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Бренд "Пари-матч" не аннулирован в России

парі-матч

Торговая марка букмекерской компании Parimatch до сих пор активна в России, о чем свидетельствует информация на сайте Роспатента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как известно, компания недавно заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован.

Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.

"Российский Parimatch провел ребрендинг. Компания продолжает работать под именем Paribet. Изменились только цвета. Ставки, депозиты, вывод средств – все работает", - говорится на профильном сайте legalbet.ru.

Бренд Пари-матч не аннулирован в России 01

Также букмекер продолжает открыто работать в Беларусь. Компания принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, есть отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

букмекеры (65) россия (95420) азартные игры (128)


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Топ комментарии
+10
Хай найобують орків на бабло
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25.05.2022 20:05
+6
Так вони ж вони подадки платять в бюджет кацапії, бізнес на крові як у нашого Зеленського з його сватами та папіком
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25.05.2022 20:07
+6
Хм...
Десь тут повинні з'явитися зеле-боти з криками "липецкая хвабрика"?
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25.05.2022 20:20
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Хай найобують орків на бабло
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25.05.2022 20:05 Ответить
Так вони ж вони подадки платять в бюджет кацапії, бізнес на крові як у нашого Зеленського з його сватами та папіком
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25.05.2022 20:07 Ответить
І липецькой фабрикой
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25.05.2022 20:42 Ответить
бл.когда эти конторы платили податки?
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01.06.2022 21:38 Ответить
Я этой продажной конторе давно не удивляюсь Эдик Швиндлерман за бабки душу продаст
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25.05.2022 20:19 Ответить
так он украинцев в первую очередь наё.ует
не выплачивает деньги под выдумаными правилами своей конторы , что она якобы имеет право не выплачивать деньги если подозревает вас в чём-то

объяснений не дают - мы вас счёт закрыли без вывода денег - будьте здоровы
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25.05.2022 21:26 Ответить
Хм...
Десь тут повинні з'явитися зеле-боти з криками "липецкая хвабрика"?
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25.05.2022 20:20 Ответить
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25.05.2022 20:29 Ответить
Свідчення кацапського окупанта, - їм з кацапії постачають цукерки "Рошен. Але він жаліється, що до передової вони майже не доходять, - все цінне розкрадається по дорозі.


http://polit.reactor.cc/user/Hlopchyk
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25.05.2022 20:38 Ответить
то он сахар с солью перепутал
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01.06.2022 21:40 Ответить
"женщина которая там работала ела шоколадные конхветы Рошен,как я понимаю это тоже должно было идти на передовую". а если бы он видел как женщина хер сосала то тоже возмущался бы шо до передовой не дошло?
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01.06.2022 21:47 Ответить
Який президент у Франції, такі і компанії. За бабло продадуть і матір рідну.
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25.05.2022 20:24 Ответить
Наскільки я знаю , парі матч починав в Києві на виноградарі
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25.05.2022 20:44 Ответить
Требуя закрыть бизнес в рашке от иностранных компаний и санкций от других стран нужно сделать в этом направлении что-то и самой Украине. Молочной продукцией корпорации Данон ,в миру Простоквашино забиты полки наших маркетов. Продукция торговых марок Свиточ, Торчин входящие в концерн Нестле также бодро покупается украинцами.
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25.05.2022 20:29 Ответить
Простоквашино Світоч Торчин виготовляються в Україні! Ти геть дурний?? Що ти хочеш з ними зробити на фоні дефіциту продовольства??
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25.05.2022 21:23 Ответить
А ще пригадалось чи не Лисий з кварталу з тим другим, вже україномовним, кучерявим байкером завзято у нас рекламували той "паріматч"..
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25.05.2022 20:44 Ответить
Народ, камон. Мало того, що в якості джерела виступає якийсь руснявий сайт, так і взагалі ну реально жодних пруфів. Паріматч і Парібет - це дві геть різні компанії. Навіть платформа у Парібет від російського Фонбету, а не від Паріматчу. Ну хоча б коментарі Паріматч під https://www.instagram.com/p/Cd-Mu7qh17F/?igshid=YmMyMTA2M2Y= постом в офіційному аккаунті в Інсті глянули б чи в https://www.youtube.com/watch?v=MHAsS0UK1oM&t=2028s відео Татотаке (з 20:38). Єдина претензія - що вони досі працюють в Білорусі. Але давайте по чесному - хто з букмекерів має ідеальну репутацію? Ось вам свіжий https://protocol.ua/ru/luchshie_bukmekerskie_kontori_v_ukraine_reyting_bukmekerov_(top_10)/ рейтинг за 2022 рік, щоб ви не шукали. Назвіть хоч одну контору із 15 без зашкварів окрім хіба що Піннаклу, і ви отримаєте приз автомобіль😂. Респект можу висловити може ще Фавориту, бо вони з рашки пішли ще в 2014, а з білорашки у цьому році. Але питань до них не менше, ніж до інших.
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01.06.2022 04:49 Ответить
 
 