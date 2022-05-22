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Новини Війна
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Сапери Нацгвардії знешкодили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів на Київщині, - МВС

розмінування

Сапери Нацгвардії невпинно продовжують розміновувати Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, наразі вони вже виявили та знищили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.

В окремі дні сапери знаходять по декілька сотень небезпечних боєприпасів, які залишили після себе російські окупанти. Серед знахідок є і снаряди, які заборонені Женевською конвенцією.

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Автор: 

Київська область (4007) МВС (3500) розмінування (987)


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22.05.2022 13:44 Відповісти
Зачем уничтожать это всё? Отправить обратно кацапам!
152 мм дефицит вообще, да и мины тоже
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22.05.2022 13:58 Відповісти
Знищують снаряди та міни, що пройшли канал ствола та не розірвались, а також ті, що мають пошкодження.
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22.05.2022 14:03 Відповісти
режим - т о л о к а

м. Тростянець, що на Сумщині.

Місцеві жителі, разом із волонтерами добровольчого будівельного батальйону взялися за лопати і розбирають руїни автовокзалу.

З металу - сталь
З народу - нація

Нація непереможних

https://t.me/operativnoZSU/25353
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22.05.2022 14:01 Відповісти
Толока (2020) - https://www.youtube.com/watch?v=kk21ujhKPQI&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=kk21ujhKPQI&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0

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22.05.2022 14:05 Відповісти
 
 