24 762 16

Знищена воїнами 95-ї ОДШБр техніка російських окупантів. ВIДЕО

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили техніку російських окупантів.

Відео оприлюднив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Натюрморт от #95одшбр #всу https://t.co/0AHPwpsRRv #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/3dXfKnLJog

— Necro Mancer (@666_mancer) May 14, 2022

Читайте: Воїни 95-ї ОДШБр збили із ПЗРК "Перун" ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

95 окрема десантно-штурмова бригада (130)
+28
показати весь коментар
14.05.2022 22:37 Відповісти
+23
Дякую, хлопці - файна робота!
показати весь коментар
14.05.2022 22:22 Відповісти
+13
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
14.05.2022 22:50 Відповісти
дуже гарно
а ще щоб руки, ноги валялися кругом
булаб картина маслом....
показати весь коментар
15.05.2022 09:42 Відповісти
натюр сорт.
показати весь коментар
14.05.2022 22:26 Відповісти
'морт
показати весь коментар
14.05.2022 22:27 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 22:37 Відповісти
Не підставляйте головкома!
показати весь коментар
14.05.2022 23:23 Відповісти
а влада нехай і далі робить?
показати весь коментар
14.05.2022 23:41 Відповісти
Татаров,Портнов,Генманцев, ну так талее.
ЗЕ тварь,окружил себя путинскими агентами
показати весь коментар
15.05.2022 02:25 Відповісти
точно хомчака і тарана призначив Зеленський, це ті які три роки не виконували оборонне замовлення у воюючій країні, не робили ракети, а почали продавати "излишки", які накопичили при Порошенеко.
15.05.2022 11:17
показати весь коментар
15.05.2022 11:17 Відповісти
Taras Chornovil
2 hrs ·

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs ·

Ой, а що ж це таке сталося? Лука вже хвалить наші Збройні Сили та наказує своєму совбєзу переймати їхній досвід ведення бойових дій проти противника. Противник, як розумієте, це орки з Лаптєстану. Не здивуюся, якщо десь улітку ми від нього ж почуємо щось подібне до того, що випукала недавно їхня Тіхановська. Лука може й узагалі заявити, що "виключно завдяки зусиллями білоруської влади, армії та всього білоруського народу була досягнута така вражаюча перемога братів-українців". Не вірите? Я також поки не готовий аж у таке повірити, але час іде, а першим попісяти на голову поваленого вчорашнього хазяїна прибігає найменша та найвірніша його собачка.
14.05.2022 23:38
показати весь коментар
14.05.2022 23:38 Відповісти
четыре каробачки. яка краса)))
показати весь коментар
15.05.2022 03:21 Відповісти
такая красота.
показати весь коментар
15.05.2022 06:56 Відповісти
 
 