Над Фастівським районом збито ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

Сьогодні, 22 травня, над Фастівським районом сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Увага! Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - йдеться у повідомленні.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили ворожу ракету над Вінниччиною