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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области. ВИДЕО

ка-52

Украинский офицер-десантник Юрий Кочевенко обнародовал информацию, что наши бойцы поразили российский вертолет Ка-52.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Очередной российский ударный вертолет Ка52 уничтожен сегодня зенитчиками 95-й ОДШБр в районе Изюма", - отметил он.

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Командование ДШВ в фейсбуке отметило: "Сегодня военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженные Силы Украины был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52.

Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

На боевом счету воинов ДШУ ВС Украины это уже 67 воздушная цель!"

Изюм (264) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) вертолёт (1101)


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Топ комментарии
+42
https://www.youtube.com/watch?v=M-XX40ywG4c&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB ❗️ЗСУ вибили орків з готелю "Мир" у Сєвєродонецьку
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27.05.2022 20:04
+39
Слава ЗСУ!
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27.05.2022 19:57
+39
Горіть у пеклі, суки кацапськи!
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27.05.2022 19:58
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Слава ЗСУ!
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27.05.2022 19:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M-XX40ywG4c&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB ❗️ЗСУ вибили орків з готелю "Мир" у Сєвєродонецьку
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27.05.2022 20:04 Ответить
дали одну ночь переночевать, а потом выяснилось, шо у кацапов карты VISA заблокированы.
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27.05.2022 20:10 Ответить
😄👍
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27.05.2022 20:13 Ответить
Горіть у пеклі, суки кацапськи!
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27.05.2022 19:58 Ответить
ударний вертоліт Ка52 знищено
================
ударився в ракету..він же ударний.Хлопок і задимлєніє.
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27.05.2022 20:00 Ответить
а потом совершіл жосткую посадку
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27.05.2022 20:16 Ответить
А патом пашол па атріцатєльном росту
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27.05.2022 21:02 Ответить
Жесточайшую! Бескомпромиссную!
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27.05.2022 23:30 Ответить
"Бавовна" же.
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27.05.2022 20:42 Ответить
бавовна
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27.05.2022 21:54 Ответить
уничтожил нашу ракету ПВО, негодяй. А на самом деле эти двухвинтовые можно сбить и с калаша. Попадание в лопасть, перехлест и ФСЕ
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27.05.2022 20:07 Ответить
в лопасть тяжело прицелиться - мельтешит здорово, ****... Проще застрелить пилота.
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27.05.2022 20:14 Ответить
а калаш чув очередями стреляет. В крамниці 30 набоїв
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27.05.2022 22:20 Ответить
Старі зенітки гепард, які шольц досі передає, могли б чудово впоратися
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28.05.2022 05:22 Ответить
Какая масса у крыла и пули , разница намного больше , чем у молота с наковальней . Плюс центорбежная сила инерция вращения . Если бы так было на самом деле , их бы не делали . На какую то басню смахивает .
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27.05.2022 20:22 Ответить
Басня. ЗУ-23 и МИ-24, или как он там сейчас у кацапов называется, легко отправит к их сверхдеравным праотцам
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27.05.2022 22:26 Ответить
перехлест. Там два вентилятора, вращающиеся в противоположные стороны на высоте около метра друг от друга. При попадании даже пули в лопасть происходит перехлест лопастей и машина падает. Кацапы идиоты, что неоднократно доказано, слава Богу. Такие вертолеты используются только при полном отсутствии ПВО, например как противолодочные
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27.05.2022 22:35 Ответить
Так эти дебилы этим гордятся - анало говнет! Весь мир "тупой" - от этой соосной схемы все отказались, а альтернативно одаренные лепят их и считают, что весь им им завидует!
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27.05.2022 23:34 Ответить
Молодці хлопці!
Збивайте оті літаючі бетономішалки.
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27.05.2022 20:13 Ответить
Наші котики!
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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27.05.2022 20:14 Ответить
кацапи збили гелікоптером нашу ракету? записать су..кам в акт відшкодувань і контрибуцій, ракета дорого коштує.
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27.05.2022 20:46 Ответить
Рано или поздно паритет в железе наступит
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27.05.2022 20:53 Ответить
Тільки смерті заслужили московські виб*Ядки
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27.05.2022 21:01 Ответить
Редакція! Навчиться, нарешті, правильно писати про польський ПЗРК - "Пьорун", тобто "Блискавка!", а не Перун, Бог грому та блискавки в слов'ян.
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27.05.2022 22:13 Ответить
Гарний постріл.
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27.05.2022 22:48 Ответить
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27.05.2022 22:53 Ответить
Крокодили тут більше не літають, навіть низенько, низенько.
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27.05.2022 23:02 Ответить
Мінус 1 КАкашка.
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27.05.2022 23:24 Ответить
Це відео ще вчора було
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28.05.2022 12:37 Ответить
 
 