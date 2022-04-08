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ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців, - Федоров

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24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України у своєму Telegram.

ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців, - Федоров 01

"Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна", - зазначив Федоров.

Також, Михайло Федоров зазначив, що це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України.

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А когда снизят оплату за банковские перечисления? 5-10% комиссия, где это видано??
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08.04.2022 19:22 Відповісти
коли Україна доєднається до SEPA ?
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08.04.2022 19:33 Відповісти
Перевод в Украину через WesternUnion БЕЗ оплаты.

Как минимум, из штатов
(0% fee с 24февраля).

Причём, с практически моментальным зачислением гривны на обычные карты (моно и приват)
- отправлял с обычной дебетовой usd-карты.

Видел, что и иные фин.системы не брали плату за трансфер в Украину

(а WU только что опять прислал про 0%fee).
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08.04.2022 20:27 Відповісти
А из Украины? Я тут на вокзале волонтёрил, люди спрашивали.
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10.04.2022 18:35 Відповісти
из Украины в Украину - смотря какая карта:
есть 0 (напр., если 'универсал голд'),
есть не 0 (где-то 0,5% если 'карта для выплат').

Из Украины за рубеж, вроде бы, свифт сейчас закрыт
(смотрел волонтёра гоняющего авто из NL для ЗСУ и ТрО, мол, не понятно как покупать авто дороже 10К)
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12.04.2022 04:01 Відповісти
СВИФТ закрыт? Люди без проблем платят в Польше украинскими картами.
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12.04.2022 09:52 Відповісти
Оплата картой это НЕ свифт.

Свифт - это с валютного счета (в украинском банке) перевести деньги ($,€) на счет в НЕ украинском банке (оплатить покупку авто):
- лично в отделении банка
- либо онлайн через сервис типа privat24

Крайне редкий автосалон примет кэш (особенно, больше 10К € или $).

В штатах, например, за авто в салоне можно оплатить только часть (2К, и можешь сразу ехать), но всю остальную сумму оплатить нужно только с банковского счёта (день-два после).
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12.04.2022 13:33 Відповісти
Но ведь где-то пересчёт гривен на злотые должен произойти, разве нет?
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12.04.2022 14:20 Відповісти
При оплате в Польше (и везде в мире) гривневой картой украинский банк сам конвертирует гривны в злотые
(либо $ или € в злотые, зависимо от валюты украинской карты клиента):

- по установленному украинским же банком обменному курсу на день операции.

То есть, гривневой картой можно оплатить покупки в любой стране (и в любой валюте) и даже не нужно заранее менять гривны на $ или €.

А вот для свифт-перевода нужен счёт в $ (или €) и заранее обменянные деньги на нем.
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12.04.2022 15:57 Відповісти
Ну подписали и......?
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08.04.2022 19:48 Відповісти
Коли набирає силу?
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08.04.2022 21:19 Відповісти
 
 