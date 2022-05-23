РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10410 посетителей онлайн
Новости
6 768 2

Над Кировоградщиной ПВО сбила вражескую ракету. ФОТО

ракета

Над селом Ганновка Новоукраинской территориальной громады в Кировоградской области силы украинской противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Несколько часов назад над селом Ганновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности", - говорится в сообщении.

Как говорится, погибших и травмированных нет. Сообщается, что на месте трудятся эксперты.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!" – написал Райкович.

Над Кировоградщиной ПВО сбила вражескую ракету 01

Также читайте: Вражеская ракета сбита на Кировоградщине, - ОВА

ракеты (3558) Райкович Андрей (21) Кировоградская область (629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.05.2022 21:51 Ответить
судячи за мапою - ця ******* летіла до мене "в гості"
дякую ППО кіровоградщини
показать весь комментарий
23.05.2022 22:59 Ответить
 
 