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Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар

канада

В среду 18 мая парламент Канады признал депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал политик, член Курултая Рустем Умеров.

Он отметил: "Парламент Канады единогласно принял резолюцию, признающую депортацию крымско-татарского народа геноцидом. Спасибо Канаде!"

Смотрите также: Выселяя крымских татар в 1944-м, тогдашние палачи были уверены, что это навсегда, теперь - так же, но мы боремся и постепенно возвращаем территории, - Зеленский. ВИДЕО

геноцид (416) депортация (677) Канада (2073) крымские татары (2715)


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А голодомор геноцидом української нації коли визнають? Видушували саме села, де 99% населення були українці...
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18.05.2022 23:08 Ответить
Канада однією з перших визнала, вчи історію невігласе
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18.05.2022 23:14 Ответить
Ти тупий, ілі гдє?
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18.05.2022 23:22 Ответить
і не просто так, село це не тільки українці, село це колиска традицій, скарбничка пам"яті народної в будь-якій нації, русскіє нищили своє село, щоб люди забули хто вони і звідки, щоб вони стали космополітами щоб стали як біороботи довбані.
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19.05.2022 00:26 Ответить
це,канєшно,чудово...
трохи смущаєт врємєнной атрєзок..
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18.05.2022 23:14 Ответить
гнобити вилупків треба було одразу після перемоги....в режимі нон-стоп...
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18.05.2022 23:16 Ответить
Дякуємо!
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19.05.2022 00:08 Ответить
 
 