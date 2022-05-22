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Героями цієї війни стали молоді командири, - Залужний
Героями війни, розв'язаної Росією проти нашої держави 24 лютого, стали молоді українські командири, які набувають досвіду в боях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбуці, опублікувавши відеозапис пам'яті загиблого бійця Вадима Журавського з позивним "Вікінг".
Топ коментарі
+17 Ирина Иваненко #519065
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+12 Олександр Карін
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+11 saimansay
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Єслі же мучіт ностальгія - чемодан, вокзал, расія.
Ви ментально не українець.
вони розумніші за папєрєдніков у всьому
вони не знають що таке СОВОК...