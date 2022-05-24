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Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль

шмигаль

Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дасть змогу українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - розповів він.

Що стосується другого, то за словами голови уряду, підключення до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

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Європарламент 24 квітня 2007 року більшістю голосів прийняв ухвалу про створення єдиної платіжної системи Європейського союзу (SEPA), в рамках якої у всіх 27 країнах ЄС можна буде здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку.

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Автор: 

роумінг (83) Євросоюз (13358) платежі (359) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+5
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24.05.2022 18:18
+4
Знову триндьож. Без проблем, лише в Україну можна передати валюту. Навпаки ніяк.
Русня собі і на амазоні могла купляти, і пей пел мали, і офіційні офіси епл та інші гіганти. Ми навіть такого не мали і не маємо. Переслати трохи грошей за кордон, як було страшно дорого і не вигідно так і лишилось. Навіть той старлінк, собі дозволить лише мажор.
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24.05.2022 18:26
+2
Підєднання до SEPA - це круто.
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24.05.2022 21:27
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а також дасть змогу українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами"
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це так як зараз тільки в євро?
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24.05.2022 18:18 Відповісти
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24.05.2022 18:18 Відповісти
Знову триндьож. Без проблем, лише в Україну можна передати валюту. Навпаки ніяк.
Русня собі і на амазоні могла купляти, і пей пел мали, і офіційні офіси епл та інші гіганти. Ми навіть такого не мали і не маємо. Переслати трохи грошей за кордон, як було страшно дорого і не вигідно так і лишилось. Навіть той старлінк, собі дозволить лише мажор.
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24.05.2022 18:26 Відповісти
Та не правда, онлайн відкриваєш карту європейського банку(хоть віртуальну) переказуєш на неї гривні звичайним переказом по номеру карти з комісією 1% від суми +30 грн(якщо віза) і +50 грн (якщо мастер). З неї можешь переказом SEPA на карту моно, наприклад, перекинути євро. Моно давним давно підтримує сепа-перекази. Провірено особисто
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24.05.2022 18:56 Відповісти
Дубилет, ты?
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24.05.2022 21:50 Відповісти
де можна відкрити віртуальну карту ЄС проживаючи в Україні? револют та інші дають тільки якщо ви виїхали в країну ЄС, маєте там місцеву сімкарту та проживаєте фізично за адресою.
Можна через друзів щоб купили тобі сімку та вигадати адресу, але в ЄС краще шахрайством не займатись
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25.05.2022 13:10 Відповісти
Зато ты можешь позволить себе бутылку, на которой сидишь
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24.05.2022 21:46 Відповісти
А по якому курсу, внутрішньому чи зовнішньому?
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24.05.2022 18:33 Відповісти
А коли доходи українців хоч трішечки будуть похожі на європейські?
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24.05.2022 18:59 Відповісти
Коли поїдуть працювати до ЄС
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24.05.2022 21:56 Відповісти
Та ви що і енергетики не кричать, що то "Порошенко і його посіпаки роблять геноцид реформами в енергоринку? Просто не вірю, там кожну компанію треба перевірити на колабораціонізм
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24.05.2022 19:25 Відповісти
Підєднання до SEPA - це круто.
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24.05.2022 21:27 Відповісти
Супер
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24.05.2022 22:04 Відповісти
 
 