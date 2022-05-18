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Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС, - Федоров

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что более 5,7 млн украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Поэтому важно, чтобы все они продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями за границей. Для этого важно обеспечить бесплатный или сниженный по стоимости роуминг для украинцев в ЕС, по крайней мере, до окончания войны.

"Поэтому Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС. Это сегодня подчеркнул Михаил Федоров во время встречи с Маргрет Вестагер в Брюсселе и предложил начать переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне."

Такой шаг станет продолжением нашей совместной работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС вводит доступный и безвозмездный роуминг для украинских беженцев, - Федоров

роуминг (28) Евросоюз (17352) Федоров Михаил (512)


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18.05.2022 20:16 Ответить
Легко. В два три раза повышаем абонплату и будет европейский роуминг.
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18.05.2022 20:16 Ответить
Німеччина видає нашим сімки з безлімом безкоштовно. Моя дзвонить мені кожен день.
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18.05.2022 20:31 Ответить
Що там? Багато кацапні лазить?
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18.05.2022 20:37 Ответить
роуминг БЕСПЛАТНЫЙ уже давно есть - называется Viber или WhatsApp
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18.05.2022 21:55 Ответить
мы настолько крутые,шо позволяем бурятокацапам пользоваться роумингом...
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18.05.2022 20:35 Ответить
ти б спочатку 6500 виплатив .. сраний роумінгатор
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18.05.2022 21:20 Ответить
роуминг БЕСПЛАТНЫЙ уже давно есть называется Viber или WhatsApp ..
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18.05.2022 21:57 Ответить
 
 