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Українські IT- розробники за допомогою 3D-технологій декомунізували та зробили інтерактивною скульптуру Батьківщина-Мати

батьківщина

Українські IT- розробники відтворили, декомунізували та зробили інтерактивною скульптуру Батьківщина-Мати за допомогою віртуальних 3D технологій в рамках проєкту оцифрування символів та регіонів країни "Доторкнись до України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FreeCen.

Скульптура Батьківщина-Мати - одна з туристичних візитівок міста Києва, та завжди була головним символом оборони не тільки міста та й України. Особливо актуальним цей символ став зараз - під час вторгнення росії в Україну.

Українські ІТ- розробники реалізували у віртуальному світі давню мрію щодо декомунізації скульптур про заміну на щиті герб радянського союзу на герб України - тризуб. А найголовніше, "оживили" постать Батьківщини-Матері з метою щоб додати жест заклику до боротьби (рух мечем) у бік росії, якщо дивитися по положенню реальної скульптури.

Скульптура, що відтворена, у віртуальному світі, дозволяє кожному користувачеві встановити Батьківщину-Мати за допомогою доповненої реальності в будь-якій точці світу і детально її розглянути, зробити з нею селфі, інтерактивно взаємодіяти, а також використовувати для створення контенту: фото, відеороликах для FB, Instagram, TikTok та ін.

Знайомство з оновленою віртуальною скульптурою Батьківщини-Мати в доповненій реальності за посиланнями:

  1. Скачуйте застосунок FreeGen та завітайте до 3D-селфіпарку, в рамках віртуальної екскурсії "Доторкнись до України";
  2. Шукайте на сайті games, в віртуальній виставці "Доторкнись до України";
  3. Шукайте на сторінці в інстаграм чи на платформі доп реальності.

Автор: 

скульптура (23) ІТ-індустрія (727) декомунізація (560)


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Топ коментарі
+13
Вона розвернута в бік мордора. Захищає Україну від кацапів.
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18.05.2022 20:05 Відповісти
+9
Не проще ли ее прибрать, а вместо нее сделать что-то вроде площади классиков украинской литературы. Чтобы народ гуляя там еще читал и думал над тем, что видосиками жизнь не заменить. Смысла от этого было бы больше, чем от виртуализации всего и вся.
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18.05.2022 19:40 Відповісти
+6
Сам ти "кавалок " ідіота... Розкажи ще американцям, що їм потрібно "завалити" Статую Свободи....
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18.05.2022 20:08 Відповісти
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Не проще ли ее прибрать, а вместо нее сделать что-то вроде площади классиков украинской литературы. Чтобы народ гуляя там еще читал и думал над тем, что видосиками жизнь не заменить. Смысла от этого было бы больше, чем от виртуализации всего и вся.
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18.05.2022 19:40 Відповісти
Яка б не була - вона дивиться на схід. Закриває правобережжя щитом І позазує меч москві.
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18.05.2022 22:16 Відповісти
Піднятий вгору меч означає торжество перемоги над ворогом. А щит саме в руці - не тільки захист, а ще й символ нескореності. Лишилося тільки герб на щиті замінити, і буде символічний монумент - на всі часи.
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19.05.2022 00:40 Відповісти
Герб змінювати не є необхідним. Уявіть, якби на знайденому щиті часів давнього Риму шукачі старожитностей намагалися б причепити свій власний. По перше, це не просто, і по друге, все це теж наша історія. Поки ми не навчимося сприймати всі її сторінки - і добрі, і страшні, і ганебні, нація буде мати вади у своєму розвитку. Кажуть, той, хто забуває свою історію приречений повторювати її знову.
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19.05.2022 18:46 Відповісти
Ви точно не Киянин. Заапдейтити ії потрібно. А от на місті музею ВоВ новий відкрити після перемоги над рашою
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18.05.2022 19:49 Відповісти
Сам ти "кавалок " ідіота... Розкажи ще американцям, що їм потрібно "завалити" Статую Свободи....
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18.05.2022 20:08 Відповісти
ага счас кацап хрена тебе - ни в коем случае - это символ Киева и всей Украины на щите поменять герб
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18.05.2022 21:41 Відповісти
Займаються хернею.
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18.05.2022 19:48 Відповісти
От нее духом московским пахнет.
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18.05.2022 19:59 Відповісти
Вона розвернута в бік мордора. Захищає Україну від кацапів.
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18.05.2022 20:05 Відповісти
Унікальна споруда завжди викликала заздрість у кацапів та гнилі руки до неї не доберуться ...
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18.05.2022 20:04 Відповісти
яка заздрість? на Волгограді ще більша стирчить
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18.05.2022 21:43 Відповісти
ты слепошарый мудак сравни лица памятника небо и земля
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18.05.2022 21:52 Відповісти
З бетону, яка уже сипеться. Зліпили з гівна і радіють цьому
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19.05.2022 07:36 Відповісти
Трохи знаюся на розподйлй навантажень напружених конструкцій - так ця скульптура не встоїть, нажаль...
Але виглядає єпічно.
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18.05.2022 20:19 Відповісти
Вона стоїть з 1981 року
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18.05.2022 20:31 Відповісти
памятник Родина Мать смотрит на север ...что очень символично
в глаза врагу....в глаза сауроновой башне кремля ...поменять герб на тризуб и огонь!
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18.05.2022 20:34 Відповісти
Різниця між монументами Києва та Волгограда має неприхований символізм.

"У Києві Батьківщина-Мати зі щитом, захищає, зі спокійним виразом обличчя дивиться на Схід. У Волгограді Батьківщина-Мати кличе на війну, з моторошним виразом обличчя, у несамовитості рветься на Захід"
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18.05.2022 20:45 Відповісти
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18.05.2022 20:47 Відповісти
все ******** которые хотят сломать этот памятник - кацапские падлы
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18.05.2022 21:49 Відповісти
"Українські ІТ- розробники реалізували у віртуальному світі давню мрію щодо декомунізації скульптур"

- судячи з того, як на тому рендері вони роздули їй цицькі, то мрію свою вони дещо іншу реалізовували, десь на рівні 14-річних підлітків із хронічним спермотоксікозом. закончені ідіоти.
цю страшну мерзенну почвару краще прибрати зі схилів
ну а те, що намалювали ці горе-дизайнери, взагалі на голову не налізе - ще страшніше й огидніше, ніж було. Але ж не забули, при тому, вліпити замість грудей два гарбузи.
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18.05.2022 21:55 Відповісти
Нічого іншого крім знесення того бабіща разом з усім музєїм вілікай атєчєствєннай не має статися. А якщо уся зебільна братва та сталінські окупанти приїде захищати те одоробло - то буде іще краще, якщо їх усіх поховає під уламками
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19.05.2022 10:10 Відповісти
 
 