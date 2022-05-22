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Новости Война
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Саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов на Киевщине, - МВД

розмінування

Саперы Нацгвардии постоянно продолжают разминировать Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов.

В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. Среди находок есть и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией.

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Автор: 

Киевская область (4118) МВД (9316) разминирование (712)


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22.05.2022 13:44 Ответить
Зачем уничтожать это всё? Отправить обратно кацапам!
152 мм дефицит вообще, да и мины тоже
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22.05.2022 13:58 Ответить
Знищують снаряди та міни, що пройшли канал ствола та не розірвались, а також ті, що мають пошкодження.
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22.05.2022 14:03 Ответить
режим - т о л о к а

м. Тростянець, що на Сумщині.

Місцеві жителі, разом із волонтерами добровольчого будівельного батальйону взялися за лопати і розбирають руїни автовокзалу.

З металу - сталь
З народу - нація

Нація непереможних

https://t.me/operativnoZSU/25353
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22.05.2022 14:01 Ответить
Толока (2020) - https://www.youtube.com/watch?v=kk21ujhKPQI&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=kk21ujhKPQI&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0

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22.05.2022 14:05 Ответить
 
 