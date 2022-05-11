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Новини Війна
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Від рашистів звільнено селище Питомник на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

зсу

Українські захисники звільнили від російських окупантів селище Питомник на Харківщині.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також читайте: Українські бійці на Харківщині знищили з німецьких гранатометів Panzerfaust 4 нових російських танки Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6805) звільнення (2691) Харківщина (6054)


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Всё от кацапья освободим ..включая Кубань !
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11.05.2022 18:52 Відповісти
Кацапы сами не живут и другим не дают. Они вообще понимают, что после того как им дадут кизды в Украине, их начнут мочить просто повсюду?
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11.05.2022 19:01 Відповісти
Ещё вчера вечером писали что он освобождён
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11.05.2022 19:02 Відповісти
а сейчас офиц.обьявили
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11.05.2022 19:04 Відповісти
Харьківський напрямок для кацапів зараз не актуальний. Всі сили кинули вони під Ізюм щоб взяти в оточення наших в Северодонецьку. Орки вже перейшли р. Донець. Ім залишилося кілометрів 40, щоб замкнути коло. Так що радіти успіху під Харківом рано.
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11.05.2022 19:31 Відповісти
Відповідаю Олесю неукраїнцю. Щоб кацапам прости ці 40 км, їм знадобиться 20 років.
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11.05.2022 21:43 Відповісти
не розмовляй з московськими глистами
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11.05.2022 22:26 Відповісти
Там моя дача)
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11.05.2022 20:13 Відповісти
Ну и название, кто то от балды взял..
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11.05.2022 20:18 Відповісти
 
 