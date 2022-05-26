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Польща придбає у США 500 ракетних систем HIMARS

himars,хімарс

Збройні сили Польщі отримають майже 500 американських ракетних систем HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Нарощуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит на придбання близько 500 пускових установок HIMARS для потреб понад 80 батарей програми HOMAR. Плануємо інтеграцію оснащення з польською системою бойового управління", - написав він.

Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022

Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - це багатофункціональна реактивна система залпового вогню. Польща не вперше купує у США системи HIMARS. Про підписання такого контракту повідомлялось у 2019 році.

Автор: 

Польща (8468) ракети (4000) США (22395) артилерія (782)


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Топ коментарі
+48
Ми раді за Польщу
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26.05.2022 17:20
+47
На самом деле Вильха ничем не хуже просто 73% просрали этот шанс ( хуже не будет, деньги на крови ) в результате татаров/хомченко
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26.05.2022 17:41
+39
Хороший пример для наших асфальтоукладчиков и остальных аферистов от политики. Неудивительно где Польша, а где мы, а ведь начинали вместе в далёком 1991-м
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26.05.2022 17:22
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Eto uze ocen silno ukrepit ix armiju,a to im uze ugrozi idut s kacapov.Tut dolzno bit poniatno sto sterut Kalingrad i Belorus za cytanyje minuti jesli budet dan prikaz.Sto xoroso imi mozno zapuskat i PRSM tipa raketi dalnostiu do 1500 kilometrov
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26.05.2022 17:53 Відповісти
Ну и отлично, это знак что и нам дадут тоже. Вопрос сколько и когда.
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26.05.2022 17:55 Відповісти
Как сказал Тарас Чмут, "мы их все равно до#бем и получим РСЗО"(с). Польша сделала верные выводы, нам стоит тоже.
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26.05.2022 17:57 Відповісти
"Порошенко, когда вносил это, была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И сейчас не последняя доля вины за военную агрессию против Украины лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в Конституцию" (c) Арестович.
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26.05.2022 18:04 Відповісти
боже, яке кончене
люся, ти ж проститутка, як тобі не соромно
ганьбище
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26.05.2022 18:37 Відповісти
Я так собі розумію, влітку вони будуть у нас.
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26.05.2022 18:08 Відповісти
эх, поляки, ничего вы не понимаете! вот посчитайте сколько на эти деньги вы могли бы положить асфальта и сколько миллиардов деревьев могли бы высадить... а так только путина будете расстраивать, вместо того, чтобы ему нежно в очко заглядывать, как делал все последние годы "найвеличніший Боневтік".
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26.05.2022 18:09 Відповісти
Так в поляків і асфальт в чудовому стані, і дерева посаджені, і до серйозного переозброєння армії руки дійшли. Може треба було канту не в очко заглядувати, а на вибори з 91 року ходити?
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26.05.2022 18:21 Відповісти
так ходили ж. то за януковича голосували, то за хуженєбудєт
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26.05.2022 18:38 Відповісти
Ясно же, что не менее половины систем уедет в Украину -))) Польше столько не нужно.

Ожидаем анонс и по танкам США по такой же схеме.
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26.05.2022 18:11 Відповісти
хорошо бы
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26.05.2022 19:30 Відповісти
а кому передасть їх Польща ? Ради порятунку ЕС ,хоть вони й тупі бюрократи
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26.05.2022 18:33 Відповісти
ой, заблукають вони
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26.05.2022 18:35 Відповісти
500 химарсов выжгут рашку нахер
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26.05.2022 20:14 Відповісти
По доброму заздрю
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26.05.2022 20:29 Відповісти
Купити і отримати то зовсім різні речі. А США не має на складах непотрібної зброї. Все враховано і пораховано. І якщо США щось передає. То це вже на списання. Або з можливістю швидко компенсувати тобто виробити. І щось мені підказує що ці HIMARS на складі не валяються. Тобто запускається виробництво. І якими будуть на черзі поляки ще не відомо.
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26.05.2022 21:31 Відповісти
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