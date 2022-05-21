Розмінування України займе 5-7 років, - МВС
На повне розмінування територій України за найоптимістичнішими прогнозами може піти п’ять-сім років.
Про це заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"Якщо ми говоримо про Україну, то зараз оцінюємо, що забруднена територія близько 300 тис. квадратних кілометрів. Це в десятки разів більше, ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування", – зазначила вона.
За словами заступника глави МВС, з початку повномасштабного вторгнення на території України знешкоджено майже 114 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема близько 2000 авіабомб.
Акопян також розповіла, що в Україні створено Міжнародний центр із гуманітарного розмінування.
Метою є залучення міжнародної допомоги: професійної, технічної та фінансової. Вже близько 20 іноземних організацій відгукнулися та проходять сертифікацію для роботи в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ото тільки з залужним нам пощастило, не знаю вже, як.
В Боснії активні бойові дії закінчились у 1995, а міни продовжували знаходити ще у 2020-му!
із міношукачами, з усім, ми ж нє ізвєргі
пам'ятають, де мінували, хай розміновують