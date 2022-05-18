Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся із виконавчим Віце-президентом Європейської комісії Маргрет Вестагер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що понад 5,7 млн українців покинули свої домівки в пошуках захисту та притулку в сусідніх країнах ЄС. Тож важливо, щоб усі вони продовжували підтримувати доступний зв’язок зі своїми рідними та друзями за кордоном. Для цього важливо забезпечити безоплатний або знижений роумінг для українців у ЄС, принаймні до закінчення війни.

"Тому Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС. На цьому сьогодні наголосив Михайло Федоров під час зустрічі з Маргрет Вестагер у Брюсселі та запропонував розпочати переговори щодо цього питання на двосторонньому рівні.

Такий крок стане продовженням нашої спільної роботи щодо інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС", - йдеться в повідомленні.

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