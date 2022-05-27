Перед войсками РФ стоит задача оккупации юга Украины, - разведка Великобритании
Войска РФ все еще планируют оккупировать юг Украины.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"Российские сухопутные войска продолжают попытку окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задачей южной группировки войск России, вероятно, остается оккупация юга Украины.
В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранилища в зону ответственности южной группировки войск РФ.
Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", - подытожили в разведке.
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Та ну… 100% п*здят!
Как пишет издание, впервые Джонсон озвучил свою идею на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 апреля. По данным газеты, премьер Британии считает, что в альянс должны войти страны, "объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России".
Членами Европейского содружества, которое предлагает создать Джонсон, по задумке премьера, должны стать Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к объединению может присоединиться Турция.
ученыхразведчиков сообщаю - перед войсками рф стоит задача захватить всю Украину и стереть ее с карты вместе с народом. Спасибо, и можно без премиии.
Кусочек может быть предлогом, но давить они будут до границы с ЕС, как минимум