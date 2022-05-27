РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10670 посетителей онлайн
Новости Война
6 595 12

Перед войсками РФ стоит задача оккупации юга Украины, - разведка Великобритании

рф,орки,окупанти,рашисти

Войска РФ все еще планируют оккупировать юг Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Российские сухопутные войска продолжают попытку окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей южной группировки войск России, вероятно, остается оккупация юга Украины.

В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранилища в зону ответственности южной группировки войск РФ.

Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", - подытожили в разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские десантники и другие элитные подразделения РФ понесли значительные потери в войне с Украиной, - разведка Британии

Великобритания (4913) внешняя разведка (373)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
В смысле?! Да быть этого не может!
Та ну… 100% п*здят!
показать весь комментарий
27.05.2022 10:12
+3
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому союзу. Об этом сообщает итальянская газета "Corriere della Sera" со ссылкой на источники.

Как пишет издание, впервые Джонсон озвучил свою идею на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 апреля. По данным газеты, премьер Британии считает, что в альянс должны войти страны, "объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России".

Членами Европейского содружества, которое предлагает создать Джонсон, по задумке премьера, должны стать Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к объединению может присоединиться Турция.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:23
+1
Долбоящеры не понимают, что т-62 там не для танкового боя, а я того, чтобы обрудовать бронированную стационарную огневую точку. Закопали танк по самую башню и вуаля. Неплохое такое орудие. На крайняк ещё и передвигаться умеет
показать весь комментарий
27.05.2022 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В смысле?! Да быть этого не может!
Та ну… 100% п*здят!
показать весь комментарий
27.05.2022 10:12 Ответить
) Да, да Министерство обороны прям провидец.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:17 Ответить
Рашка до сих пор живет прошлым и хотелками...и это ее же и погубит...ТО они хотят то, то они хотят этого..... ушлебки суки твари Додона Оондона Кадырку дефективная спертококсикозная выбраковка уже хочет Польшу иному придурку с ******* хочется страны Балтии третьему Аляску ев\\\анутая страна ********* вместе с ******...
показать весь комментарий
27.05.2022 10:14 Ответить
Долбоящеры не понимают, что т-62 там не для танкового боя, а я того, чтобы обрудовать бронированную стационарную огневую точку. Закопали танк по самую башню и вуаля. Неплохое такое орудие. На крайняк ещё и передвигаться умеет
показать весь комментарий
27.05.2022 10:15 Ответить
Херовая идея, если что.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:20 Ответить
долбоящеры не понимают, что арте похер огневая точка это или танк
показать весь комментарий
27.05.2022 10:24 Ответить
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому союзу. Об этом сообщает итальянская газета "Corriere della Sera" со ссылкой на источники.

Как пишет издание, впервые Джонсон озвучил свою идею на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 апреля. По данным газеты, премьер Британии считает, что в альянс должны войти страны, "объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России".

Членами Европейского содружества, которое предлагает создать Джонсон, по задумке премьера, должны стать Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к объединению может присоединиться Турция.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:23 Ответить
т-62 это нанотехника ***** которой пугали весь мир...
показать весь комментарий
27.05.2022 10:23 Ответить
Специально для британских ученых разведчиков сообщаю - перед войсками рф стоит задача захватить всю Украину и стереть ее с карты вместе с народом. Спасибо, и можно без премиии.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:25 Ответить
перед бандой кацапски мародеров стоит задача захвата, оккупация и поглащение всей Украини.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:31 Ответить
Не то чтобы у меня по истории был высший бал, но я не припомню, чтобы войну начинали ради кусочка.
Кусочек может быть предлогом, но давить они будут до границы с ЕС, как минимум
показать весь комментарий
27.05.2022 10:31 Ответить
 
 