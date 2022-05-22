Сапери Нацгвардії знешкодили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів на Київщині, - МВС

Сапери Нацгвардії невпинно продовжують розміновувати Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, наразі вони вже виявили та знищили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.



В окремі дні сапери знаходять по декілька сотень небезпечних боєприпасів, які залишили після себе російські окупанти. Серед знахідок є і снаряди, які заборонені Женевською конвенцією.

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