують наступати на Тернову.
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18.05.2022 19:18 Відповісти
Через пару недель на высотке возле Огурцово будет стоять наша арта, которая не будет давать "шалить" с трансграничными обстрелами с линии Шебекино - Лозовое, и будет регулярно кошмарить парализованную логистику оккупантов через Волчанск.
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18.05.2022 19:52 Відповісти
Дай Бог!
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18.05.2022 20:04 Відповісти
а мы "чудом" через неделю будем в Верхней Писаревке )
и может даже в Заречном.
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18.05.2022 20:28 Відповісти
Наши уже за речкой...
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18.05.2022 21:33 Відповісти
ну, пока официально как бы "нас там нет", типа серая зона....)
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18.05.2022 21:58 Відповісти
в районе Казачьей Лопани мы ждем расстрела заградотрядами скопившихся на границе отступающих колаборантов. Это должно придать всей "спецоперации" особый мотивационный колорит.
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18.05.2022 22:16 Відповісти
из всех новостей такие очень нравится. так сильно жду такие новости.
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18.05.2022 19:18 Відповісти
Не вистачає зброї.Тому тишком -нишком.Але все буде Україна.Орків добре множать на 0.
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18.05.2022 19:20 Відповісти
Вооружение идёт, но не так быстро как нам хотелось бы.
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18.05.2022 19:25 Відповісти
Вангую - на фасе Избицкое - Верхний Салтов уже маскируется гаубичный дивизион, который нанесет один удар в точку по координатам 50.24838, 36.99213
Желательно, что бы в этот момент там проходил состав с топливом.
Через два дня после этого вся группировка кацапских войск по линии Изюм -Кременная начнёт испытывать резкий голод по б\к и топливу, что может создать предпосылки успешного отсечения кацапов по линии Большая и Малая комышуваха - Букино, и также вытеснения от Воеводовки до Рубежного.
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18.05.2022 19:44 Відповісти
Хорошее место...
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18.05.2022 20:21 Відповісти
когда уже будут подобные новости по югу!!!
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18.05.2022 22:07 Відповісти
 
 