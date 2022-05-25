Бренд "Пари-матч" не аннулирован в России

Торговая марка букмекерской компании Parimatch до сих пор активна в России, о чем свидетельствует информация на сайте Роспатента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как известно, компания недавно заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован.

Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.

"Российский Parimatch провел ребрендинг. Компания продолжает работать под именем Paribet. Изменились только цвета. Ставки, депозиты, вывод средств – все работает", - говорится на профильном сайте legalbet.ru.

Также букмекер продолжает открыто работать в Беларусь. Компания принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, есть отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.