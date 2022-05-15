УКР
Ворожу ракету збито на Кіровоградщині, - ОВА

На Кіровоградщині сили ППО збили ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.

Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"

Оце ковбасить кацапню після Євробачення.
15.05.2022 13:10 Відповісти
На Львів летіли 6. Нажаль сбили тільки 2
15.05.2022 13:26 Відповісти
Чернобаевка -20,однако..
15.05.2022 14:22 Відповісти
 
 