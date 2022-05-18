Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар
В среду 18 мая парламент Канады признал депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал политик, член Курултая Рустем Умеров.
Он отметил: "Парламент Канады единогласно принял резолюцию, признающую депортацию крымско-татарского народа геноцидом. Спасибо Канаде!"
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трохи смущаєт врємєнной атрєзок..