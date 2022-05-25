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Бренд "Парі-матч" не анульований в Росіі

парі-матч

Торгова марка букмекерської компанії Parimatch досі активна в Росії, про що свідчить інформація на сайті Роспатенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відомо, компанія нещодавно заявила, що відкликала франшизу в Росії, однак бренд офіційно не анульовано.

Крім того, російські сайти пишуть, що компанія лише провела ребрендінг.

"Російський Parimatch провів ребрендинг. Компанія продовжує працювати під іменем Paribet. Змінились лише кольори. Ставки, депозити, виведення коштів - все працює", - йдеться на профільному сайті legalbet.ru.

Бренд Парі-матч не анульований в Росіі 01

Також букмекер продовжує відкрито працювати в Білорусі. Компанія приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, має відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.

Автор: 

букмекери (93) росія (65010) азартні ігри (278)


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Топ коментарі
+10
Хай найобують орків на бабло
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25.05.2022 20:05
+6
Так вони ж вони подадки платять в бюджет кацапії, бізнес на крові як у нашого Зеленського з його сватами та папіком
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25.05.2022 20:07
+6
Хм...
Десь тут повинні з'явитися зеле-боти з криками "липецкая хвабрика"?
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25.05.2022 20:20
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Хай найобують орків на бабло
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25.05.2022 20:05 Відповісти
Так вони ж вони подадки платять в бюджет кацапії, бізнес на крові як у нашого Зеленського з його сватами та папіком
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25.05.2022 20:07 Відповісти
І липецькой фабрикой
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25.05.2022 20:42 Відповісти
бл.когда эти конторы платили податки?
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01.06.2022 21:38 Відповісти
Я этой продажной конторе давно не удивляюсь Эдик Швиндлерман за бабки душу продаст
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25.05.2022 20:19 Відповісти
так он украинцев в первую очередь наё.ует
не выплачивает деньги под выдумаными правилами своей конторы , что она якобы имеет право не выплачивать деньги если подозревает вас в чём-то

объяснений не дают - мы вас счёт закрыли без вывода денег - будьте здоровы
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25.05.2022 21:26 Відповісти
Хм...
Десь тут повинні з'явитися зеле-боти з криками "липецкая хвабрика"?
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25.05.2022 20:20 Відповісти
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25.05.2022 20:29 Відповісти
Свідчення кацапського окупанта, - їм з кацапії постачають цукерки "Рошен. Але він жаліється, що до передової вони майже не доходять, - все цінне розкрадається по дорозі.


http://polit.reactor.cc/user/Hlopchyk
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25.05.2022 20:38 Відповісти
то он сахар с солью перепутал
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01.06.2022 21:40 Відповісти
"женщина которая там работала ела шоколадные конхветы Рошен,как я понимаю это тоже должно было идти на передовую". а если бы он видел как женщина хер сосала то тоже возмущался бы шо до передовой не дошло?
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01.06.2022 21:47 Відповісти
Який президент у Франції, такі і компанії. За бабло продадуть і матір рідну.
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25.05.2022 20:24 Відповісти
Наскільки я знаю , парі матч починав в Києві на виноградарі
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25.05.2022 20:44 Відповісти
Требуя закрыть бизнес в рашке от иностранных компаний и санкций от других стран нужно сделать в этом направлении что-то и самой Украине. Молочной продукцией корпорации Данон ,в миру Простоквашино забиты полки наших маркетов. Продукция торговых марок Свиточ, Торчин входящие в концерн Нестле также бодро покупается украинцами.
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25.05.2022 20:29 Відповісти
Простоквашино Світоч Торчин виготовляються в Україні! Ти геть дурний?? Що ти хочеш з ними зробити на фоні дефіциту продовольства??
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25.05.2022 21:23 Відповісти
А ще пригадалось чи не Лисий з кварталу з тим другим, вже україномовним, кучерявим байкером завзято у нас рекламували той "паріматч"..
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25.05.2022 20:44 Відповісти
Народ, камон. Мало того, що в якості джерела виступає якийсь руснявий сайт, так і взагалі ну реально жодних пруфів. Паріматч і Парібет - це дві геть різні компанії. Навіть платформа у Парібет від російського Фонбету, а не від Паріматчу. Ну хоча б коментарі Паріматч під https://www.instagram.com/p/Cd-Mu7qh17F/?igshid=YmMyMTA2M2Y= постом в офіційному аккаунті в Інсті глянули б чи в https://www.youtube.com/watch?v=MHAsS0UK1oM&t=2028s відео Татотаке (з 20:38). Єдина претензія - що вони досі працюють в Білорусі. Але давайте по чесному - хто з букмекерів має ідеальну репутацію? Ось вам свіжий https://protocol.ua/ru/luchshie_bukmekerskie_kontori_v_ukraine_reyting_bukmekerov_(top_10)/ рейтинг за 2022 рік, щоб ви не шукали. Назвіть хоч одну контору із 15 без зашкварів окрім хіба що Піннаклу, і ви отримаєте приз автомобіль😂. Респект можу висловити може ще Фавориту, бо вони з рашки пішли ще в 2014, а з білорашки у цьому році. Але питань до них не менше, ніж до інших.
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01.06.2022 04:49 Відповісти
 
 