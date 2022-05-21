Окупанти розміновують припортову інфраструктуру в Маріуполі, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники розміновують порт у Маріуполі та хочуть відновити його роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

"У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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