Ворожу ракету збито на Кіровоградщині, - ОВА

На Кіровоградщині сили ППО збили ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.

Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"