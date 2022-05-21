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Сили ППО збили ворожу ракету над Вінниччиною

ракета

Сьогодні, 21 травня, в районі міста Немирів у Вінницькій області помітили ворожу ракету. Її знешкодили Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив ракетою по Одещині. Поцілив у пляжний сортир, - ОК "Південь"

Автор: 

Вінницька область (1010) ППО (3146) ракети (4004)


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На фото "Нептун". Може якусь іншу картинку?
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21.05.2022 12:19 Відповісти
Так "нептун" це розробка за часів Порошенко! це "дитина" Турчінова та його команди!
для клована це "ворожа ракета"
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21.05.2022 12:22 Відповісти
Гарпун?
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21.05.2022 12:27 Відповісти
У них таких немає
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21.05.2022 12:36 Відповісти
Не важно какая ракета,хоть с бумеранга или рогатки.Главное что бы не летали .
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21.05.2022 12:28 Відповісти
Главное чтобы летела не в нас ).
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21.05.2022 12:30 Відповісти
 
 