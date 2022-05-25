В Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера, - ОВА

В Одесской области запретили проводить последние звонки и выпускные вечера. В областной администрации связывают это не только с военными действиями, но и с траурными мероприятиями, которые часто проводят в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук директора департамента образования и науки Одесской ОВА Александра Лончака.

Распоряжение по отмене всех торжеств в регионе 25 мая 2022 подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Запрет был введен из-за военного состояния, которое продлили до 23 августа. Все образовательные процессы в области проходят онлайн, так что выпускных не может быть.

"Неуместно устраивать праздники, когда в область привозят для захоронения погибших, а в громадах объявляют Дни траура. Когда по нам летят крылатые ракеты и никто не знает, куда попадет следующая", - добавил Александр Лончак.

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