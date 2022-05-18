Українські IT- розробники за допомогою 3D-технологій декомунізували та зробили інтерактивною скульптуру Батьківщина-Мати

Українські IT- розробники відтворили, декомунізували та зробили інтерактивною скульптуру Батьківщина-Мати за допомогою віртуальних 3D технологій в рамках проєкту оцифрування символів та регіонів країни "Доторкнись до України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FreeCen.

Скульптура Батьківщина-Мати - одна з туристичних візитівок міста Києва, та завжди була головним символом оборони не тільки міста та й України. Особливо актуальним цей символ став зараз - під час вторгнення росії в Україну.

Українські ІТ- розробники реалізували у віртуальному світі давню мрію щодо декомунізації скульптур про заміну на щиті герб радянського союзу на герб України - тризуб. А найголовніше, "оживили" постать Батьківщини-Матері з метою щоб додати жест заклику до боротьби (рух мечем) у бік росії, якщо дивитися по положенню реальної скульптури.

Скульптура, що відтворена, у віртуальному світі, дозволяє кожному користувачеві встановити Батьківщину-Мати за допомогою доповненої реальності в будь-якій точці світу і детально її розглянути, зробити з нею селфі, інтерактивно взаємодіяти, а також використовувати для створення контенту: фото, відеороликах для FB, Instagram, TikTok та ін.

Знайомство з оновленою віртуальною скульптурою Батьківщини-Мати в доповненій реальності за посиланнями: