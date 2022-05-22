Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "Город-спаситель". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешув звания "Город-спаситель".
Об этом Зеленский заявил сегодня во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание Город-спасатель для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву – первому Городу-спасителю.
Топ комментарии
+12 Voc Vox
показать весь комментарий22.05.2022 16:47
+11 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.05.2022 16:21
+11 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий22.05.2022 16:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ибо как можно выделить один город из десятков других, принявших сотни и тысячи наших людей??
не понятно...
Але давай будемо вдячними полякам. Зокрема, жителям Жешува, які першими зустрічали тисячі наших жінок і дітей, давали їм їжу, воду і дах над головою.
я просто удивился что наградили ОДИН город а не много других, так же встретивших и обогревших и приютивших наших (около 2 млн)
Вся помощь США и в дальнейшем наша идет через Rzeszow. Воздушное пространство просто забито американскими транспортировщиками , а жд танками итд. Удивительно что все сработало..
Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."
Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".
Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.
Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902
Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.
- Значит, у нас есть четыре линии обороны.
Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то хера.
Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт <…>, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия <…>.
Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский, если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.
Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день [спецоперации] положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона.
Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.
За Антоновский мост через Днепр бои шли два дня. Мост пытались подорвать дважды, <…>. За другой мост Херсонской области - Генический автомобильный - отдал жизнь инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун, лично осуществивший подрыв.
Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Тероборона - подразделение вооруженных гражданских для охраны общественного порядка стратегических объектов, аналог народного ополчения - была организована в Херсонской области еще в 2016 году. По словам Андрея Гордеева, перед подразделением не было поставлено задач, и после того, как сменился военком, в тероборону записались многие военные пенсионеры - чтобы получать зарплату вместе с пенсией.
- Началась <спецоперация>, а у нас ни одного блокпоста нету, ни одного! Все хотят что-то делать, никто не знает, что делать. Никем никто не управляет.
https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/
Готовий стати на коліна та висловити вдячність та повагу до Польщі!
Жодна країна в світі не зробила всього того що робить Польща!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ПОЛЬЩІ ТА ЇЇ НАРОДУ!