Бренд "Пари-матч" не аннулирован в России
Торговая марка букмекерской компании Parimatch до сих пор активна в России, о чем свидетельствует информация на сайте Роспатента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как известно, компания недавно заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован.
Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.
"Российский Parimatch провел ребрендинг. Компания продолжает работать под именем Paribet. Изменились только цвета. Ставки, депозиты, вывод средств – все работает", - говорится на профильном сайте legalbet.ru.
Также букмекер продолжает открыто работать в Беларусь. Компания принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, есть отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.
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не выплачивает деньги под выдумаными правилами своей конторы , что она якобы имеет право не выплачивать деньги если подозревает вас в чём-то
объяснений не дают - мы вас счёт закрыли без вывода денег - будьте здоровы
Десь тут повинні з'явитися зеле-боти з криками "липецкая хвабрика"?
http://polit.reactor.cc/user/Hlopchyk