Польща придбає у США 500 ракетних систем HIMARS

Збройні сили Польщі отримають майже 500 американських ракетних систем HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Нарощуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит на придбання близько 500 пускових установок HIMARS для потреб понад 80 батарей програми HOMAR. Плануємо інтеграцію оснащення з польською системою бойового управління", - написав він.

Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022

Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - це багатофункціональна реактивна система залпового вогню. Польща не вперше купує у США системи HIMARS. Про підписання такого контракту повідомлялось у 2019 році.