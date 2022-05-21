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Новини Війна
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Розмінування України займе 5-7 років, - МВС

розмінування

На повне розмінування територій України за найоптимістичнішими прогнозами може піти п’ять-сім років.

Про це заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Якщо ми говоримо про Україну, то зараз оцінюємо, що забруднена територія близько 300 тис. квадратних кілометрів. Це в десятки разів більше, ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування", – зазначила вона.

За словами заступника глави МВС, з початку повномасштабного вторгнення на території України знешкоджено майже 114 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема близько 2000 авіабомб.

Читайте: На Київщині розмінували ключові автошляхи, для повного розмінування області потрібно кілька років, - МВС

Акопян також розповіла, що в Україні створено Міжнародний центр із гуманітарного розмінування.

Метою є залучення міжнародної допомоги: професійної, технічної та фінансової. Вже близько 20 іноземних організацій відгукнулися та проходять сертифікацію для роботи в Україні.

Автор: 

МВС (3499) розмінування (987)


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Ще війна не закінчилась, а новиє літса вже вираховують коли розмінують.
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21.05.2022 12:57 Відповісти
Про це сказала філолог, заступник міністра МВС, невже вже немає у відомстві професійний фахівців
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21.05.2022 12:57 Відповісти
де у нас є професійні фахівці? зекоманда таких ненавидить. набирає тільки таких самих неуків і непрофесіоналів, як сама.
ото тільки з залужним нам пощастило, не знаю вже, як.
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21.05.2022 15:40 Відповісти
Так єрмак вже усю київську область розмінував, які 5-7 років
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21.05.2022 13:13 Відповісти
Років 15-20 з дня закінчення!
В Боснії активні бойові дії закінчились у 1995, а міни продовжували знаходити ще у 2020-му!
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21.05.2022 13:28 Відповісти
Треба це діло довірити єрмаку і верщук, вони швидко справляться
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21.05.2022 13:38 Відповісти
берете свнсб полонених і пускаєте їх вперед
із міношукачами, з усім, ми ж нє ізвєргі
пам'ятають, де мінували, хай розміновують
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21.05.2022 15:38 Відповісти
 
 