Від рашистів звільнено селище Питомник на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
Українські захисники звільнили від російських окупантів селище Питомник на Харківщині.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області", - зазначили в Генштабі ЗСУ.
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