Над Кировоградщиной ПВО сбила вражескую ракету. ФОТО

Над селом Ганновка Новоукраинской территориальной громады в Кировоградской области силы украинской противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Несколько часов назад над селом Ганновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности", - говорится в сообщении.

Как говорится, погибших и травмированных нет. Сообщается, что на месте трудятся эксперты.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!" – написал Райкович.

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