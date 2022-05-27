Перед войсками РФ стоит задача оккупации юга Украины, - разведка Великобритании

Войска РФ все еще планируют оккупировать юг Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Российские сухопутные войска продолжают попытку окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей южной группировки войск России, вероятно, остается оккупация юга Украины.

В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранилища в зону ответственности южной группировки войск РФ.

Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", - подытожили в разведке.

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