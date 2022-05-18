Українські IT- розробники за допомогою 3D-технологій декомунізували та зробили інтерактивною скульптуру Батьківщина-Мати
Українські IT- розробники відтворили, декомунізували та зробили інтерактивною скульптуру Батьківщина-Мати за допомогою віртуальних 3D технологій в рамках проєкту оцифрування символів та регіонів країни "Доторкнись до України".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FreeCen.
Скульптура Батьківщина-Мати - одна з туристичних візитівок міста Києва, та завжди була головним символом оборони не тільки міста та й України. Особливо актуальним цей символ став зараз - під час вторгнення росії в Україну.
Українські ІТ- розробники реалізували у віртуальному світі давню мрію щодо декомунізації скульптур про заміну на щиті герб радянського союзу на герб України - тризуб. А найголовніше, "оживили" постать Батьківщини-Матері з метою щоб додати жест заклику до боротьби (рух мечем) у бік росії, якщо дивитися по положенню реальної скульптури.
Скульптура, що відтворена, у віртуальному світі, дозволяє кожному користувачеві встановити Батьківщину-Мати за допомогою доповненої реальності в будь-якій точці світу і детально її розглянути, зробити з нею селфі, інтерактивно взаємодіяти, а також використовувати для створення контенту: фото, відеороликах для FB, Instagram, TikTok та ін.
Знайомство з оновленою віртуальною скульптурою Батьківщини-Мати в доповненій реальності за посиланнями:
- Скачуйте застосунок FreeGen та завітайте до 3D-селфіпарку, в рамках віртуальної екскурсії "Доторкнись до України";
- Шукайте на сайті games, в віртуальній виставці "Доторкнись до України";
- Шукайте на сторінці в інстаграм чи на платформі доп реальності.
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Але виглядає єпічно.
в глаза врагу....в глаза сауроновой башне кремля ...поменять герб на тризуб и огонь!
"У Києві Батьківщина-Мати зі щитом, захищає, зі спокійним виразом обличчя дивиться на Схід. У Волгограді Батьківщина-Мати кличе на війну, з моторошним виразом обличчя, у несамовитості рветься на Захід"
- судячи з того, як на тому рендері вони роздули їй цицькі, то мрію свою вони дещо іншу реалізовували, десь на рівні 14-річних підлітків із хронічним спермотоксікозом. закончені ідіоти.
цю страшну мерзенну почвару краще прибрати зі схилів
ну а те, що намалювали ці горе-дизайнери, взагалі на голову не налізе - ще страшніше й огидніше, ніж було. Але ж не забули, при тому, вліпити замість грудей два гарбузи.