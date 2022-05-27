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Новости Агрессия России против Украины Война
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Тела 14 российских военных нашли на Киевщине, - АрмияInform

В Киевской области военнослужащие поисковой команды "Эвакуация-200" обнаружили 14 тел российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.

В селе Ситняки, близ Макарова, и в Мощуне специалисты обнаружили и провели эксгумацию 14 тел убитых солдат и офицеров российской армии.

"Несмотря на наглое широкомасштабное вторжение России на территорию нашего государства Украина проявляет гуманное отношение к погибшим военным армии РФ. Каждый день поисковики из группы гражданско-военного сотрудничества находят многочисленные тела павших в этой войне", - сказано в сообщении.

Читайте также: "Россияне бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить", - Камышин

Автор: 

армия РФ (19011) Киевская область (4113) ликвидация (3465)


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Топ комментарии
+23
То мабуть шукали захоронення цивільних, а виявилось що там свині!
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27.05.2022 12:07
+16
В казарме "Рефрижератор" очередное пополнение.
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27.05.2022 12:03
+13
Гуманісти... Спалить решткі та забудьте.
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27.05.2022 12:02
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Гуманісти... Спалить решткі та забудьте.
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27.05.2022 12:02 Ответить
То мабуть шукали захоронення цивільних, а виявилось що там свині!
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27.05.2022 12:07 Ответить
В казарме "Рефрижератор" очередное пополнение.
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27.05.2022 12:03 Ответить
А куда они их несут? Семечки сыпнуть и зарыть обратно
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27.05.2022 12:08 Ответить
А потім витрачаємо 100 літрі солярки на добу на роботу одного вагона холодильника.
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27.05.2022 12:08 Ответить
Вже дванадцята година: ранковий сміттєвоз пропустили, доведеться вечора чекати.
Щоб те лайно викинути.
Не розумію навіщо цей непотріб зберігати в рефрежираторах, якщо є звалища!
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27.05.2022 12:10 Ответить
Нафіга їх викопали? Нехай би гнили там.
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27.05.2022 12:10 Ответить
Та думали що там люди: знаходять і досі закатованих кацапами людей.
Якби знали, що там наволоч кацапська, то ніхто б не чіпав цей непотріб…
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27.05.2022 12:13 Ответить
можливо дійсно шукали поховання мирного населення... а знайшли лайно ...
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27.05.2022 12:14 Ответить
Скормить сабакам, т.к. это не люди !
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27.05.2022 12:10 Ответить
Пожалійте собак! Навіщо їх труїти цим лайном?
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27.05.2022 12:52 Ответить
и кому они теперь надо? если даже русосамкам по фиг где из выпердыш (глвное чтоб посылку с намарадереным успел отправить...)
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27.05.2022 12:11 Ответить
Раньше были ихтамнеты а теперь патерьнеты. И главное никому они не нужны даже ихним мамкам и свиносамкам
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27.05.2022 12:11 Ответить
Та зарийте їх,в України що соляра зайва!!!)))
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27.05.2022 12:12 Ответить
більше проблем немає...Ще відволікати особовий склад на пошук та захоронення цих людоїдів???
А щодо зберігання цього сміття? тратити матеріальні ресурси??? Обьявили, повідомили, чекаємо два тижні, відсутня реакція - спалити нахер
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27.05.2022 12:15 Ответить
Які гарненькі!
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27.05.2022 12:17 Ответить
Покиньте те сміття.
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27.05.2022 12:24 Ответить
Наху..я вони нам тут потрібні!
Перекіньте їх через лінію кордону у брянську чи курську область.
Хай кацапня їх забирає!
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27.05.2022 12:25 Ответить
Ну, це корисний матеріал, який можна використати. Хай мамки забирають і оформляють повернення на родіну. І обов'язково видавати справочку що, синок загинув в Україні при "виконанні". Пояснюю: зараз мамки не можуть отримати відшкодування бо, орки вважаються "безвісті пропалими". Чим більше їх отримають обгрунтування для фінансового відшкодування тим більше бабла втратить москальський бюджет.
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27.05.2022 12:25 Ответить
Треба таке частіше на "Яндекс" та "Фейсбук" викладать! Там "кацапосамки" часто пасуться Хай дивляться!
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27.05.2022 12:47 Ответить
Нема чим більше займатися як ритися в гнилих кацапських рештках. Обісцяти їх та й усе. Вони нам Бучу та Маріуполь,а ми їм ексгумацію та захоронення. Маячня.
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27.05.2022 12:28 Ответить
гарний чорнозем мав би бути
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27.05.2022 12:31 Ответить
Вапна треба! На Поліссі грунти кислуваті А гниюче тіло його ще більше закислює Тому треба тіла вапном пересипать - для нейтралізації!
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27.05.2022 12:43 Ответить
не треба нам таких добрив !!!
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27.05.2022 13:34 Ответить
жесть ... ще та робота ...
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27.05.2022 13:33 Ответить
у житті смерділи а після смерті ще більш смердять кацапи ******!
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27.05.2022 14:43 Ответить
Прелесно!
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27.05.2022 20:33 Ответить
 
 