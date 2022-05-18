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Украинские IT-разработчики с помощью 3D-технологий декоммунизировали и сделали интерактивной скульптуру "Родина-Мать"

батьківщина

Украинские IT-разработчики воспроизвели, декоммунизировали и сделали интерактивной скульптуру "Родина-Мать" с помощью виртуальных 3D технологий в рамках проекта оцифровки символов и регионов страны "Прикоснись к Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FreeCen.

Скульптура "Родина-Мать" – одна из туристических визиток города Киева, и всегда была главным символом обороны не только города, но и Украины. Особенно актуальным этот символ стал сейчас – во время вторжения России в Украину.

Украинские IT-разработчики реализовали в виртуальном мире давнюю мечту о декоммунизации скульптуры, о замене на щите герба советского союза на герб Украины – трезубец. А самое главное - "оживили" фигуру Родины-Матери с целью добавить жест призыва к борьбе (движение мечом) в сторону России, если смотреть по положению реальной скульптуры.

Воспроизведенная скульптура в виртуальном мире позволяет каждому пользователю установить "Родину-Мать" с помощью дополненной реальности в любой точке мира и подробно ее рассмотреть, сделать с ней селфи, интерактивно взаимодействовать, а также использовать для создания контента: фото, видеороликах для FB, Instagram, TikTok и т.д.

Знакомство с обновленной виртуальной скульптурой "Родина-Мать" в дополненной реальности по ссылкам:

1. Скачайте приложение FreeGen и посетите 3D-селфипарк, в рамках виртуальной экскурсии "Прикоснись к Украине";
2. Ищите на сайте games, в виртуальной выставке "Прикоснись к Украине";
3. Ищите на странице в Instagram или на платформе дополнительной реальности.

Автор: 

скульптура (39) IT-индустрия (244) декоммунизация (757)


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Топ комментарии
+13
Вона розвернута в бік мордора. Захищає Україну від кацапів.
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18.05.2022 20:05 Ответить
+9
Не проще ли ее прибрать, а вместо нее сделать что-то вроде площади классиков украинской литературы. Чтобы народ гуляя там еще читал и думал над тем, что видосиками жизнь не заменить. Смысла от этого было бы больше, чем от виртуализации всего и вся.
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18.05.2022 19:40 Ответить
+6
Сам ти "кавалок " ідіота... Розкажи ще американцям, що їм потрібно "завалити" Статую Свободи....
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18.05.2022 20:08 Ответить
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Не проще ли ее прибрать, а вместо нее сделать что-то вроде площади классиков украинской литературы. Чтобы народ гуляя там еще читал и думал над тем, что видосиками жизнь не заменить. Смысла от этого было бы больше, чем от виртуализации всего и вся.
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18.05.2022 19:40 Ответить
Яка б не була - вона дивиться на схід. Закриває правобережжя щитом І позазує меч москві.
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18.05.2022 22:16 Ответить
Піднятий вгору меч означає торжество перемоги над ворогом. А щит саме в руці - не тільки захист, а ще й символ нескореності. Лишилося тільки герб на щиті замінити, і буде символічний монумент - на всі часи.
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19.05.2022 00:40 Ответить
Герб змінювати не є необхідним. Уявіть, якби на знайденому щиті часів давнього Риму шукачі старожитностей намагалися б причепити свій власний. По перше, це не просто, і по друге, все це теж наша історія. Поки ми не навчимося сприймати всі її сторінки - і добрі, і страшні, і ганебні, нація буде мати вади у своєму розвитку. Кажуть, той, хто забуває свою історію приречений повторювати її знову.
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19.05.2022 18:46 Ответить
Ви точно не Киянин. Заапдейтити ії потрібно. А от на місті музею ВоВ новий відкрити після перемоги над рашою
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18.05.2022 19:49 Ответить
Сам ти "кавалок " ідіота... Розкажи ще американцям, що їм потрібно "завалити" Статую Свободи....
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18.05.2022 20:08 Ответить
ага счас кацап хрена тебе - ни в коем случае - это символ Киева и всей Украины на щите поменять герб
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18.05.2022 21:41 Ответить
Займаються хернею.
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18.05.2022 19:48 Ответить
От нее духом московским пахнет.
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18.05.2022 19:59 Ответить
Вона розвернута в бік мордора. Захищає Україну від кацапів.
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18.05.2022 20:05 Ответить
Унікальна споруда завжди викликала заздрість у кацапів та гнилі руки до неї не доберуться ...
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18.05.2022 20:04 Ответить
яка заздрість? на Волгограді ще більша стирчить
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18.05.2022 21:43 Ответить
ты слепошарый мудак сравни лица памятника небо и земля
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18.05.2022 21:52 Ответить
З бетону, яка уже сипеться. Зліпили з гівна і радіють цьому
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19.05.2022 07:36 Ответить
Трохи знаюся на розподйлй навантажень напружених конструкцій - так ця скульптура не встоїть, нажаль...
Але виглядає єпічно.
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18.05.2022 20:19 Ответить
Вона стоїть з 1981 року
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18.05.2022 20:31 Ответить
памятник Родина Мать смотрит на север ...что очень символично
в глаза врагу....в глаза сауроновой башне кремля ...поменять герб на тризуб и огонь!
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18.05.2022 20:34 Ответить
Різниця між монументами Києва та Волгограда має неприхований символізм.

"У Києві Батьківщина-Мати зі щитом, захищає, зі спокійним виразом обличчя дивиться на Схід. У Волгограді Батьківщина-Мати кличе на війну, з моторошним виразом обличчя, у несамовитості рветься на Захід"
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18.05.2022 20:45 Ответить
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18.05.2022 20:47 Ответить
все ******** которые хотят сломать этот памятник - кацапские падлы
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18.05.2022 21:49 Ответить
"Українські ІТ- розробники реалізували у віртуальному світі давню мрію щодо декомунізації скульптур"

- судячи з того, як на тому рендері вони роздули їй цицькі, то мрію свою вони дещо іншу реалізовували, десь на рівні 14-річних підлітків із хронічним спермотоксікозом. закончені ідіоти.
цю страшну мерзенну почвару краще прибрати зі схилів
ну а те, що намалювали ці горе-дизайнери, взагалі на голову не налізе - ще страшніше й огидніше, ніж було. Але ж не забули, при тому, вліпити замість грудей два гарбузи.
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18.05.2022 21:55 Ответить
Нічого іншого крім знесення того бабіща разом з усім музєїм вілікай атєчєствєннай не має статися. А якщо уся зебільна братва та сталінські окупанти приїде захищати те одоробло - то буде іще краще, якщо їх усіх поховає під уламками
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19.05.2022 10:10 Ответить
 
 