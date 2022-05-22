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Новости Агрессия России против Украины Война
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Героями этой войны стали молодые командиры, - Залужный

Героями войны, развязанной Россией против нашего государства 24 февраля, стали молодые украинские командиры, приобретающие опыт в боях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, опубликовав видеозапись памяти погибшего бойца Вадима Журавского с позывным "Викинг".

ВСУ (6548) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+17
Вся власть - ЗСУ! Зеленского и его кодло - в отставку!
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22.05.2022 01:51
+12
За те, що зелені гниди накоїли - нари, як мінімум.
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22.05.2022 02:01
+11
Віримо в ЗСУ!
Єслі же мучіт ностальгія - чемодан, вокзал, расія.
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22.05.2022 01:33
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Де мардеры?
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22.05.2022 08:07 Ответить
Або підтверди слова Громова,що гахне так і там де не чекали. 2 тижні пройшло, Маріуполь здали.
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22.05.2022 09:56 Ответить
Віримо в ЗСУ!
Єслі же мучіт ностальгія - чемодан, вокзал, расія.
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22.05.2022 01:33 Ответить
Орки радіють про перемогу над Азовсталлю
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22.05.2022 01:41 Ответить
Вот дастіженіє! "Фторая армєя міра" пабєділа завод "Азовсталь"! 😮
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22.05.2022 02:54 Ответить
Вірю в народ України та її добровольців.
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22.05.2022 01:45 Ответить
Вся власть - ЗСУ! Зеленского и его кодло - в отставку!
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22.05.2022 01:51 Ответить
За те, що зелені гниди накоїли - нари, як мінімум.
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22.05.2022 02:01 Ответить
СБУ 5 років вишипіть цій дамі за заклик до держ. перевороту. Нехай віддихне і подумає.
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22.05.2022 03:28 Ответить
Зебилоид, выдыхай
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22.05.2022 05:53 Ответить
Вам би на роіську виїхати з такими закликами.
Ви ментально не українець.
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22.05.2022 07:15 Ответить
Згоден. Справжній українець - завжди порошок! Навіть, якщо цього не розуміє...
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22.05.2022 15:58 Ответить
А чого ж на всьому марафоні лише Зеля воєн і переможець.
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22.05.2022 07:14 Ответить
тому що це люди з новим підходом
вони розумніші за папєрєдніков у всьому
вони не знають що таке СОВОК...
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22.05.2022 07:15 Ответить
Впевнений що на більшість не вплине.Не вчили історію України.Порохоботи,зеленооботи,тимошенкофіли,,,,-ОБ*ЄДНАЙТЕСЯ!!! РОзбір ВСІХ СТРАШНИХ ПОМИЛОК- Чонгару,Мелітополю і багатьох інших після ПЕРЕМОГИ!!!!НЕ ГОРЛОПАНТЕ,ВКЛЮЧІТЬ МОЗОК,як що є.
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22.05.2022 07:54 Ответить
Правильно кажете, я думав у перші тижні війни, що не буде більше дурного змагання хто більше українець, або хто хитріше з кацапами якийсь договорняк затіє, чи вислужиться перед ними. От тому думка про військову хунту не покидає багатьох людей. Хоч то і не демократично. Це просто реакція на дії чи слова тих, хто несе відповідальність за долю України.
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22.05.2022 09:08 Ответить
Останни порохоботы уже и не знают,чем и как еще укусить президента. Ваш-то гуру уже на третий день вторжения подписал бы Минск-3.
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22.05.2022 08:00 Ответить
Шо там кусать, если видящие мир в глазах хйла и шашличники мая сами себя неплохо за хвост кусают, при этом пиарятся постоянно с помощью узурпированного ещё до 24 февраля ТВ. А найстратегичнейший подполковник-комментатор-шептунчик был одним из первых, кто в первые недели не удержался от всеобщего политического единения и начал срач, который подхватили или не прекращали остальные дебильнуватые высмеиватели лозунга "Армія, Віра, Мова". А тут ещё и сектанты РПЦвУ оговталысь и начали вой о Томосе.
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22.05.2022 09:02 Ответить
Залужний діло каже. І командувати теробороною має хтось з молодих, амбітних військових, а не той старий,мордатий «паркетнік», якого призначив Вєлічайший.
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22.05.2022 08:37 Ответить
Молодые командиры однозначно не на крючке ФСБ, поэтому они максимально героически защищают Украину.
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22.05.2022 10:29 Ответить
 
 