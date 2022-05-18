Украинские IT-разработчики с помощью 3D-технологий декоммунизировали и сделали интерактивной скульптуру "Родина-Мать"

Украинские IT-разработчики воспроизвели, декоммунизировали и сделали интерактивной скульптуру "Родина-Мать" с помощью виртуальных 3D технологий в рамках проекта оцифровки символов и регионов страны "Прикоснись к Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FreeCen.

Скульптура "Родина-Мать" – одна из туристических визиток города Киева, и всегда была главным символом обороны не только города, но и Украины. Особенно актуальным этот символ стал сейчас – во время вторжения России в Украину.

Украинские IT-разработчики реализовали в виртуальном мире давнюю мечту о декоммунизации скульптуры, о замене на щите герба советского союза на герб Украины – трезубец. А самое главное - "оживили" фигуру Родины-Матери с целью добавить жест призыва к борьбе (движение мечом) в сторону России, если смотреть по положению реальной скульптуры.

Воспроизведенная скульптура в виртуальном мире позволяет каждому пользователю установить "Родину-Мать" с помощью дополненной реальности в любой точке мира и подробно ее рассмотреть, сделать с ней селфи, интерактивно взаимодействовать, а также использовать для создания контента: фото, видеороликах для FB, Instagram, TikTok и т.д.

Знакомство с обновленной виртуальной скульптурой "Родина-Мать" в дополненной реальности по ссылкам:

1. Скачайте приложение FreeGen и посетите 3D-селфипарк, в рамках виртуальной экскурсии "Прикоснись к Украине";

2. Ищите на сайте games, в виртуальной выставке "Прикоснись к Украине";

3. Ищите на странице в Instagram или на платформе дополнительной реальности.