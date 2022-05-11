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Новости Война
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От рашистов освобожден поселок Питомник на Харьковщине, - Генштаб ВСУ

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Украинские защитники освободили от российских оккупантов поселок Питомник в Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", - отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.05.2022

Генштаб ВС (6503) увольнение (2686) Харьковщина (5577)


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Всё от кацапья освободим ..включая Кубань !
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11.05.2022 18:52 Ответить
Кацапы сами не живут и другим не дают. Они вообще понимают, что после того как им дадут кизды в Украине, их начнут мочить просто повсюду?
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11.05.2022 19:01 Ответить
Ещё вчера вечером писали что он освобождён
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11.05.2022 19:02 Ответить
а сейчас офиц.обьявили
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11.05.2022 19:04 Ответить
Харьківський напрямок для кацапів зараз не актуальний. Всі сили кинули вони під Ізюм щоб взяти в оточення наших в Северодонецьку. Орки вже перейшли р. Донець. Ім залишилося кілометрів 40, щоб замкнути коло. Так що радіти успіху під Харківом рано.
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11.05.2022 19:31 Ответить
Відповідаю Олесю неукраїнцю. Щоб кацапам прости ці 40 км, їм знадобиться 20 років.
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11.05.2022 21:43 Ответить
не розмовляй з московськими глистами
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11.05.2022 22:26 Ответить
Там моя дача)
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11.05.2022 20:13 Ответить
Ну и название, кто то от балды взял..
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11.05.2022 20:18 Ответить
 
 