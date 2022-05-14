Знищена воїнами 95-ї ОДШБр техніка російських окупантів. ВIДЕО
Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили техніку російських окупантів.
Відео оприлюднив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Натюрморт от #95одшбр #всу https://t.co/0AHPwpsRRv #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/3dXfKnLJog— Necro Mancer (@666_mancer) May 14, 2022
Office Den Haag
Only
Чайка Київ
а ще щоб руки, ноги валялися кругом
булаб картина маслом....
ЗЕ тварь,окружил себя путинскими агентами
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs ·
Ой, а що ж це таке сталося? Лука вже хвалить наші Збройні Сили та наказує своєму совбєзу переймати їхній досвід ведення бойових дій проти противника. Противник, як розумієте, це орки з Лаптєстану. Не здивуюся, якщо десь улітку ми від нього ж почуємо щось подібне до того, що випукала недавно їхня Тіхановська. Лука може й узагалі заявити, що "виключно завдяки зусиллями білоруської влади, армії та всього білоруського народу була досягнута така вражаюча перемога братів-українців". Не вірите? Я також поки не готовий аж у таке повірити, але час іде, а першим попісяти на голову поваленого вчорашнього хазяїна прибігає найменша та найвірніша його собачка.