Тела 14 российских военных нашли на Киевщине, - АрмияInform
В Киевской области военнослужащие поисковой команды "Эвакуация-200" обнаружили 14 тел российских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.
В селе Ситняки, близ Макарова, и в Мощуне специалисты обнаружили и провели эксгумацию 14 тел убитых солдат и офицеров российской армии.
"Несмотря на наглое широкомасштабное вторжение России на территорию нашего государства Украина проявляет гуманное отношение к погибшим военным армии РФ. Каждый день поисковики из группы гражданско-военного сотрудничества находят многочисленные тела павших в этой войне", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
+23 Fundador Null
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+16 Сергей Гусаченко #510887
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+13 Solomon #418722
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Щоб те лайно викинути.
Не розумію навіщо цей непотріб зберігати в рефрежираторах, якщо є звалища!
Якби знали, що там наволоч кацапська, то ніхто б не чіпав цей непотріб…
А щодо зберігання цього сміття? тратити матеріальні ресурси??? Обьявили, повідомили, чекаємо два тижні, відсутня реакція - спалити нахер
Перекіньте їх через лінію кордону у брянську чи курську область.
Хай кацапня їх забирає!