ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України у своєму Telegram.
"Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна", - зазначив Федоров.
Також, Михайло Федоров зазначив, що це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України.
Будь ласка, зачекайте...
Как минимум, из штатов
(0% fee с 24февраля).
Причём, с практически моментальным зачислением гривны на обычные карты (моно и приват)
- отправлял с обычной дебетовой usd-карты.
Видел, что и иные фин.системы не брали плату за трансфер в Украину
(а WU только что опять прислал про 0%fee).
есть 0 (напр., если 'универсал голд'),
есть не 0 (где-то 0,5% если 'карта для выплат').
Из Украины за рубеж, вроде бы, свифт сейчас закрыт
(смотрел волонтёра гоняющего авто из NL для ЗСУ и ТрО, мол, не понятно как покупать авто дороже 10К)
Свифт - это с валютного счета (в украинском банке) перевести деньги ($,€) на счет в НЕ украинском банке (оплатить покупку авто):
- лично в отделении банка
- либо онлайн через сервис типа privat24
Крайне редкий автосалон примет кэш (особенно, больше 10К € или $).
В штатах, например, за авто в салоне можно оплатить только часть (2К, и можешь сразу ехать), но всю остальную сумму оплатить нужно только с банковского счёта (день-два после).
(либо $ или € в злотые, зависимо от валюты украинской карты клиента):
- по установленному украинским же банком обменному курсу на день операции.
То есть, гривневой картой можно оплатить покупки в любой стране (и в любой валюте) и даже не нужно заранее менять гривны на $ или €.
А вот для свифт-перевода нужен счёт в $ (или €) и заранее обменянные деньги на нем.