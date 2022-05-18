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Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС, - Федоров

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся із виконавчим Віце-президентом Європейської комісії Маргрет Вестагер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що понад 5,7 млн українців покинули свої домівки в пошуках захисту та притулку в сусідніх країнах ЄС. Тож важливо, щоб усі вони продовжували підтримувати доступний зв’язок зі своїми рідними та друзями за кордоном. Для цього важливо забезпечити безоплатний або знижений роумінг для українців у ЄС, принаймні до закінчення війни.

"Тому Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС. На цьому сьогодні наголосив Михайло Федоров під час зустрічі з Маргрет Вестагер у Брюсселі та запропонував розпочати переговори щодо цього питання на двосторонньому рівні.

Такий крок стане продовженням нашої спільної роботи щодо інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців, - Федоров

Автор: 

роумінг (87) Євросоюз (13799) Федоров Михайло (895)


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18.05.2022 20:16 Відповісти
Легко. В два три раза повышаем абонплату и будет европейский роуминг.
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18.05.2022 20:16 Відповісти
Німеччина видає нашим сімки з безлімом безкоштовно. Моя дзвонить мені кожен день.
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18.05.2022 20:31 Відповісти
Що там? Багато кацапні лазить?
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18.05.2022 20:37 Відповісти
роуминг БЕСПЛАТНЫЙ уже давно есть - называется Viber или WhatsApp
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18.05.2022 21:55 Відповісти
мы настолько крутые,шо позволяем бурятокацапам пользоваться роумингом...
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18.05.2022 20:35 Відповісти
ти б спочатку 6500 виплатив .. сраний роумінгатор
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18.05.2022 21:20 Відповісти
роуминг БЕСПЛАТНЫЙ уже давно есть называется Viber или WhatsApp ..
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18.05.2022 21:57 Відповісти
 
 