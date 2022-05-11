Від рашистів звільнено селище Питомник на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники звільнили від російських окупантів селище Питомник на Харківщині.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також читайте: Українські бійці на Харківщині знищили з німецьких гранатометів Panzerfaust 4 нових російських танки Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО