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Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

канада

У середу 18 травня парламент Канади визнав депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав політик, член Курултаю Рустем Умеров.

Він зазначив: "Парламент Канади одноголосно ухвалив резолюцію, яка визнає депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Дякую Канаді!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виселяючи кримських татар у 1944-му, тодішні кати були впевнені, що це назавжди, тепер - так само, але ми боремось і поступово повертаємо території, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

геноцид (307) депортація (719) Канада (2186) кримські татари (2002)


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А голодомор геноцидом української нації коли визнають? Видушували саме села, де 99% населення були українці...
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18.05.2022 23:08 Відповісти
Канада однією з перших визнала, вчи історію невігласе
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18.05.2022 23:14 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
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18.05.2022 23:22 Відповісти
і не просто так, село це не тільки українці, село це колиска традицій, скарбничка пам"яті народної в будь-якій нації, русскіє нищили своє село, щоб люди забули хто вони і звідки, щоб вони стали космополітами щоб стали як біороботи довбані.
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19.05.2022 00:26 Відповісти
це,канєшно,чудово...
трохи смущаєт врємєнной атрєзок..
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18.05.2022 23:14 Відповісти
гнобити вилупків треба було одразу після перемоги....в режимі нон-стоп...
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18.05.2022 23:16 Відповісти
Дякуємо!
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19.05.2022 00:08 Відповісти
 
 