Героями этой войны стали молодые командиры, - Залужный
Героями войны, развязанной Россией против нашего государства 24 февраля, стали молодые украинские командиры, приобретающие опыт в боях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, опубликовав видеозапись памяти погибшего бойца Вадима Журавского с позывным "Викинг".
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Єслі же мучіт ностальгія - чемодан, вокзал, расія.
Ви ментально не українець.
вони розумніші за папєрєдніков у всьому
вони не знають що таке СОВОК...