Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что более 5,7 млн украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Поэтому важно, чтобы все они продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями за границей. Для этого важно обеспечить бесплатный или сниженный по стоимости роуминг для украинцев в ЕС, по крайней мере, до окончания войны.

"Поэтому Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС. Это сегодня подчеркнул Михаил Федоров во время встречи с Маргрет Вестагер в Брюсселе и предложил начать переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне."

Такой шаг станет продолжением нашей совместной работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС", - говорится в сообщении.

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