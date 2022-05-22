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Новости Война
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Над Фастовским районом сбита вражеская ракета, - ОВА. ФОТО

фастів

Сегодня, 22 мая, над Фастовским районом силы ПВО сбили вражескую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

"Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Над Фастовским районом сбита вражеская ракета, - ОВА 01
Над Фастовским районом сбита вражеская ракета, - ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов на Киевщине, - МВД

армия РФ (19087) Киевская область (4118) ракеты (3556) Фастов (27)


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Топ комментарии
+22
Львівські десантники "приземлили" російський штурмовик Су-25

Про цеhttps://www.facebook.com/photo?fbid=376269837880344&set=a.291577646349564 інформує Рубрика, посилаючись на пресцентр командування ДШВ.

"22 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", зазначили у повідомленні.

Як наголосили десантники, "броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".

Військові додали, що на фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.

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22.05.2022 15:37
+17
Дякуємо нашим ППО.
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22.05.2022 15:44
+4
Дуда в Киеве, у них сраки подгорели.
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22.05.2022 16:36
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Львівські десантники "приземлили" російський штурмовик Су-25

Про цеhttps://www.facebook.com/photo?fbid=376269837880344&set=a.291577646349564 інформує Рубрика, посилаючись на пресцентр командування ДШВ.

"22 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", зазначили у повідомленні.

Як наголосили десантники, "броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".

Військові додали, що на фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.

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22.05.2022 15:37 Ответить
наскільки пам'ятаю, на початок війни ,нам повідомляли про 320 задіяних рашистами у війні літаків.Генштаб ЗСУ повідомляє ,про збитих 204 літаків
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22.05.2022 15:43 Ответить
РФ вивела в море дві третини своїх підводних човнів з ракетами.. я ж писав зранку--будуть бомбити...
В орків по вихідних "обострєніє"
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22.05.2022 15:38 Ответить
Дуда в Киеве, у них сраки подгорели.
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22.05.2022 16:36 Ответить
Дякуємо нашим ППО.
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22.05.2022 15:44 Ответить
Да, бомбануло не хило, аж машины завыли. ПВО бдит постоянно.
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22.05.2022 16:33 Ответить
А на останньому фото то гравіцапа, чи що?
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22.05.2022 16:35 Ответить
Хотіли Дуду налякати?
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22.05.2022 17:38 Ответить
спал, не слышал...по ходу в другой части области...а может привык к канонадам с марта...
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22.05.2022 22:56 Ответить
 
 