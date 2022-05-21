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Окупанти розміновують припортову інфраструктуру в Маріуполі, - Генштаб ЗСУ

порт,мариуполь

Російські загарбники розміновують порт у Маріуполі та хочуть відновити його роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

"У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У США завантажують бронетранспортери M113 для надання Україні, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) Маріуполь (3223) порт (2039)


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Топ коментарі
+13
Ну от як можна бути таким наївним?
Їм по *ую те місто і та праця. Їм потрібен був коридо до Криму і вода в Крим.
А розміновують - щоб зачистити місце своїм лоханкам, які підвозитимуть зброю.
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21.05.2022 09:14
+9
А оркам не треба щоб працювало як мирний порт вони туди з Криму орків і техніку перекидатимуть для наступу, зокрема на Запоріжжя
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21.05.2022 09:17
+7
******* туда точками У,раз уже єто кацапский порт,всеравно город руина
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21.05.2022 09:00
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******* туда точками У,раз уже єто кацапский порт,всеравно город руина
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21.05.2022 09:00 Відповісти
******* по твоей будке надо...чтоб по миру скитался...чучело без имени.
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21.05.2022 11:57 Відповісти
Місто знищили, а хто ж там працюватиме?
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21.05.2022 09:05 Відповісти
Ну от як можна бути таким наївним?
Їм по *ую те місто і та праця. Їм потрібен був коридо до Криму і вода в Крим.
А розміновують - щоб зачистити місце своїм лоханкам, які підвозитимуть зброю.
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21.05.2022 09:14 Відповісти
А оркам не треба щоб працювало як мирний порт вони туди з Криму орків і техніку перекидатимуть для наступу, зокрема на Запоріжжя
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21.05.2022 09:17 Відповісти
Будуть зернові вивозити....
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21.05.2022 09:07 Відповісти
ну разве что напрямик в Ейск.. а там будут лепить липовые документы мол зерно из Кубани или Ставрополья... и вперде...
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21.05.2022 09:09 Відповісти
Ну що ж, молодці...тільки не вони, а диверсанти біля Зеленського, що здали їм Південь України. Ось так здали як плюнули.
Саме це і потрібно було *****. А все інше - Київ, Донбас - то вже похідне, як вийшло б.
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21.05.2022 09:12 Відповісти
Всьо ідьот па плану..
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21.05.2022 09:32 Відповісти
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21.05.2022 09:34 Відповісти
чого порт не знищено, кацапчеги його все рівно знищать перед визволенням
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21.05.2022 09:45 Відповісти
падли будь мародерити кораблями
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21.05.2022 10:07 Відповісти
Им там этот порт и не сильно нужен-есть прекрасный бердянский порт,полностью целый (ну с одной только лоханкой на дне)
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21.05.2022 10:18 Відповісти
 
 