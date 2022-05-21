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Новости Война
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Разминирование Украины займет 5-7 лет, - МВД

розмінування

На полное разминирование территорий Украины по самым оптимистичным прогнозам может уйти пять-семь лет.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян заявила в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Если мы говорим об Украине, то сейчас оцениваем, что загрязненная территория - около 300 тыс. квадратных километров. Это в десятки раз больше, чем имеющийся международный опыт. Исходя из того, что один день активных боевых действий равен порядка 30 дням разминирования, по самым оптимистичным прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования", – отметила она.

По словам зам.главы МВД, с начала полномасштабного вторжения на территории Украины обезврежено почти 114 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 2000 авиабомб.

Читайте: На Киевщине разминировали ключевые автодороги, для полного разминирования области нужно несколько лет, - МВД

Акопян также рассказала, что в Украине создан Международный центр по гуманитарному разминированию.

Целью является привлечение международной помощи - профессиональной, технической и финансовой. Уже около 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине.

МВД (9316) разминирование (711)


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Ще війна не закінчилась, а новиє літса вже вираховують коли розмінують.
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21.05.2022 12:57 Ответить
Про це сказала філолог, заступник міністра МВС, невже вже немає у відомстві професійний фахівців
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21.05.2022 12:57 Ответить
де у нас є професійні фахівці? зекоманда таких ненавидить. набирає тільки таких самих неуків і непрофесіоналів, як сама.
ото тільки з залужним нам пощастило, не знаю вже, як.
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21.05.2022 15:40 Ответить
Так єрмак вже усю київську область розмінував, які 5-7 років
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21.05.2022 13:13 Ответить
Років 15-20 з дня закінчення!
В Боснії активні бойові дії закінчились у 1995, а міни продовжували знаходити ще у 2020-му!
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21.05.2022 13:28 Ответить
Треба це діло довірити єрмаку і верщук, вони швидко справляться
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21.05.2022 13:38 Ответить
берете свнсб полонених і пускаєте їх вперед
із міношукачами, з усім, ми ж нє ізвєргі
пам'ятають, де мінували, хай розміновують
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21.05.2022 15:38 Ответить
 
 