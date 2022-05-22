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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Героями цієї війни стали молоді командири, - Залужний

Героями війни, розв'язаної Росією проти нашої держави 24 лютого, стали молоді українські командири, які набувають досвіду в боях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбуці, опублікувавши відеозапис пам'яті загиблого бійця Вадима Журавського з позивним "Вікінг".

Автор: 

ЗСУ (7501) Залужний Валерій (723)


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Топ коментарі
+17
Вся власть - ЗСУ! Зеленского и его кодло - в отставку!
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22.05.2022 01:51
+12
За те, що зелені гниди накоїли - нари, як мінімум.
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22.05.2022 02:01
+11
Віримо в ЗСУ!
Єслі же мучіт ностальгія - чемодан, вокзал, расія.
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22.05.2022 01:33
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Де мардеры?
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22.05.2022 08:07 Відповісти
Або підтверди слова Громова,що гахне так і там де не чекали. 2 тижні пройшло, Маріуполь здали.
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22.05.2022 09:56 Відповісти
Віримо в ЗСУ!
Єслі же мучіт ностальгія - чемодан, вокзал, расія.
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22.05.2022 01:33 Відповісти
Орки радіють про перемогу над Азовсталлю
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22.05.2022 01:41 Відповісти
Вот дастіженіє! "Фторая армєя міра" пабєділа завод "Азовсталь"! 😮
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22.05.2022 02:54 Відповісти
Вірю в народ України та її добровольців.
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22.05.2022 01:45 Відповісти
Вся власть - ЗСУ! Зеленского и его кодло - в отставку!
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22.05.2022 01:51 Відповісти
За те, що зелені гниди накоїли - нари, як мінімум.
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22.05.2022 02:01 Відповісти
СБУ 5 років вишипіть цій дамі за заклик до держ. перевороту. Нехай віддихне і подумає.
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22.05.2022 03:28 Відповісти
Зебилоид, выдыхай
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22.05.2022 05:53 Відповісти
Вам би на роіську виїхати з такими закликами.
Ви ментально не українець.
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22.05.2022 07:15 Відповісти
Згоден. Справжній українець - завжди порошок! Навіть, якщо цього не розуміє...
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22.05.2022 15:58 Відповісти
А чого ж на всьому марафоні лише Зеля воєн і переможець.
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22.05.2022 07:14 Відповісти
тому що це люди з новим підходом
вони розумніші за папєрєдніков у всьому
вони не знають що таке СОВОК...
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22.05.2022 07:15 Відповісти
Впевнений що на більшість не вплине.Не вчили історію України.Порохоботи,зеленооботи,тимошенкофіли,,,,-ОБ*ЄДНАЙТЕСЯ!!! РОзбір ВСІХ СТРАШНИХ ПОМИЛОК- Чонгару,Мелітополю і багатьох інших після ПЕРЕМОГИ!!!!НЕ ГОРЛОПАНТЕ,ВКЛЮЧІТЬ МОЗОК,як що є.
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22.05.2022 07:54 Відповісти
Правильно кажете, я думав у перші тижні війни, що не буде більше дурного змагання хто більше українець, або хто хитріше з кацапами якийсь договорняк затіє, чи вислужиться перед ними. От тому думка про військову хунту не покидає багатьох людей. Хоч то і не демократично. Це просто реакція на дії чи слова тих, хто несе відповідальність за долю України.
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22.05.2022 09:08 Відповісти
Останни порохоботы уже и не знают,чем и как еще укусить президента. Ваш-то гуру уже на третий день вторжения подписал бы Минск-3.
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22.05.2022 08:00 Відповісти
Шо там кусать, если видящие мир в глазах хйла и шашличники мая сами себя неплохо за хвост кусают, при этом пиарятся постоянно с помощью узурпированного ещё до 24 февраля ТВ. А найстратегичнейший подполковник-комментатор-шептунчик был одним из первых, кто в первые недели не удержался от всеобщего политического единения и начал срач, который подхватили или не прекращали остальные дебильнуватые высмеиватели лозунга "Армія, Віра, Мова". А тут ещё и сектанты РПЦвУ оговталысь и начали вой о Томосе.
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22.05.2022 09:02 Відповісти
Залужний діло каже. І командувати теробороною має хтось з молодих, амбітних військових, а не той старий,мордатий «паркетнік», якого призначив Вєлічайший.
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22.05.2022 08:37 Відповісти
Молодые командиры однозначно не на крючке ФСБ, поэтому они максимально героически защищают Украину.
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22.05.2022 10:29 Відповісти
 
 