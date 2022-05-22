Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "Город-спаситель". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешув звания "Город-спаситель".

Об этом Зеленский заявил сегодня во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание Город-спасатель для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву – первому Городу-спасителю.

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