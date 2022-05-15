Ворожу ракету збито на Кіровоградщині, - ОВА
На Кіровоградщині сили ППО збили ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.
Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар15.05.2022 13:10 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
оззи
показати весь коментар15.05.2022 13:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dfktynby Rjhybkjd #518832
показати весь коментар15.05.2022 14:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль