Над Кировоградщиной ПВО сбила вражескую ракету. ФОТО
Над селом Ганновка Новоукраинской территориальной громады в Кировоградской области силы украинской противовоздушной обороны сбили российскую ракету.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Несколько часов назад над селом Ганновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности", - говорится в сообщении.
Как говорится, погибших и травмированных нет. Сообщается, что на месте трудятся эксперты.
"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!" – написал Райкович.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дякую ППО кіровоградщини