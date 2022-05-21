РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10624 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 932 13

Оккупанты разминируют припортовую инфраструктуру в Мариуполе, - Генштаб ВСУ

порт,мариуполь

Российские захватчики разминируют порт в Мариуполе и хотят возобновить его работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

"В Мариуполе противник принимает меры по возобновлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В США загружают бронетранспортеры M113 для предоставления Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Генштаб ВС (6194) Мариуполь (5706) порт (732)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Ну от як можна бути таким наївним?
Їм по *ую те місто і та праця. Їм потрібен був коридо до Криму і вода в Крим.
А розміновують - щоб зачистити місце своїм лоханкам, які підвозитимуть зброю.
показать весь комментарий
21.05.2022 09:14
+9
А оркам не треба щоб працювало як мирний порт вони туди з Криму орків і техніку перекидатимуть для наступу, зокрема на Запоріжжя
показать весь комментарий
21.05.2022 09:17
+7
******* туда точками У,раз уже єто кацапский порт,всеравно город руина
показать весь комментарий
21.05.2022 09:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* туда точками У,раз уже єто кацапский порт,всеравно город руина
показать весь комментарий
21.05.2022 09:00 Ответить
******* по твоей будке надо...чтоб по миру скитался...чучело без имени.
показать весь комментарий
21.05.2022 11:57 Ответить
Місто знищили, а хто ж там працюватиме?
показать весь комментарий
21.05.2022 09:05 Ответить
Ну от як можна бути таким наївним?
Їм по *ую те місто і та праця. Їм потрібен був коридо до Криму і вода в Крим.
А розміновують - щоб зачистити місце своїм лоханкам, які підвозитимуть зброю.
показать весь комментарий
21.05.2022 09:14 Ответить
А оркам не треба щоб працювало як мирний порт вони туди з Криму орків і техніку перекидатимуть для наступу, зокрема на Запоріжжя
показать весь комментарий
21.05.2022 09:17 Ответить
Будуть зернові вивозити....
показать весь комментарий
21.05.2022 09:07 Ответить
ну разве что напрямик в Ейск.. а там будут лепить липовые документы мол зерно из Кубани или Ставрополья... и вперде...
показать весь комментарий
21.05.2022 09:09 Ответить
Ну що ж, молодці...тільки не вони, а диверсанти біля Зеленського, що здали їм Південь України. Ось так здали як плюнули.
Саме це і потрібно було *****. А все інше - Київ, Донбас - то вже похідне, як вийшло б.
показать весь комментарий
21.05.2022 09:12 Ответить
Всьо ідьот па плану..
показать весь комментарий
21.05.2022 09:32 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 09:34 Ответить
чого порт не знищено, кацапчеги його все рівно знищать перед визволенням
показать весь комментарий
21.05.2022 09:45 Ответить
падли будь мародерити кораблями
показать весь комментарий
21.05.2022 10:07 Ответить
Им там этот порт и не сильно нужен-есть прекрасный бердянский порт,полностью целый (ну с одной только лоханкой на дне)
показать весь комментарий
21.05.2022 10:18 Ответить
 
 