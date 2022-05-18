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Новости Война
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Российский истребитель Су-34 сбили ВСУ на Харьковщине

літак

Украинские защитники на Харьковщине уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом в Facebook сообщил офицер отдельной 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Кочевенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

Также Кочевенко опубликовал радиоперехват из сбитого Су-34.

Смотрите также: Уничтоженная воинами 95-й ОДШБр техника российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

самолет (3586) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+40
вереск кацапа так заспокоює))
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18.05.2022 22:44
+39
*ми падаєм ми падаєм, діспечєр ми падаєм - Понял, вичорківаю*
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18.05.2022 22:52
+34
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18.05.2022 23:33
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Весёлый ролик!
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19.05.2022 08:56 Ответить
Зайвий раз доводить, що літаки сімейства Су-27 надзвичайно легки збивати. Навіть за стрілецької зброї. Варто йому знизитися до висоти ефективної відстані стрільби зі звичайного АК, а стрілку зачепити чергою хоча б один двигун. Літак не броньований, а пошкоджений двигун це або пожежа, або гідравліка, або ВКА (правда останнє, якщо пощастить пошкодити). А де всі ці системи, там і СДУ. А "вилетіло" СДУ то або падай, або, по можливості, припиняй завдання й тихесенько добирайся додому.
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19.05.2022 09:32 Ответить
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