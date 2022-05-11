От рашистов освобожден поселок Питомник на Харьковщине, - Генштаб ВСУ
Украинские защитники освободили от российских оккупантов поселок Питомник в Харьковской области.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", - отметили в Генштабе ВСУ.
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