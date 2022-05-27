Украинские воины сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области. ВИДЕО

Украинский офицер-десантник Юрий Кочевенко обнародовал информацию, что наши бойцы поразили российский вертолет Ка-52.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Очередной российский ударный вертолет Ка52 уничтожен сегодня зенитчиками 95-й ОДШБр в районе Изюма", - отметил он.

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Командование ДШВ в фейсбуке отметило: "Сегодня военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженные Силы Украины был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52.

Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

На боевом счету воинов ДШУ ВС Украины это уже 67 воздушная цель!"