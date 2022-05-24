Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль
Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дасть змогу українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - розповів він.
Що стосується другого, то за словами голови уряду, підключення до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.
Європарламент 24 квітня 2007 року більшістю голосів прийняв ухвалу про створення єдиної платіжної системи Європейського союзу (SEPA), в рамках якої у всіх 27 країнах ЄС можна буде здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===============
це так як зараз тільки в євро?
Русня собі і на амазоні могла купляти, і пей пел мали, і офіційні офіси епл та інші гіганти. Ми навіть такого не мали і не маємо. Переслати трохи грошей за кордон, як було страшно дорого і не вигідно так і лишилось. Навіть той старлінк, собі дозволить лише мажор.
Можна через друзів щоб купили тобі сімку та вигадати адресу, але в ЄС краще шахрайством не займатись