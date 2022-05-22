Сапери Нацгвардії знешкодили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів на Київщині, - МВС
Сапери Нацгвардії невпинно продовжують розміновувати Київщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, наразі вони вже виявили та знищили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.
В окремі дні сапери знаходять по декілька сотень небезпечних боєприпасів, які залишили після себе російські окупанти. Серед знахідок є і снаряди, які заборонені Женевською конвенцією.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
152 мм дефицит вообще, да и мины тоже
м. Тростянець, що на Сумщині.
Місцеві жителі, разом із волонтерами добровольчого будівельного батальйону взялися за лопати і розбирають руїни автовокзалу.
З металу - сталь
З народу - нація
Нація непереможних
https://t.me/operativnoZSU/25353