Над Фастівським районом збито ворожу ракету, - ОВА. ФОТО
Сьогодні, 22 травня, над Фастівським районом сили ППО збили ворожу ракету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"Увага! Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - йдеться у повідомленні.
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Про цеhttps://www.facebook.com/photo?fbid=376269837880344&set=a.291577646349564 інформує Рубрика, посилаючись на пресцентр командування ДШВ.
"22 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", зазначили у повідомленні.
Як наголосили десантники, "броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".
Військові додали, що на фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.
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