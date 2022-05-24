Подключение Украины к SEPA может состояться уже летом, - Шмыгаль

Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам", - рассказал он.

Что касается второго, то, по словам главы правительства, подключение к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

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Европарламент 24 апреля 2007 года большинством голосов принял решение о создании единой платежной системы Европейского союза (SEPA), в рамках которой во всех 27 странах ЕС можно будет производить платежи с помощью одного банковского счета.

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