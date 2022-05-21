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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Виннитчиной

ракета

Сегодня, 21 мая, в районе города Немиров в Винницкой области была замечена вражеская ракета. Ее обезвредили Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Ракетный обстрел над Виннитчиной! Возле Немирова сбили ракету. Сработало ПВО", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разминируют припортовую инфраструктуру в Мариуполе, - Генштаб ВСУ

Винницкая область (1030) ПВО (2709) ракеты (3555)


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На фото "Нептун". Може якусь іншу картинку?
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21.05.2022 12:19 Ответить
Так "нептун" це розробка за часів Порошенко! це "дитина" Турчінова та його команди!
для клована це "ворожа ракета"
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21.05.2022 12:22 Ответить
Гарпун?
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21.05.2022 12:27 Ответить
У них таких немає
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21.05.2022 12:36 Ответить
Не важно какая ракета,хоть с бумеранга или рогатки.Главное что бы не летали .
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21.05.2022 12:28 Ответить
Главное чтобы летела не в нас ).
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21.05.2022 12:30 Ответить
 
 