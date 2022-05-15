Вражеская ракета сбита на Кировоградщине, - ОВА
В Кировоградской области силы ПВО сбили ракету, которая летела в направлении Кропивницкого.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"Под утро в Александрийском районе силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - отметил он.
5 копійок
оззи
Dfktynby Rjhybkjd
