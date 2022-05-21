Оккупанты разминируют припортовую инфраструктуру в Мариуполе, - Генштаб ВСУ
Российские захватчики разминируют порт в Мариуполе и хотят возобновить его работу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.
"В Мариуполе противник принимает меры по возобновлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Їм по *ую те місто і та праця. Їм потрібен був коридо до Криму і вода в Крим.
А розміновують - щоб зачистити місце своїм лоханкам, які підвозитимуть зброю.
Саме це і потрібно було *****. А все інше - Київ, Донбас - то вже похідне, як вийшло б.