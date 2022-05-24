Подключение Украины к SEPA может состояться уже летом, - Шмыгаль
Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам", - рассказал он.
Что касается второго, то, по словам главы правительства, подключение к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.
Европарламент 24 апреля 2007 года большинством голосов принял решение о создании единой платежной системы Европейского союза (SEPA), в рамках которой во всех 27 странах ЕС можно будет производить платежи с помощью одного банковского счета.
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це так як зараз тільки в євро?
Русня собі і на амазоні могла купляти, і пей пел мали, і офіційні офіси епл та інші гіганти. Ми навіть такого не мали і не маємо. Переслати трохи грошей за кордон, як було страшно дорого і не вигідно так і лишилось. Навіть той старлінк, собі дозволить лише мажор.
Можна через друзів щоб купили тобі сімку та вигадати адресу, але в ЄС краще шахрайством не займатись