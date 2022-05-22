Над Фастовским районом сбита вражеская ракета, - ОВА. ФОТО
Сегодня, 22 мая, над Фастовским районом силы ПВО сбили вражескую ракету.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.
"Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.05.2022 15:37
+17 Чайка Київ
показать весь комментарий22.05.2022 15:44
+4 Светлана Круп
показать весь комментарий22.05.2022 16:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про цеhttps://www.facebook.com/photo?fbid=376269837880344&set=a.291577646349564 інформує Рубрика, посилаючись на пресцентр командування ДШВ.
"22 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", зазначили у повідомленні.
Як наголосили десантники, "броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".
Військові додали, що на фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.
В орків по вихідних "обострєніє"