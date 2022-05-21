Силы ПВО сбили вражескую ракету над Виннитчиной

Сегодня, 21 мая, в районе города Немиров в Винницкой области была замечена вражеская ракета. Ее обезвредили Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Ракетный обстрел над Виннитчиной! Возле Немирова сбили ракету. Сработало ПВО", - написал он.

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