Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар

В среду 18 мая парламент Канады признал депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал политик, член Курултая Рустем Умеров.

Он отметил: "Парламент Канады единогласно принял резолюцию, признающую депортацию крымско-татарского народа геноцидом. Спасибо Канаде!"

Смотрите также: Выселяя крымских татар в 1944-м, тогдашние палачи были уверены, что это навсегда, теперь - так же, но мы боремся и постепенно возвращаем территории, - Зеленский. ВИДЕО