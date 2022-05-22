Саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов на Киевщине, - МВД

Саперы Нацгвардии постоянно продолжают разминировать Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов.

В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. Среди находок есть и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией.

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