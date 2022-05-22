Героями этой войны стали молодые командиры, - Залужный

Героями войны, развязанной Россией против нашего государства 24 февраля, стали молодые украинские командиры, приобретающие опыт в боях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, опубликовав видеозапись памяти погибшего бойца Вадима Журавского с позывным "Викинг".