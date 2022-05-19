Памятник Александру Невскому демонтировали в Харькове. ВИДЕО

Утром 19 мая в Харькове был демонтирован памятник новгородскому князю Александру Невскому. Памятник с 2004 года стоял в сквере на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Памятник демонтировали с помощью самосвала. Во время сноса разбилась и плита монумента, на котором стоял Невский.

Видео демонтажа опубликовали местные телеграм-каналы.

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