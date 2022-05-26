Польша приобретет у США 500 ракетных систем HIMARS

Вооруженные силы Польши получат около 500 американских ракетных систем HIMARS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Наращиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок HIMARS для нужд более 80 батарей программы HOMAR. Планируем интеграцию оснащения с польской системой боевого управления", - написал он.

Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022

Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это многофункциональная реактивная система залпового огня. Польша не в первый раз покупает у США системы HIMARS. О подписании такого контракта сообщалось в 2019 году.