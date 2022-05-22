Саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов на Киевщине, - МВД
Саперы Нацгвардии постоянно продолжают разминировать Киевщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов.
В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. Среди находок есть и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией.
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152 мм дефицит вообще, да и мины тоже
м. Тростянець, що на Сумщині.
Місцеві жителі, разом із волонтерами добровольчого будівельного батальйону взялися за лопати і розбирають руїни автовокзалу.
З металу - сталь
З народу - нація
Нація непереможних
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