Киевсовет переименовал Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа, - Кличко
Сегодня, 14 мая, Киевсовет принял решение о декоммунизации названия Арки дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Владимир Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Также, по его словам, депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий столицы и передать в музей тоталитаризма.
"Что касается переименований, это резонансная тема. Мы услышали мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов Академии наук Украины, Украинского института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса переименований", – говорится в сообщении.
Кличко также добавляет, что сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс переименования должен быть быстрым, однако обоснованным.
"Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Пройдет голосование в мобильном приложении "Киев цифровой", - резюмирует Кличко.
Якщо ви не бачите іншого заняття для українця за кордоном, окрім миття туалетів, то раджу не рівняти всіх по собі.
Ось сидить ворог у Харкові , та йще тупий ... ось чому бомба вбила ветерана 95 років а не цього мерзотника !!!
Людина не забов"язанна знати матеріалознавство й відрізняти високолегованну сталь від нержавіючою та інструментальної . Й скільки марганця чи вольфрама додають , що вона тримала певний час високі температури . Й чому неможлива катодна зварка для великих домішок кольорового металу .
Він поетично виразився , бо якщо це алюмініум , то дійсно для армії завжди є де його в крайщий спосіб прилаштувати .
Якщо Ви не ватний деверсант звіти така агресія під час війни до людей , хто пише по українські а не "па масковитськи"
Какая же резонансная? Может когда-то и была резонансная, а сейчас хоть в честь самого Кличко. И то будет менее резонансно, чем в честь "Дружбы народов".
Вони й зараз хайль кричать и зовуть себе "антифа" ...
Требо розуміти проблему в корень . І комуняки лише приватний випадок й що було крайще до них ?! Й ***** тому згадав Члєніна , бо ми дрочим на "декомунізацію" , а мову Члєнін й літературу не чепав й на порядок крайщий був для культури української ніж усі царі разом узяті .
Корень він в колоніалізмі й шовінізмі московитів .
Й требо казати про "спадщина колоніалізму" . Й тоді ніяких вулиц не тільки Члєніна , але й Тургєнева , Горькага й Островського . Ніяких Чехових , ніяки Єкатєрін (*******) й Пєтрофф Вялікіх й Сашєк Нєвских разом напівполовцем Юрой БАгалюбскім ... Одна згадка повинна бути , що це той самий вилупок , яких спалив Київ за 100 років до Бату Хана ... Й до-тепер архіологи гадають , від кого пійшло більше руйнувань : вид цього нелюдя , чи від татар ?!
Може й Юра був теж червонодупою сволотою ?!
"для своїх і для нормальних" - ти можеш хіба шо взяти в руки лопату і піти містити гівно та крутити бикам хвости
Не можна совкові символи перевтілити в Українські - це як в леніна б лише голову відкрутили і приліпили голову Шевченка…
З гі@на куля ніяк не вийде. Тільки знести! Навіщо нам "перефарбовані" імперські символи?