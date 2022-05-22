Над Фастовским районом сбита вражеская ракета, - ОВА. ФОТО

Сегодня, 22 мая, над Фастовским районом силы ПВО сбили вражескую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

"Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.





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