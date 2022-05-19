Памятник Александру Невскому демонтировали в Харькове. ВИДЕО
Утром 19 мая в Харькове был демонтирован памятник новгородскому князю Александру Невскому. Памятник с 2004 года стоял в сквере на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Памятник демонтировали с помощью самосвала. Во время сноса разбилась и плита монумента, на котором стоял Невский.
Видео демонтажа опубликовали местные телеграм-каналы.
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Алексей Широпаев - О двух разных народах
На відміну від фейкових перемог Невського
Также нельзя считать разговаривающих на финно-монгольском диалекте болгарского языка потомков Орды славянами... А что касательно ХIII века то там вся просто: в 1237 году знать из финских колоний черниговских князей обратилась к добравшимся до волги монголам с призывом: "Батый введи войска!", целью этого было освобождение от гнета Руси... что монголы с радостью и выполнили. При вводе войск орды в финское Залесье - малочисленные черниговские гарнизоны эвакуировались на Русь при этом ни один город Залесья не оказал вооруженного сопротивления оккупантам... в результате чего в финских землях осело большое количество тюркоязычных племен и родов которые создали первое российское государство под названием Касимовский улус...
...далее в 1241 году Орда, в том числе и Касимоский улус напали на Русь, в результате чего почти все города Руси были взяты штурмом и сожжены. Вот с того времени можно и считать начало российско-украинским войнам...
А что касается самого А. Невского то он был типичным предателем которыми полна российская история, который прол второе крещение по несторианскому обряду, в результате которого хан Батый стал его крестным папой, а хан Сартак сводным братом... что впрочем не уберегло его от отравления новыми родственничками...
Именно этот миф о трех братских народах цементирует империю и дает ей ресурс, в этом мифе смерть Кащея. Перефразируя известную поэтессу "Никогда мы не были братьями"!
В Харькове Невский вообще "непришей-*****-рукав" - всё равно, что поставить памятник Мау Цзе Дуну или Иди Амину...
Геть московських попів, геть все чуже з нашої землі.
А щодо шолома, то, певно, сплутали з шоломом Івана Грозного:
За останнім соціологічним дослідженням (квітень 2022) цілих 7% громадян України вважає Сталіна позитивним персонажем. Ну, що поробиш, - хворі на голову.
Хоча запорєбріком, згідно опитування, рябого Йоську ладні цілювати в дупу аж 65% сколєновстанцев. Тож, зважаючи на таку статистику, в Україні все ж набагато здоровіше суспільство.