Украинские IT-разработчики с помощью 3D-технологий декоммунизировали и сделали интерактивной скульптуру "Родина-Мать"
Украинские IT-разработчики воспроизвели, декоммунизировали и сделали интерактивной скульптуру "Родина-Мать" с помощью виртуальных 3D технологий в рамках проекта оцифровки символов и регионов страны "Прикоснись к Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FreeCen.
Скульптура "Родина-Мать" – одна из туристических визиток города Киева, и всегда была главным символом обороны не только города, но и Украины. Особенно актуальным этот символ стал сейчас – во время вторжения России в Украину.
Украинские IT-разработчики реализовали в виртуальном мире давнюю мечту о декоммунизации скульптуры, о замене на щите герба советского союза на герб Украины – трезубец. А самое главное - "оживили" фигуру Родины-Матери с целью добавить жест призыва к борьбе (движение мечом) в сторону России, если смотреть по положению реальной скульптуры.
Воспроизведенная скульптура в виртуальном мире позволяет каждому пользователю установить "Родину-Мать" с помощью дополненной реальности в любой точке мира и подробно ее рассмотреть, сделать с ней селфи, интерактивно взаимодействовать, а также использовать для создания контента: фото, видеороликах для FB, Instagram, TikTok и т.д.
Знакомство с обновленной виртуальной скульптурой "Родина-Мать" в дополненной реальности по ссылкам:
1. Скачайте приложение FreeGen и посетите 3D-селфипарк, в рамках виртуальной экскурсии "Прикоснись к Украине";
2. Ищите на сайте games, в виртуальной выставке "Прикоснись к Украине";
3. Ищите на странице в Instagram или на платформе дополнительной реальности.
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Але виглядає єпічно.
в глаза врагу....в глаза сауроновой башне кремля ...поменять герб на тризуб и огонь!
"У Києві Батьківщина-Мати зі щитом, захищає, зі спокійним виразом обличчя дивиться на Схід. У Волгограді Батьківщина-Мати кличе на війну, з моторошним виразом обличчя, у несамовитості рветься на Захід"
- судячи з того, як на тому рендері вони роздули їй цицькі, то мрію свою вони дещо іншу реалізовували, десь на рівні 14-річних підлітків із хронічним спермотоксікозом. закончені ідіоти.
цю страшну мерзенну почвару краще прибрати зі схилів
ну а те, що намалювали ці горе-дизайнери, взагалі на голову не налізе - ще страшніше й огидніше, ніж було. Але ж не забули, при тому, вліпити замість грудей два гарбузи.