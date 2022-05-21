Сили ППО збили ворожу ракету над Вінниччиною
Сьогодні, 21 травня, в районі міста Немирів у Вінницькій області помітили ворожу ракету. Її знешкодили Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - написав він.
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для клована це "ворожа ракета"