Разминирование Украины займет 5-7 лет, - МВД

На полное разминирование территорий Украины по самым оптимистичным прогнозам может уйти пять-семь лет.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян заявила в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Если мы говорим об Украине, то сейчас оцениваем, что загрязненная территория - около 300 тыс. квадратных километров. Это в десятки раз больше, чем имеющийся международный опыт. Исходя из того, что один день активных боевых действий равен порядка 30 дням разминирования, по самым оптимистичным прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования", – отметила она.

По словам зам.главы МВД, с начала полномасштабного вторжения на территории Украины обезврежено почти 114 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 2000 авиабомб.

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Акопян также рассказала, что в Украине создан Международный центр по гуманитарному разминированию.

Целью является привлечение международной помощи - профессиональной, технической и финансовой. Уже около 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине.