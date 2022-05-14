Киевсовет переименовал Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа, - Кличко

Сегодня, 14 мая, Киевсовет принял решение о декоммунизации названия Арки дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Владимир Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий столицы и передать в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это резонансная тема. Мы услышали мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов Академии наук Украины, Украинского института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса переименований", – говорится в сообщении.

Кличко также добавляет, что сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс переименования должен быть быстрым, однако обоснованным.

"Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Пройдет голосование в мобильном приложении "Киев цифровой", - резюмирует Кличко.

Смотрите также: "Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена", - автор скульптурной композиции "Арка дружбы народов" Миргородский. ВИДЕО