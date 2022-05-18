Российский истребитель Су-34 сбили ВСУ на Харьковщине
Украинские защитники на Харьковщине уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом в Facebook сообщил офицер отдельной 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Кочевенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.
Также Кочевенко опубликовал радиоперехват из сбитого Су-34.
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