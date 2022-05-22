Героями цієї війни стали молоді командири, - Залужний

Героями війни, розв'язаної Росією проти нашої держави 24 лютого, стали молоді українські командири, які набувають досвіду в боях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбуці, опублікувавши відеозапис пам'яті загиблого бійця Вадима Журавського з позивним "Вікінг".