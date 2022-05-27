Тела 14 российских военных нашли на Киевщине, - АрмияInform

В Киевской области военнослужащие поисковой команды "Эвакуация-200" обнаружили 14 тел российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.

В селе Ситняки, близ Макарова, и в Мощуне специалисты обнаружили и провели эксгумацию 14 тел убитых солдат и офицеров российской армии.

"Несмотря на наглое широкомасштабное вторжение России на территорию нашего государства Украина проявляет гуманное отношение к погибшим военным армии РФ. Каждый день поисковики из группы гражданско-военного сотрудничества находят многочисленные тела павших в этой войне", - сказано в сообщении.

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