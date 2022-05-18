Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

У середу 18 травня парламент Канади визнав депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав політик, член Курултаю Рустем Умеров.

Він зазначив: "Парламент Канади одноголосно ухвалив резолюцію, яка визнає депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Дякую Канаді!"

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