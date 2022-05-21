Окупанти розміновують припортову інфраструктуру в Маріуполі, - Генштаб ЗСУ
Російські загарбники розміновують порт у Маріуполі та хочуть відновити його роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.
"У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Sashko Pavliuk
показати весь коментар21.05.2022 09:14
+9 Oleg Zaporogec
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+7 KosAn30 JT26
показати весь коментар21.05.2022 09:00
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Їм по *ую те місто і та праця. Їм потрібен був коридо до Криму і вода в Крим.
А розміновують - щоб зачистити місце своїм лоханкам, які підвозитимуть зброю.
Саме це і потрібно було *****. А все інше - Київ, Донбас - то вже похідне, як вийшло б.