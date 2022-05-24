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Подключение Украины к SEPA может состояться уже летом, - Шмыгаль

шмигаль

Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам", - рассказал он.

Что касается второго, то, по словам главы правительства, подключение к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС

Европарламент 24 апреля 2007 года большинством голосов принял решение о создании единой платежной системы Европейского союза (SEPA), в рамках которой во всех 27 странах ЕС можно будет производить платежи с помощью одного банковского счета.

Также читайте: Украина изучает возможность отмены роуминга с ЕС в 2019-2020 гг, - НКРС

роуминг (28) Евросоюз (17117) платежи (38) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+5
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24.05.2022 18:18
+4
Знову триндьож. Без проблем, лише в Україну можна передати валюту. Навпаки ніяк.
Русня собі і на амазоні могла купляти, і пей пел мали, і офіційні офіси епл та інші гіганти. Ми навіть такого не мали і не маємо. Переслати трохи грошей за кордон, як було страшно дорого і не вигідно так і лишилось. Навіть той старлінк, собі дозволить лише мажор.
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24.05.2022 18:26
+2
Підєднання до SEPA - це круто.
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24.05.2022 21:27
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а також дасть змогу українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами"
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це так як зараз тільки в євро?
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24.05.2022 18:18 Ответить
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24.05.2022 18:18 Ответить
Знову триндьож. Без проблем, лише в Україну можна передати валюту. Навпаки ніяк.
Русня собі і на амазоні могла купляти, і пей пел мали, і офіційні офіси епл та інші гіганти. Ми навіть такого не мали і не маємо. Переслати трохи грошей за кордон, як було страшно дорого і не вигідно так і лишилось. Навіть той старлінк, собі дозволить лише мажор.
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24.05.2022 18:26 Ответить
Та не правда, онлайн відкриваєш карту європейського банку(хоть віртуальну) переказуєш на неї гривні звичайним переказом по номеру карти з комісією 1% від суми +30 грн(якщо віза) і +50 грн (якщо мастер). З неї можешь переказом SEPA на карту моно, наприклад, перекинути євро. Моно давним давно підтримує сепа-перекази. Провірено особисто
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24.05.2022 18:56 Ответить
Дубилет, ты?
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24.05.2022 21:50 Ответить
де можна відкрити віртуальну карту ЄС проживаючи в Україні? револют та інші дають тільки якщо ви виїхали в країну ЄС, маєте там місцеву сімкарту та проживаєте фізично за адресою.
Можна через друзів щоб купили тобі сімку та вигадати адресу, але в ЄС краще шахрайством не займатись
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25.05.2022 13:10 Ответить
Зато ты можешь позволить себе бутылку, на которой сидишь
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24.05.2022 21:46 Ответить
А по якому курсу, внутрішньому чи зовнішньому?
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24.05.2022 18:33 Ответить
А коли доходи українців хоч трішечки будуть похожі на європейські?
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24.05.2022 18:59 Ответить
Коли поїдуть працювати до ЄС
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24.05.2022 21:56 Ответить
Та ви що і енергетики не кричать, що то "Порошенко і його посіпаки роблять геноцид реформами в енергоринку? Просто не вірю, там кожну компанію треба перевірити на колабораціонізм
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24.05.2022 19:25 Ответить
Підєднання до SEPA - це круто.
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24.05.2022 21:27 Ответить
Супер
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24.05.2022 22:04 Ответить
 
 