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Новини Війна
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Над Фастівським районом збито ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

фастів

Сьогодні, 22 травня, над Фастівським районом сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Увага! Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - йдеться у повідомленні.

Над Фастівським районом збито ворожу ракету, - ОВА 01
Над Фастівським районом збито ворожу ракету, - ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили ворожу ракету над Вінниччиною

Автор: 

армія рф (17236) Київська область (4007) ракети (4008) Фастів (31)


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Топ коментарі
+22
Львівські десантники "приземлили" російський штурмовик Су-25

Про цеhttps://www.facebook.com/photo?fbid=376269837880344&set=a.291577646349564 інформує Рубрика, посилаючись на пресцентр командування ДШВ.

"22 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", зазначили у повідомленні.

Як наголосили десантники, "броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".

Військові додали, що на фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.

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22.05.2022 15:37
+17
Дякуємо нашим ППО.
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22.05.2022 15:44
+4
Дуда в Киеве, у них сраки подгорели.
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22.05.2022 16:36
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Львівські десантники "приземлили" російський штурмовик Су-25

Про цеhttps://www.facebook.com/photo?fbid=376269837880344&set=a.291577646349564 інформує Рубрика, посилаючись на пресцентр командування ДШВ.

"22 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", зазначили у повідомленні.

Як наголосили десантники, "броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".

Військові додали, що на фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.

показати весь коментар
22.05.2022 15:37 Відповісти
наскільки пам'ятаю, на початок війни ,нам повідомляли про 320 задіяних рашистами у війні літаків.Генштаб ЗСУ повідомляє ,про збитих 204 літаків
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22.05.2022 15:43 Відповісти
РФ вивела в море дві третини своїх підводних човнів з ракетами.. я ж писав зранку--будуть бомбити...
В орків по вихідних "обострєніє"
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22.05.2022 15:38 Відповісти
Дуда в Киеве, у них сраки подгорели.
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22.05.2022 16:36 Відповісти
Дякуємо нашим ППО.
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22.05.2022 15:44 Відповісти
Да, бомбануло не хило, аж машины завыли. ПВО бдит постоянно.
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22.05.2022 16:33 Відповісти
А на останньому фото то гравіцапа, чи що?
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22.05.2022 16:35 Відповісти
Хотіли Дуду налякати?
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22.05.2022 17:38 Відповісти
спал, не слышал...по ходу в другой части области...а может привык к канонадам с марта...
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22.05.2022 22:56 Відповісти
 
 