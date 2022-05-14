РУС
Уничтоженная воинами 95-й ОДШБр техника российских оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили технику российских оккупантов.

Видео обнародовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

Натюрморт от #95одшбр #всу https://t.co/0AHPwpsRRv #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/3dXfKnLJog

— Necro Mancer (@666_mancer) May 14, 2022

Читайте: Воины 95-й ОДШБр сбили из ПЗРК "Перун" вражеский разведывательно-ударный вертолет Ка-52

Дякую, хлопці - файна робота!
14.05.2022 22:22
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
14.05.2022 22:50
Дякую, хлопці - файна робота!
14.05.2022 22:22
дуже гарно
а ще щоб руки, ноги валялися кругом
булаб картина маслом....
15.05.2022 09:42
натюр сорт.
14.05.2022 22:26
'морт
14.05.2022 22:27
14.05.2022 22:37
Не підставляйте головкома!
14.05.2022 23:23
а влада нехай і далі робить?
14.05.2022 23:41
Татаров,Портнов,Генманцев, ну так талее.
ЗЕ тварь,окружил себя путинскими агентами
15.05.2022 02:25
точно хомчака і тарана призначив Зеленський, це ті які три роки не виконували оборонне замовлення у воюючій країні, не робили ракети, а почали продавати "излишки", які накопичили при Порошенеко.
15.05.2022 11:17
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
14.05.2022 22:50
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWYKbRMEGi6HNPXdL2dlQ8mw2rxbvDHXSUXpiTgTpKgsQjXSCI41TVr8_sYAuFmjJZPzPG4yHQoJDZ6LhSZeYqaplYb7aGqPNzQs3J4gnekwbnOMs7Rj6iDMxBy-ihsRjO3XK1b0Ako_IohXoC5Pt0Q&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs ·

Ой, а що ж це таке сталося? Лука вже хвалить наші Збройні Сили та наказує своєму совбєзу переймати їхній досвід ведення бойових дій проти противника. Противник, як розумієте, це орки з Лаптєстану. Не здивуюся, якщо десь улітку ми від нього ж почуємо щось подібне до того, що випукала недавно їхня Тіхановська. Лука може й узагалі заявити, що "виключно завдяки зусиллями білоруської влади, армії та всього білоруського народу була досягнута така вражаюча перемога братів-українців". Не вірите? Я також поки не готовий аж у таке повірити, але час іде, а першим попісяти на голову поваленого вчорашнього хазяїна прибігає найменша та найвірніша його собачка.
14.05.2022 23:38
четыре каробачки. яка краса)))
15.05.2022 03:21
такая красота.
15.05.2022 06:56
 
 