Київрада перейменувала Арку Дружби народів в Арку Свободи українського народу, - Кличко

Сьогодні, 14 травня, Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка Свободи українського народу.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Володимир Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", - йдеться у повідомленні.

Кличко також додає, що сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим.

"Рейтингове голосування щодо перейменувать столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку "Київ цифровий", - резюмує Кличко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена", - автор скульптурної композиції "Арка дружби народів" Миргородський. ВIДЕО

Київ (20195) Київрада (812) Кличко Віталій (3560) пам'ятник (933) перейменування (588) росія (67966) скульптура (23) декомунізація (561)
Там дружба именно с кацапстаном имелась ввиду в названии.
14.05.2022 15:27 Відповісти
Був тут один придурок, здається з Харкова, який також кидався на дописувачів з інших країн з дебільним стереотипом про "миття туалетів".
Якщо ви не бачите іншого заняття для українця за кордоном, окрім миття туалетів, то раджу не рівняти всіх по собі.
14.05.2022 15:51 Відповісти
Як називали її 40 років в народі Ярмо, так і залишиться вона ярмом.
З гі@на куля ніяк не вийде. Тільки знести! Навіщо нам "перефарбовані" імперські символи?
14.05.2022 16:40 Відповісти
14.05.2022 15:21 Відповісти
Что плохого в дружбе народов? Во многом благодаря ей мы и противостоим оркам с востока.
14.05.2022 15:22 Відповісти
Там дружба именно с кацапстаном имелась ввиду в названии.
14.05.2022 15:27 Відповісти
Дружба народів прекрасна ілюзія, що заслуговує на увіковічення. Але київська арка тріснула, краї розійшлися, тому це може бути тільки символом визволення, виходу з замкненого кола. Тобто нова назва "Арка Свободи українського народу" цілком відповідає теперішньому вигляду монумента.
14.05.2022 15:45 Відповісти
Если с одной стороны дружбы кацапский лишнехромосомный народец - то буквально всё в такой "дружбе" плохого!
14.05.2022 16:37 Відповісти
где бомбоубежища. свободадружбанедружба. люди вынуждены ховатся по подвалам, почему нет бомбоубежищь? переименователь мостосроитель
14.05.2022 15:26 Відповісти
Сейчас мгновенно их тоже не построишь. Даже при желании и средствах.
14.05.2022 15:29 Відповісти
Підпишись на телеграм канал кмда - там є карта бомбосховищ і більше будеш ховатися під ліжком під час тревоги.
14.05.2022 15:35 Відповісти
А для чого ви там ховаєтесь?) Якщо по правді, на укриттях висять замки
14.05.2022 16:15 Відповісти
Краще з того металу багато кулеметів зробити. Стоїть таке непотрібство в центрі міста. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
14.05.2022 15:28 Відповісти
Був тут один придурок, здається з Харкова, який також кидався на дописувачів з інших країн з дебільним стереотипом про "миття туалетів".
Якщо ви не бачите іншого заняття для українця за кордоном, окрім миття туалетів, то раджу не рівняти всіх по собі.
14.05.2022 15:51 Відповісти
Ходив якось потролити янучарську хвойду Таньку Монтяниху , так вона хизувалася , мовляв один з Харківа їй написав , що "змушенний" працювати на "житєздатність міста" але мовляв їй доната прислав . Це яким требо бути олігофреном , що "донатити" ту , яка й Ібуковичу , й Фірташку такий глибокий мінет робила за великі грошики .
Ось сидить ворог у Харкові , та йще тупий ... ось чому бомба вбила ветерана 95 років а не цього мерзотника !!!
14.05.2022 16:00 Відповісти
Йще не вистачало влаштувати тут патріотичний срач з взаємними образами !

Людина не забов"язанна знати матеріалознавство й відрізняти високолегованну сталь від нержавіючою та інструментальної . Й скільки марганця чи вольфрама додають , що вона тримала певний час високі температури . Й чому неможлива катодна зварка для великих домішок кольорового металу .
Він поетично виразився , бо якщо це алюмініум , то дійсно для армії завжди є де його в крайщий спосіб прилаштувати .
Якщо Ви не ватний деверсант звіти така агресія під час війни до людей , хто пише по українські а не "па масковитськи"
14.05.2022 15:54 Відповісти
Ярмо Свободы ? О Р И Г И Н А Л Ь Н О !
14.05.2022 15:38 Відповісти
то старий народний мем- ЯРМО. Ще з часів відкриття її.
14.05.2022 16:00 Відповісти
І з тих часів колоніального минулого України її так і називали, то ж само якби арка апартеіду, що справедливо...
14.05.2022 16:11 Відповісти
Ще один пам'ятник дружбі народів в ссср- бензопила, з ергономікою якої на зонівських лісорозробках люди здоров'я втрачали ДОСИТЬ швидко.
14.05.2022 16:18 Відповісти
Цей "Хомут" треба знести зовсім. Бо якісь ватні "бабушкі" будуть пояснювати онукам про "дружбу народав". Як колись слинили про "дєдушку лєніна".
14.05.2022 16:30 Відповісти
До Виталика дойдёт, что она там лишняя, когда по ней вжарит "Калибр".
14.05.2022 15:39 Відповісти
...Калібр по ній не вжарить, бо ж "памятнік", та й калібрів,за інформацією у ***** вже обмаль- більшість вже видристав на УКРАЇНУ....
14.05.2022 16:28 Відповісти
А ще в них будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента, Кабміну походу теж калібртабу, бо ж не покидає надії *****. Тому й боневтік.
14.05.2022 16:37 Відповісти
"Что касается переименований, это резонансная тема..."
Какая же резонансная? Может когда-то и была резонансная, а сейчас хоть в честь самого Кличко. И то будет менее резонансно, чем в честь "Дружбы народов".
14.05.2022 15:41 Відповісти
А не простіше в такому випадку було просто залишити Аркою Дружби Народів тільки замість кацапів щоб то були британці або поляки?
14.05.2022 15:42 Відповісти
Лицемірний і половинчастний термін "декомунізація" ! Орки обов"язково прийдуть знову як монархісти , або ліберали-імперіалісти . Був же в них лідер син-юриста ліберального нациста ...
Вони й зараз хайль кричать и зовуть себе "антифа" ...

Требо розуміти проблему в корень . І комуняки лише приватний випадок й що було крайще до них ?! Й ***** тому згадав Члєніна , бо ми дрочим на "декомунізацію" , а мову Члєнін й літературу не чепав й на порядок крайщий був для культури української ніж усі царі разом узяті .

Корень він в колоніалізмі й шовінізмі московитів .

Й требо казати про "спадщина колоніалізму" . Й тоді ніяких вулиц не тільки Члєніна , але й Тургєнева , Горькага й Островського . Ніяких Чехових , ніяки Єкатєрін (*******) й Пєтрофф Вялікіх й Сашєк Нєвских разом напівполовцем Юрой БАгалюбскім ... Одна згадка повинна бути , що це той самий вилупок , яких спалив Київ за 100 років до Бату Хана ... Й до-тепер архіологи гадають , від кого пійшло більше руйнувань : вид цього нелюдя , чи від татар ?!
Може й Юра був теж червонодупою сволотою ?!
14.05.2022 15:43 Відповісти
Я б на місці кмда взагалі не чіпав той монумент. Арку розфарбували б у кольори веселки, у чорних мужиків зняли б зірку, а червоний памятник прибрали повністю... і таким чином в Києві був би перший у світі монумент гей-співтовариству (два мужика гея під райдугою одностатевої любові). Ви, навіть собі не уявляєте, скільки мільйонів туристів щороку приїжджало у Київ заради селфі поруч з таким культовим місцем!
14.05.2022 15:43 Відповісти
Може не треба з нашого прекрасного міста робити мекку для підарастів і інших збоченців? Може, все таки будемо робити в першу чергу для своїх і для нормальних? Я з вас в шоці, їй-богу.
14.05.2022 16:15 Відповісти
"підарасти і інші збоченці" лізуть до нас з північного сходу! а якшо тобі не подобаються гєї - перестань терміново кристуватися інтернетом, комп'ютером, айфоном, носити ******** одяг, дивитися голівудські фільми - бо все це розробили геї!

"для своїх і для нормальних" - ти можеш хіба шо взяти в руки лопату і піти містити гівно та крутити бикам хвости
14.05.2022 16:48 Відповісти
Наука довела , що подавна більшість агресивних гомофобів є латентними підерастами !
14.05.2022 16:26 Відповісти
Какой то бред Все равно у ватников останется она с прошлым названием. Да и арка свободы, ето о чем? Ето как Членина переименовать в Бандеру. Если не хотите сносить то назвали бы лучше арку названием связанным с рукой помощи и лендлиза от наших заокеанских друзей.
14.05.2022 15:52 Відповісти
Сміття кацапське з під арки вже все демонтували? там рожі кацапських бояр-окупантів, вони просились на щебінь давно....
14.05.2022 15:59 Відповісти
Я би пофарбував просто у кольори веселки, та й все… чи знести нафіг та переплавити на щось потрібне ВСУ…
Не можна совкові символи перевтілити в Українські - це як в леніна б лише голову відкрутили і приліпили голову Шевченка…
14.05.2022 16:09 Відповісти
Задолбаешься ты алюминий красить. Но в целом с вами согласен: либо придумывать новый образ, новую современную композицию, либо резать на метал - переименованием вопрос не решается. Тем более арка уж точно символом свободы являться не может.
14.05.2022 17:50 Відповісти
На цю хєрню гроші є, а на проїзд грошей нема.... на відшкодування нема...
14.05.2022 16:17 Відповісти
З часом назва скоротиться і стане просто "Арка свободи".
14.05.2022 16:29 Відповісти
Арку рабства перейменували в Арку свободи - і стали вільними
14.05.2022 17:19 Відповісти
Як називали її 40 років в народі Ярмо, так і залишиться вона ярмом.
З гі@на куля ніяк не вийде. Тільки знести! Навіщо нам "перефарбовані" імперські символи?
14.05.2022 16:40 Відповісти
Аллілуя, не пройшло і 30 років! І який ще "музей тоталітаризму"? Знищити остаточно і безповоротно.
14.05.2022 17:02 Відповісти
КиївРада поставила собі діагноз. Це як старі валянки назвати "нові кросівки". Краще знести цю срань на хрін і не ганьбитися або назвати в психоделічному стилі "Останній маразм совкодрочерів, спонсор - КиївРада".
14.05.2022 17:13 Відповісти
Перефарбувалися самі - перефарбуємо і Арку
14.05.2022 17:17 Відповісти
В кого совкові недобитки при владі будуть перейменовувати бабіщу з мечем?
14.05.2022 17:44 Відповісти
бабіща - да. але ж як завбачливо вона повернута в бік кацапстану!
14.05.2022 19:29 Відповісти
Покрасить в цвет радуги и сделать символом толерантности. Заопребриком пуканы повзрываются.
14.05.2022 17:59 Відповісти
Як було Ярмо так Ярмом і залишиться допоки не буде знесено.
14.05.2022 18:43 Відповісти
две существующие беды Украины - ярмо на шее Киева и шалава катька в Одессе... их надо убирать... это беды Украины... как и памятник хмельницкому...
14.05.2022 19:45 Відповісти
И Пирогова надо наконец ЗАРЫТЬ.
14.05.2022 20:12 Відповісти
ЯРМО. Уберите ее нафиг. Поставьте нормальный другой памятник
14.05.2022 21:12 Відповісти
Идиотское решение.Зачем сохранять всю эту совковую срань даже в музеях?Просто уничтожте и пустите на металолом.
14.05.2022 21:50 Відповісти
Все места, где надо любоваться видом и отдыхать, позанимали идеологическими хреновинами - сколько можно ?
15.05.2022 04:46 Відповісти
На металл для танков. Ярмо есть ярмо.
15.05.2022 05:49 Відповісти
 
 