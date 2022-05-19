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Памятник Александру Невскому демонтировали в Харькове. ВИДЕО

невський

Утром 19 мая в Харькове был демонтирован памятник новгородскому князю Александру Невскому. Памятник с 2004 года стоял в сквере на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Памятник демонтировали с помощью самосвала. Во время сноса разбилась и плита монумента, на котором стоял Невский.

Видео демонтажа опубликовали местные телеграм-каналы.

Читайте также: Киевсовет переименовал Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа, - Кличко

Автор: 

демонтаж (201) памятник (2238) Харьков (7437)


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Топ комментарии
+45
А яке це московитське одоробло мало відношення до Харкова? З таким же успіхом можна було істукан Кім Чен Іну там примостирити
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19.05.2022 13:41
+37
матчасть уважніше вивчай....
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19.05.2022 13:40
+33
Невский был монгольским посіпакой. На символическом уровне демонтаж памятнику кровожадному Невскому означает конец пророссийскому Харькову. Не появятся уже в нем новые "Невские" : кернесы-добкины, кремлевские подпевалы.
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19.05.2022 13:44
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А он чем не угодил? Очень правильные слова сказал: кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет!
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19.05.2022 13:38 Ответить
матчасть уважніше вивчай....
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19.05.2022 13:40 Ответить
Еще в ХIII веке наметились два противоположных исторических вектора, определивших дальнейшее формирование украинского и русского народов. Первый вектор - борьба с Ордой в союзе с Европой, второй - борьба с Европой в союзе с Ордой. Персонифицировались они соответственно в личностях Даниила Галицкого и Александра Невского. Первый вектор - естественен и логичен в культурно-историческом плане. Второй вектор - глубочайшее извращение с далеко идущими последствиями: культурными, государственными, историческими, психологическими, нравственными. И если король Даниил - знаковая фигура Украины, то приемный ханский сын Александр Невский - знаковая фигура России, ее "имя". Таков исток нынешних русско-украинских отношений.

Алексей Широпаев - О двух разных народах
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19.05.2022 14:12 Ответить
Король Данило разом з Васильком Романовичем натомість розгромили військо хрестоносців під Дорогочином у 1238 році.
На відміну від фейкових перемог Невського
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19.05.2022 14:27 Ответить
Не существует и никогда не существовало никакого русскАго народа!
Также нельзя считать разговаривающих на финно-монгольском диалекте болгарского языка потомков Орды славянами... А что касательно ХIII века то там вся просто: в 1237 году знать из финских колоний черниговских князей обратилась к добравшимся до волги монголам с призывом: "Батый введи войска!", целью этого было освобождение от гнета Руси... что монголы с радостью и выполнили. При вводе войск орды в финское Залесье - малочисленные черниговские гарнизоны эвакуировались на Русь при этом ни один город Залесья не оказал вооруженного сопротивления оккупантам... в результате чего в финских землях осело большое количество тюркоязычных племен и родов которые создали первое российское государство под названием Касимовский улус...
...далее в 1241 году Орда, в том числе и Касимоский улус напали на Русь, в результате чего почти все города Руси были взяты штурмом и сожжены. Вот с того времени можно и считать начало российско-украинским войнам...
А что касается самого А. Невского то он был типичным предателем которыми полна российская история, который прол второе крещение по несторианскому обряду, в результате которого хан Батый стал его крестным папой, а хан Сартак сводным братом... что впрочем не уберегло его от отравления новыми родственничками...
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19.05.2022 14:31 Ответить
Не соглашусь по поводу "первое российское государство под названием Касимовский улус" в 13-м веке . Еше в 18 веке то была московия , а россиею вместо московии ту территорию назвал петр только в 1721 году.
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19.05.2022 14:53 Ответить
"...в 1272 году перенесли столицу из Касимова в построенную монгольским ханом Менгу-Тимуром Москву. Далее после столетия прозябания, управляемый чингизидами Московий улус - сумел захватить соседние финские улусы Рязанский, Тверской, Вятский, Суздальский, Новгородский и превратился в Московское Ханство (или как они сами себя называют Царство). Все эти победы стали возможны благодаря помощи татаро-монгольских «отпускников» (только при завоевании Новгорода с последующим истреблением его населения, войска Ивана Грозного состояли на 90% из татаро-монгол). Укрепившись, Московское Ханство используя врожденные подлость, коварство и междоусобицу других ханств и улусов, захватило власть в Золотой Орде, поочередно присоединив к себе: Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское ханства - после чего перенесли столицу Орды из Сарая в Москву..."
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19.05.2022 15:02 Ответить
В продолжение вашего исторического экскурса, чтобы разрушить Империю до основания, необходимо разрушить базовый Миф. А базовым мифом является ложь высосанная из пальца Петром I и Ко о якобы трех "братских " народах. Беларусы и украинцы славяне, в то время как генетически русские на 90/ финоугры. Это искусственный народ созданный Петром для нужд империи из разных и совершенно разных финно-угорских народостей и племен. Военно-полически кацапы - это прямые наследники Орды, духовно оплодотворенные болгарскими (византийскими) монахами и не имеющие никакого отношения к славянам.
Именно этот миф о трех братских народах цементирует империю и дает ей ресурс, в этом мифе смерть Кащея. Перефразируя известную поэтессу "Никогда мы не были братьями"!
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19.05.2022 16:09 Ответить
В нулевых на России (в европейской части) академия наук провела массовый анализ генотипа населения, и оказалось что в целом по европейской части, славянских ген 7% а остальные разделены между финской и тюркской гаплогруппами при чем в пользу тюркской... правда по указанию Путлера, результаты этого анализа засекретили, чтобы не портить фейк о славянском происхождении рашистов...
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19.05.2022 16:23 Ответить
Встречал другие данные. На 90/ это финоугры ( если делать исследовани в классических "русских" деревнях). на удивление тюркских ген крайне мало у "глубиного" народа В свое время годами анализировал эту инфу, если взять классических зырян, эрзю и т д то и получим лицо классического "русского". И личный опыт говорит кацапы - это финоугры. Тюрки более активные, пассионарные и порядочные в своей среде, чем потомки чухонцев и зырян. Но это все несущественно. Главное разрушить миф о трех братских народах! Нужно писать об этом в соц.сетях, статья, рубить миф в личных беседах
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21.05.2022 09:37 Ответить
Недарма ж Монголія була неофіційною 16-ю республікою ссср. Там і до тепер новочасне ханство, феод. Рівно ж як і в азійських державах есенґє..тенґє ( дєньґі) теж туди
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19.05.2022 17:08 Ответить
"Хто витягне меч-від меча загине"-сказав Ісус Христос в Гетсиманському саду.
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19.05.2022 13:41 Ответить
А яке це московитське одоробло мало відношення до Харкова? З таким же успіхом можна було істукан Кім Чен Іну там примостирити
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19.05.2022 13:41 Ответить
Памятник стоит недалеко от храма им Александра Невского.Храм при царате построен известным харьковским архитектором Бекетовым на территории психлечебницы.При савке был складом.При Украине восстановили,маленько выделили из больницы.Гепа и дупа очень активно продвигали русский мир ,в том числе и через строительство бесчисленных церков на путловские деньги.Думаю ,надо дружно щемить попов-зрадников. А виряне -стадо.Попы -зрадники должны сидеть,кои не попадут в тюрьму, должны быть под санкциями,как и их меценаты из кремля.Думаю ,с этим хорошо справится господин Данилов из СНБО..Все лица ,причастные к зрадницким партиям,должны быть вычищены из политики ,минимум ,на 20 лет. Это как быть причастным к Единой России.Все буде Україна.
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19.05.2022 14:26 Ответить
Про Данілова- то сумнівно. Ще Той продукт. Протверезити адептів гундяя може лише велике горе, як би це зухвало з моїх слів не звучало. Та й на те надії малувато...Є такі, що не те що згуба сина чи доньки на війні, а й на власні очі бачені насилля, вбивства і катування на них не діють...горбатого хіба могила вирівняє. Я таких бачив і чув отут, на Київщині ....Нема мови. Воно УПОРОТЕ. Реалії...
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19.05.2022 15:13 Ответить
А в цей час в Мариуполи другий день вивозять тiла загиблих пiд театром...😢
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19.05.2022 14:29 Ответить
русские приходит освобождать тех, у кого стоят памятники руССким. Поэтому вслед за памятником нужно руССких военных попов отправить, которые его и поставили... А если Терехов что-то заикнется, то и Терехова туда же отправить.
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19.05.2022 13:45 Ответить
Кена передивився? Краще б почитав про нього щось....
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19.05.2022 13:49 Ответить
якщо то про підлітка шуру (погримайло невський) , тоді лайк!
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19.05.2022 14:05 Ответить
Заволали тупі жертви радянських кінофільмів.
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19.05.2022 13:50 Ответить
Чєм нє уґоділ? Може тим, що м*скаль? А може й тим, що цей золотоординський холуй і каратель ікона руссского міра.
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19.05.2022 13:51 Ответить
Поищите информацию об этом ушлепке , и вы сами поймете . Про меч это из совецкого агитпропа .
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19.05.2022 13:55 Ответить
И это всё что ты знаешь про эту монгольскую шавку?
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19.05.2022 14:04 Ответить
Ця фраза вигадана режисером фільму "Алєксандр Нєвскій". Ставити пам'ятники ординцям і посібникам монгольських окупантів, які палили Русь, на її ж історичній землі (не плутати з маськовією), це як Гітлерові у Ізраїлі
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19.05.2022 14:04 Ответить
«Той, хто живе з мечем, від меча і загине» - приказка, створена на основі цитати з Євангелія від Матфея (Мф. 26, 26:52): «І тоді сказав йому Ісус: Поверни меч свій туди, де він має бути. Бо всі хто взяв меча до рук, від меча і загинуть».
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19.05.2022 16:05 Ответить
Нічого він такого не казав про мечи, кацапи як завжди збрехали. Під час так званої "невської битви" в якій приймали участь з обох боків десь по 100 чоловік йому було 10 років. Всю молодість провів в Орді в якості заручника. Був вихований в ординскій культурі. Здав орді свого брата щоб отримати ярлик на княження , все життя вірно служив Орді.
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19.05.2022 14:11 Ответить
...На відміну від справжньої перемоги Данила і Василька Романовичів під Дорогочином у 1238 році, де вони розгромили хрестоносців
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19.05.2022 14:29 Ответить
совдепо-кацапская история покоя не дает...?
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19.05.2022 15:06 Ответить
,,Невский-смрадный персонаж Владимиро-Суздальской земли,, Рос .академик Пивоваров.
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19.05.2022 15:16 Ответить
Как говорит владимирская летопись,мощи этого мерзавца сгорели во время большого пожара во Владимире в 15-0м веке. Кости хранящиеся в Питере в храме, принадлежат не ему,а нескольким людям одновременно
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19.05.2022 15:32 Ответить
Правильнні книжки читай, перестань дивитися рашатвсмітник, може , колись, до чогось дотумкаєш.
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19.05.2022 16:53 Ответить
Ничего он такого не говорил. Невский был ставленником монгольского хана и даже убивал жителей своего города, не желавших подчиняться хану. Именно при Невском монголо-татарское иго достигло своего наибольшего влияния. На россии, чем позорнее история, тем с большим пафосом и апломбом её преподносят.
В Харькове Невский вообще "непришей-*****-рукав" - всё равно, что поставить памятник Мау Цзе Дуну или Иди Амину...
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19.05.2022 17:57 Ответить
постійно ходив біля нього до Французького Бульвару, НАРЕШТІ прибрали цю потвору москвитську
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19.05.2022 13:38 Ответить
👍
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19.05.2022 13:39 Ответить
Дуже добре. Все російське геть! Нічого спільного з ним Україна не мала. Ще треба Катерину з Одеси викинути в море. Хай "Москву"з дна витягне.
Геть московських попів, геть все чуже з нашої землі.
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19.05.2022 13:40 Ответить
Походу катьку в Одесі зруйнують лише після ракети в мерію! І то не факт.
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19.05.2022 15:00 Ответить
Невский был монгольским посіпакой. На символическом уровне демонтаж памятнику кровожадному Невскому означает конец пророссийскому Харькову. Не появятся уже в нем новые "Невские" : кернесы-добкины, кремлевские подпевалы.
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19.05.2022 13:44 Ответить
невський? шо це за передаст, що він робив в Україні????
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19.05.2022 13:44 Ответить
Сжечь эту мерзость!Ордынская подстилка!
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19.05.2022 13:44 Ответить
Ще тре ввімкнути дещо з матеріалознавства.. мо' там сплав корисний для нас на ВЖЕ...
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19.05.2022 13:51 Ответить
Дуже цікава істота, доречі. Вассал Батия, привів загарбників в північні князівства. Мав шолом з цитатами з Корану арабським шрифтом. Справжній зрадник свого народу.
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19.05.2022 13:47 Ответить
Був усиновлений Батиєм. Син Батия Сартак побратався з Александром Ярославичем через кров, тобто вони були кровними братами. Юридично ж "Нєвський" став після усиновлення Батиєм чингізидом.
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19.05.2022 14:01 Ответить
Так званий Невський був аманатом (заручником) у Орді з дитинства. Фактично він ординець за вихованням, став кровним братом (обмінявся кров'ю) із сином хана Батия Сартаком.
А щодо шолома, то, певно, сплутали з шоломом Івана Грозного:

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19.05.2022 14:21 Ответить
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19.05.2022 15:15 Ответить
Нажаль тут відос не завантажили. Той нєвський зробив таке чудове сальто, коли стрибав із постамента. лєнін так не вміє.
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19.05.2022 13:48 Ответить
Невському було 11 років на час "битви". А "святим" став, бо під час перепису мокшан для підрахунку кожному відрізав вухо і так звітував перед Золотою ордою....
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19.05.2022 13:49 Ответить
Та и битвы не было. Стычки с рыцарями конечно были. Там то озеро перекопали, переныряли до 1956 г, 100 раз, да ни одного наконечника не нашли! И запретили строго там навсегда лазить--- пусть дурка запущенная живёт. И живёт.
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19.05.2022 13:56 Ответить
ото ж...
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19.05.2022 14:10 Ответить
На відміну від справжньої перемоги Данила галицького під Дорогочином у 1238 році
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19.05.2022 14:31 Ответить
Вся історія московії побудована на фейкових фантазіях п'яних монахів та німецьких найманих "істориків".
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19.05.2022 15:41 Ответить
Нарешті прибрали цього годованця хана Батия.
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19.05.2022 13:51 Ответить
А як там таварісчь пйотр І-ьій поживає у Полтаві?
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19.05.2022 13:52 Ответить
Так,як і катька в Одесі...
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19.05.2022 14:41 Ответить
Значить і по Полтаві мало прилітало, як і по Одесі. І тим і тим все ще щось не зрозуміло.
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19.05.2022 15:04 Ответить
Це потрібно було зрозуміти ще 1996 р коли росіяни пішли "денацифікувати" Чечню та зробили з міста Грозний те саме, що зараз з Маріком.За переписом населення на 1989 р кількість росіян там складало 53% ,а стало 2,5%.Потрібно ще якісь аргументи ..."русский мир" несе всім смерть та руйнування.
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19.05.2022 13:52 Ответить
Давно пора, потрібно, все, абсолютно все москальське знищити, в Одесі трухон витрачає по 200 000 грн щомісяця тільки на охорону брили катьки2 , назрен та потвора там потрібна, яка знищила козаків й ввела крепосне право для українців
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19.05.2022 13:56 Ответить
Так вона ж кумір трухі....це бидло теж царя з себе короче, ніяк ціну собі не складе.
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19.05.2022 15:07 Ответить
30 лет понадобилось чтобы прозрели. И то когда уже на головы начали бомбы падать
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19.05.2022 13:57 Ответить
гарне сальто-морталє
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19.05.2022 13:58 Ответить
..ну от не знав, що пам"ятник іуді-кату стояв у Харкові.. хто там у вас чим думав, земляки-краяни?
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19.05.2022 14:00 Ответить
Гепа охороняв ці пам'ятники , допоки не здох
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19.05.2022 14:32 Ответить
Всіх мокшанських ідолів, письменників ( типу Пушкіна, Достоєвського тощо) давно треба прибрати з України. У нас своя історія і культура.
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19.05.2022 14:00 Ответить
Може просто напис треба було змінити: хто до нас з рф прийде - той по **** і отримає
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19.05.2022 14:00 Ответить
"Кто к нам с мечом прийдёт - тот по оралу и получит!" ✌️🇺🇦 Це український варіант цього девізу 👍
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19.05.2022 14:13 Ответить
Санёк напоследок помахал рукой. Пока, сруський мир!
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19.05.2022 14:01 Ответить
Сученок пытался рукой за столб схватиться!
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19.05.2022 14:29 Ответить
А сам памятник обязательно надо расплавить на металл. Не надо его сберегать где-то там, не надо питать надежду срусни что "прийдём и опять поставим".
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19.05.2022 14:06 Ответить
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19.05.2022 14:21 Ответить
Плита під ним розвалилася вщент - важкий су@ ка був кацап
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19.05.2022 14:29 Ответить
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19.05.2022 15:34 Ответить
По варварски поступили . Плиты мраморные или гранитные зачем было разбивать ?
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19.05.2022 14:57 Ответить
На одного сина Орди стало менше.
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19.05.2022 15:03 Ответить
скрепы приходили в полночь
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19.05.2022 15:30 Ответить
А катьку коли знесуть??? Довго ця шльондра німецька там стовбичитиме???

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19.05.2022 15:58 Ответить
Читаю и удивляюсь. Сколько же ещё дебилов или больных на голову осталось в Украине....
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19.05.2022 18:16 Ответить
Та ото ж. Скільки ще того кацапського сміття по Україні треба вичищати!

За останнім соціологічним дослідженням (квітень 2022) цілих 7% громадян України вважає Сталіна позитивним персонажем. Ну, що поробиш, - хворі на голову.
Хоча запорєбріком, згідно опитування, рябого Йоську ладні цілювати в дупу аж 65% сколєновстанцев. Тож, зважаючи на таку статистику, в Україні все ж набагато здоровіше суспільство.
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19.05.2022 19:14 Ответить
заместо памятника кацапу воздвигнуть памятник народному герою СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
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19.05.2022 18:47 Ответить
 
 