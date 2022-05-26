РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10027 посетителей онлайн
Новости
20 881 118

Польша приобретет у США 500 ракетных систем HIMARS

himars,хімарс

Вооруженные силы Польши получат около 500 американских ракетных систем HIMARS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Наращиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок HIMARS для нужд более 80 батарей программы HOMAR. Планируем интеграцию оснащения с польской системой боевого управления", - написал он.

Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022

Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это многофункциональная реактивная система залпового огня. Польша не в первый раз покупает у США системы HIMARS. О подписании такого контракта сообщалось в 2019 году.

Польша (8390) ракеты (3549) США (26313) артиллерия (629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
Ми раді за Польщу
показать весь комментарий
26.05.2022 17:20
+47
На самом деле Вильха ничем не хуже просто 73% просрали этот шанс ( хуже не будет, деньги на крови ) в результате татаров/хомченко
показать весь комментарий
26.05.2022 17:41
+39
Хороший пример для наших асфальтоукладчиков и остальных аферистов от политики. Неудивительно где Польша, а где мы, а ведь начинали вместе в далёком 1991-м
показать весь комментарий
26.05.2022 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Eto uze ocen silno ukrepit ix armiju,a to im uze ugrozi idut s kacapov.Tut dolzno bit poniatno sto sterut Kalingrad i Belorus za cytanyje minuti jesli budet dan prikaz.Sto xoroso imi mozno zapuskat i PRSM tipa raketi dalnostiu do 1500 kilometrov
показать весь комментарий
26.05.2022 17:53 Ответить
Ну и отлично, это знак что и нам дадут тоже. Вопрос сколько и когда.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:55 Ответить
Как сказал Тарас Чмут, "мы их все равно до#бем и получим РСЗО"(с). Польша сделала верные выводы, нам стоит тоже.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:57 Ответить
"Порошенко, когда вносил это, была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И сейчас не последняя доля вины за военную агрессию против Украины лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в Конституцию" (c) Арестович.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:04 Ответить
боже, яке кончене
люся, ти ж проститутка, як тобі не соромно
ганьбище
показать весь комментарий
26.05.2022 18:37 Ответить
Я так собі розумію, влітку вони будуть у нас.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:08 Ответить
эх, поляки, ничего вы не понимаете! вот посчитайте сколько на эти деньги вы могли бы положить асфальта и сколько миллиардов деревьев могли бы высадить... а так только путина будете расстраивать, вместо того, чтобы ему нежно в очко заглядывать, как делал все последние годы "найвеличніший Боневтік".
показать весь комментарий
26.05.2022 18:09 Ответить
Так в поляків і асфальт в чудовому стані, і дерева посаджені, і до серйозного переозброєння армії руки дійшли. Може треба було канту не в очко заглядувати, а на вибори з 91 року ходити?
показать весь комментарий
26.05.2022 18:21 Ответить
так ходили ж. то за януковича голосували, то за хуженєбудєт
показать весь комментарий
26.05.2022 18:38 Ответить
Ясно же, что не менее половины систем уедет в Украину -))) Польше столько не нужно.

Ожидаем анонс и по танкам США по такой же схеме.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:11 Ответить
хорошо бы
показать весь комментарий
26.05.2022 19:30 Ответить
а кому передасть їх Польща ? Ради порятунку ЕС ,хоть вони й тупі бюрократи
показать весь комментарий
26.05.2022 18:33 Ответить
ой, заблукають вони
показать весь комментарий
26.05.2022 18:35 Ответить
500 химарсов выжгут рашку нахер
показать весь комментарий
26.05.2022 20:14 Ответить
По доброму заздрю
показать весь комментарий
26.05.2022 20:29 Ответить
Купити і отримати то зовсім різні речі. А США не має на складах непотрібної зброї. Все враховано і пораховано. І якщо США щось передає. То це вже на списання. Або з можливістю швидко компенсувати тобто виробити. І щось мені підказує що ці HIMARS на складі не валяються. Тобто запускається виробництво. І якими будуть на черзі поляки ще не відомо.
показать весь комментарий
26.05.2022 21:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 