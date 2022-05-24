Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль

Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дасть змогу українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - розповів він.

Що стосується другого, то за словами голови уряду, підключення до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

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Європарламент 24 квітня 2007 року більшістю голосів прийняв ухвалу про створення єдиної платіжної системи Європейського союзу (SEPA), в рамках якої у всіх 27 країнах ЄС можна буде здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку.

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